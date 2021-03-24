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巴黎将续约内马尔，法甲登顶双重利好，国际比赛后波帅迎大考

(2021-03-24 21:40:00)
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标签：

法甲

巴黎

内马尔

姆巴佩

里昂

 分类： 体育时事杂谈
巴黎将续约内马尔，法甲登顶双重利好，国际比赛后波帅迎大考

   今日最新的消息是巴西球星内马尔即将和巴黎圣日耳曼完成续约，这次新的合约将延续至2026年。内马尔与巴黎目前的合同将在明年夏天到期，本赛季内马尔受到伤病困扰，截至目前他一共代表巴黎圣日耳曼出场19次，贡献13个进球和6次助攻，在这样的情况下俱乐部如果提出续约，球队基本无法拒绝。此前内马尔和巴萨一度联系到一起，不过新主席继任之后全力挽留梅西，重新迎回内马尔的动作则不明显，所以巴黎和内马尔续约的可能性增加了。
   不过来自西班牙的消息是巴萨仍全力争取内马尔回到球队，而且希望在明年夏天合同到期后免签内马尔，这样的设想的确有点天真，内马尔其实没有理由这样做，支持内球王的球迷也认为球王已经留队，和新帅波切蒂诺一起为巴黎争夺欧冠奖杯，因为从近两个赛季欧战中的表现来看，巴黎距离这座奖杯愈来愈近了。
   目前内马尔在联赛中出场11次，打入6球送出4次助攻。在欧冠中，内马尔出场5次打入6球送出1次助攻，欧冠的表现更为关键，这也是俱乐部看重内马尔的地方。此外姆巴佩今夏离队的几率很高，所以尽早地留下内马尔也有利于球队的战绩稳定。
    法甲第30轮比赛全部结束，巴黎圣日耳曼在客场4比2击败里昂。赛后积分榜上巴黎本场比赛过后积63分成功登顶，里尔相同积分因为净胜球的劣势位居次席，里昂积60分排名第三，摩纳哥、朗斯和马赛分列四到六位。接下来巴黎稳定战绩就能稳定法甲榜首的位置，联赛的射手榜上姆巴佩以20球领跑，德佩攻入14球排在第二，迪亚、沃兰德和本耶德尔都有13粒进球入账分列其后。
 巴黎将续约内马尔，法甲登顶双重利好，国际比赛后波帅迎大考

   这场榜首大战中核心球员的表现也是焦点，姆巴佩在上半场比赛中补射建功，第31分钟马尔基尼奥斯头球回点，达尼洛抽射扩大分差。下半场迪马利亚被科内特拉犯规赢得任意球机会，他亲自主罚直接破门，这一脚射门极其精妙，巴黎多点开花的确是多方位的利好。
   随后的比赛中大巴黎没有放慢进攻，球员后场断球后长传发动反击，姆巴佩插上形成单刀机会并最终完成梅开二度的好戏，姆巴佩的强势难挡，遗憾的巴黎无法留住这位未来的巨星。比赛第62分钟，斯利马尼和队友撞墙配合后远射攻破纳瓦斯大门，这也是为里昂挽回颜面的进球。此后杜波伊斯中路送出直塞，科内特插上形成单刀低射破门，最终巴黎在客场4-2战胜里昂。
   本场比赛中姆巴佩在上下半场各入一球，上演梅开二度。比赛中的第二粒进球也是姆巴佩在法甲的第100粒进球，这名法国球星完成法甲百球只用了142场比赛。这100粒进球中有84粒进球是在巴黎打进，还有16粒进球是在摩纳哥打进。除此之外，姆巴佩在法甲联赛中对阵里昂已经取得了7粒进球，仅次于对阵第戎的11粒进球。
巴黎将续约内马尔，法甲登顶双重利好，国际比赛后波帅迎大考

   姆巴佩本赛季的状态极佳，至今一共为球队出战了36场比赛，其中30次首发，9次替补下场，出场总时间为2755分钟，贡献了30粒进球以及9次助攻。下半场比赛第70分钟，姆巴佩主动示意要求被换下，内马尔伤愈归来替补登场。内马尔自从在2月中旬受伤之后，就一直缺席至今。
   弗洛伦齐本赛季被罗马租借给了巴黎圣日耳曼，经过这段时间的检验，他的表现已经得到了球队的认可，巴黎有意在赛季末支付900万欧元买断弗洛伦齐。弗洛伦齐本赛季一共为巴黎出场29次，贡献2粒进球以及1次助攻。目前的巴黎有望完成赛季末的冲击双冠，因为近两周是国际比赛日，国脚们要踢世预赛的比赛，随后归队就将打主场对阵里尔的比赛，5天就是欧冠客战拜仁的比赛，这一战才是检验巴黎含金量的大战。

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