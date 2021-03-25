世界杯欧洲区预选赛E组首轮比利时3-1逆转战胜威尔士取得开门红，欧洲红魔还是一如既往的强势。因为同时间开打的荷兰不敌土耳其，葡萄牙靠阿塞拜疆的乌龙球才1球小胜，强队的低迷反衬比利时的后发制人，球队不怕落后，进攻端的实力可以大比分赢球。

赛后相关的数据显示比利时连续11年都没有在世界杯预选赛中输球。上一次欧洲红魔在世界杯预选赛输球还是在2010年世预赛中，那场比赛是发生在2009年10月14日，比利时爆冷0比2不敌爱沙尼亚，当时比利时队的小组赛战绩是3胜1平6负，最终排在小组第四名，因此无缘参加南非世界杯。

本场比赛过后，捷克和比利时队全取三分，在积分榜上排在前两位，白俄罗斯的比赛还未开始，威尔士和爱沙尼亚排在后两位。比利时仍是本小组最为稳定的球队，即便阿扎尔因伤无缘比赛，球队的实力在本小组还是有很明显的优势。

这场比赛的上半场第7分钟出现意外情况，乔阿伦受伤无法坚持，所以被莫雷尔替换下场。随后威尔士打反击，贝尔和右路的罗伯茨做出二过一配合后送出直塞球，贝尔助攻威尔逊推射破门，率先破门也让比利时上下有一些吃惊，所以比利时开始发力。

先是小阿扎尔左路横传给中路帮助德布劳内完成一脚世界波，这粒进球扳平比分的同时，也体现出德布劳内的脚下能力。随后是穆尼耶右路送出传中，罗伯茨滑倒，小阿扎尔在无人看防情况下轻松进球反超比分。下半场比赛穆尼耶右路传中被沃德扑出，默滕斯插上补射被梅菲姆踢倒赢得点球，卢卡库命中继续扩大比分。这时候比赛已经被比利时掌控比赛末尾小阿扎尔和罗伯茨争抢过程中起冲突，裁判给两人各出示一张黄牌，比分也定格为3比1。

全场比赛中比利时共有12次射门，其中4次射正，获得3粒进球，控球率高达69%。而威尔士全场仅有4次射门，1次射正转化为1粒进球，控球率为31%处于下风。传球次数892比298，传球成功率90%比76%，犯规次数12比3，黄牌1比1，角球4比1，任意球2比14，越位次数3比0，救球0比1，铲球9比12，带球过人8比4，成功抢断9比12，阻截次数4比25。

卢卡库在本场比赛中打进一粒点球。据统计，卢卡库截至目前一共为比利时国家队出战了90场比赛，其中有58粒进球入账，稳坐比利时队史射手榜头名。阿扎尔如今饱受伤病困扰，今夏开战的欧洲杯也可能无法出战，这就需要德布劳内和卢卡库坐镇，毕竟争夺欧洲杯奖杯不易，所幸的是这两人本赛季在俱乐部的表现极其出色，今夏也可以撑起比利时的进攻大旗。

比利时国家队的上一场比赛是在去年11月的欧国联比赛，当时比利时在主场4-2战胜丹麦，德布劳内在那场比赛同样有所斩获。如今再加上本场比赛，德布劳内已经连续两场比赛完成破门，这还是自2016年5月以来的第一次。德布劳内在过去的8场比赛中已经为比利时队打进了5粒进球外，还有9次助攻，这位中场核心直接参与了球队的14个进球，的确是关键先生。

比利时世预赛接下来的对手是捷克，球队将在3月28日3：45客战这个对手，捷克也是顽强的，但是整体实力不及比利时，预判欧战红魔可以轻取对手。本场比赛的失球也是在给球队提醒，防线的稳固也是接下来连胜的基本，做不到的话则有平局的隐忧。

赛后比利时主帅马丁内斯表示这场比赛是完美的，对手第一个机会就进球了，先失球也证明了比利时的实力，逆转战可以让球队快速成长。球队52场比赛场均攻入3球，本场比赛看到球队其他的特质。目前的比利时每个位置都有具备实力的球员，过多的连胜也会让球员们有一些轻视，所以对阵威尔士的比赛的确是有双重收获的。

比利时下一个对手是捷克，这个对手在世预赛首轮比赛中在客场6比2逆转爱沙尼亚，同样有不错的表现，但是因为爱沙尼亚是鱼腩球队，所以这场比赛的含金量不足。值得一提的是在比赛中进球的是英超劲旅西汉姆的后腰绍切克，后者17分钟内上演了完美帽子戏法，状态是极其的出色，他分别用头球、右脚和左脚完成破门，接下来对阵欧洲红魔的确有造冷的实力，球队的进攻端也将考验比利时的防线。



