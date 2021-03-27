世预赛第二日的比赛又有冷门出现，西班牙1比1平希腊的确很意外，全场比赛西班牙射门9比1，射正是可怜的2比1，这简直是灾难级的表现，斗牛士并没有展现出强队的进攻威胁，所以平局也是正常的。这场比赛西班牙也是主力出战，前场球员有费兰-托雷斯、卡纳莱斯、莫拉塔，后防有拉莫斯，遗憾的是进攻端的表现太差。

这场比赛上半场第32分钟，科克挑传到左侧，莫拉德得球后直接凌空垫射破门，如果正常发挥的话的确可以轻取对手。遗憾的是随后科克的射门被门将拒绝，其他进攻机会也无功而返，因为对手加固防线之后西班牙进攻的办法不多，因此半场也只是一球领先。

奇怪的是一球领先的西班牙下半场开始就进行了换人调整，球队换下了拉莫斯，这明显是轻视对手，且将这场比赛当热身赛打了，所以失球也是有原因的。第55分钟刚刚替换拉莫斯登场的马丁内斯脚下打滑倒地，鞋钉蹬到对手马索拉斯的腿上被判罚点球，希腊球员主罚命中将比分扳平，如果不做这个人员上的调整，西班牙就可以避免这次意外滑倒，球队也就可能一球或多球取得开门红了。

主帅的换人的确是糟糕的，这一点也很致命，同时揭示出主帅有点轻敌的嫌疑。接下来西班牙将3月29日零点客战格鲁吉亚，这场比赛需要赢球才行，所幸的是这个对手较弱，西班牙有望为己正名。这次世预赛冷门不断，这和球队备战时间不充足有关，和强队轻敌也有关，否则不太可能每天都有冷门。

无独有偶，之前世界杯欧洲区预选赛D组首轮的比赛，强大的法国也1-1战平乌克兰，两队各积1分。有趣的是，本组的另一场比赛芬兰2-2战平波黑，第一轮比赛四支球队都只拿到了1分，所有球队都齐步走，这也让第二轮的赛事更为激烈。

这场平局的上半场比赛中，瓦拉内后场长传到禁区内被解围，所幸的格列兹曼及时抢断后将球打进，后者表现出色也被认为国家队发挥强于俱乐部。这粒进球帮助法国取得领先后，球队不断进球却没能扩大分差。到了下半场第56分钟意外发生了，乌克兰扳平了比分。

当时卡拉瓦里夫在右路拿球后选择倒三角传中，西多丘克得球后第一时间起脚射门，皮球击中金彭贝的身体后弹进球门，球队扳平比分后就加固防线，法国队随后快速的进行了人员上的调整，为的是扭转平局。主帅用博格巴和登贝莱换下吉鲁和科曼，遗憾的是这两人没人力挽狂澜。

从赛后的数据上看来，法国队明显占据着绝对优势。法国队全场的射门次数高达17次，其中3次射正，控球率也高达64%，取得1粒进球。反观乌克兰队全场仅有5次射门，其中0射正，同样获得1粒进球，控球率为36%处于下风。传球次数785比469，传球成功率92%比82%，犯规次数17比3，黄牌1比0，角球12比0，任意球3比22，越位次数6比0，救球0比2，铲球8比18，带球过人15比7，成功抢断8比18，阻截次数11比10。