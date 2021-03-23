西甲三强都赢球，不过巴萨6比1皇家社会的确更具优势，皇马3比1维戈塞尔塔，马竞只是1球小胜阿拉维斯，所以西甲争冠还有悬念。拉波尔塔重掌巴萨状态稳定，球队8场不败，其中只有2场平局，期间还有取得过4连胜，近期2连胜，这的确是多方位的利好。球队虽然没有了欧冠赛事，但是国王杯逆转淘汰塞维利亚，联赛紧追马竞也可能取而代之。最近一场比赛巴萨客场6-1大胜皇家社会，梅西打进2球，位居西甲射手榜和助攻榜首位，所以巴萨高层也加快了挽留梅西的步伐。

梅西此前在主席大选中投票给拉波尔塔，也是一种认可，此后还出席了拉波尔塔的就职演说，后者更是公开称赞了梅西，这样的你来我往的确可能促成梅西续约留队。不过近期有消息传出梅西留队必须降薪，这就要看球王个人的意思，还有追求梅西的其他球队提出的合同，所以最终定论仍需要一些时间。

事实上巴萨在新援的引进上的动作也是挽留梅西的一个要点，因为梅西更看重下赛季球队欧冠赛场上的战绩，阵容的实力的确最重要。不过近日的消息是哈兰德可能加盟曼城和切尔西，这也说明巴萨无缘这位大将，其他的几位球星也都更接近皇马和其他球队，这说明巴萨的运筹并没更进一步。

梅西如果离队，最可能加盟的是巴黎和曼城，如果哈兰德加盟蓝月亮，那么吸纳梅西的可能性就没有了，巴黎倒是求贤若渴，近几个赛季在欧冠的战绩也提升了，所以只能在巴萨和巴黎之间做出选择。

对于巴萨来说，接下来争夺联赛冠军是第一位的，目前积分榜上马竞积66分位居榜首，巴萨积62分位居第二，只要马竞犯错失分，巴萨就可能取而代之。目前西甲还有10轮赛事，争冠仍有悬念。回看西甲第28轮巴萨客场6-1大胜皇家社会的比赛，赛后球队取得联赛五连胜。这是巴萨自2017年2月以来第一次在客场的正式比赛中打入6球。2017年2月11日西甲联赛第22轮，巴萨在客场6-0大胜阿拉维斯，当时主帅是恩里克。

值得一提的是，在本场比赛之前，皇家社会本赛季只在西甲主场比赛中丢了10个球，本场比赛一场比赛的丢球数就超过了本赛季主场比赛丢球数的一半。 在本轮联赛中，西甲积分榜排名前3的球队全部取胜，目前在积分榜上，马竞积66分继续排在榜首，巴萨与马竞的联赛积分差距已经缩小到了4分，球队28战19胜5平4负积62分位居次席，皇马积60分排在第三位，塞维利亚积55分第四，皇家社会28轮后积45分排名积分榜第五位。

上半场比赛巴萨占据优势，登贝莱门前打门被门将扑出，格列兹曼跟上补射破门，这粒进球的确很及时，也预示着可能大胜。此后梅西前场持球送出直塞助攻德斯特再度进球破门，这粒进球也是小将德斯特代表巴萨的首粒联赛进球。

下半场比赛阿尔巴助攻德斯特破门完成梅开二度，此后布斯克茨长传球找到梅西，后者挑射破门完成传射。第70分钟登贝莱长途奔袭低射破门，费尔南德斯横传助攻巴雷内切亚为皇家社会挽回颜面。全场比赛中皇家社会在主场共有10次射门，其中5次射正，只获得了1粒进球，控球率占31%处于劣势。而巴萨在控球率高达69%的情况下有15次射门，11次射正，射正率相当惊人，获得了6粒进球。

相关的数据显示巴萨的美国右后卫德斯特已经打进两球，也成为西甲历史上第3位取得进球的美国球员，前两位分别是阿尔蒂多雷和穆萨赫，德斯特同时也是首位在西甲联赛中梅开二度的美国球员。巴萨边锋登贝莱打进了球队的第5个进球。这粒进球是登贝莱各项赛事为巴萨打进的第28个进球，其中左右脚各打进14球。综上所述巴萨诸将状态不错，接下来对阵巴利亚多利德的比赛可能延续连胜的战绩。



