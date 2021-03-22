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切尔西延续不败战绩，足总杯检验板凳，图赫尔未来两战迎大考

(2021-03-22 22:14:26)
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标签：

英超

切尔西

足总杯

曼城

谢菲联

 分类： 聚焦英超争霸
 切尔西延续不败战绩，足总杯检验板凳，图赫尔未来两战迎大考

   足总杯切尔西2比0谢菲联晋级半决赛，对手是曼城，所以这场比赛后人们的心情也是喜忧参半。令蓝军支持者喜悦的是图赫尔执教球队后保持14场不败战绩，这其中只有4场平局，球队重返前四，还在欧冠和足总杯的赛事中晋级，保有杯赛夺冠的可能性。
   切尔西这个超长的不败战绩中只丢了两球，共打进17球，4场平局中有3场0比0的比分，1场1比1，虽然进球不算多，但是基本是都有进球的，这段时间球队三线作战，新帅初掌球队也是要经历很多考验的，所幸的是图赫尔的应对能力到位，所以才能先后在热刺和利物浦以及马竞身上全取三分，也能逼平曼联。
   近期的英超赛场上表现最稳健的就是曼城，所以接下来足总杯战蓝月亮才是真正的考验。本场对阵谢菲联的比赛是有一些幸运的，因为阵容上轮换了9人，这也是极大的自信。上半场切尔西还是占据优势的，第一球是奇尔维尔导致诺尔伍德自摆乌龙，这明显是对手犯错送分的，遗憾的是随后的比赛有机会没进球。
   芒特、普利西奇、吉鲁都错失了一些机会，这也是轮换阵容之后默契度不足的体现。长时间只是一球领先的确很危险，谢菲联也有一些机会威胁球门，所幸的是本场获得了首发的门将凯帕很稳健，所以对手4次射门均没攻破球门。切尔西的第二球是第92分钟奇尔韦尔传中助攻齐耶赫破门的，两球都和奇尔韦尔有关，这位球员的确最关键。
切尔西延续不败战绩，足总杯检验板凳，图赫尔未来两战迎大考

   奇尔维尔本赛季很符合蓝军的后防传统，就是可以进球也勤于送助攻，本赛季有一段时间有伤病的影响，否则切尔西防线受困的阶段是可以度过的。普利西奇上赛季极其的到位，本赛季伤愈后的状态不是很稳定，所以仍需要给予一定的时间。
    本场比赛两队数据比较接近，其二系8次射正只有3次射正，谢菲联7次射门有4次射正。控球率63%比37%，关键传球4比5，越位1比3，扑救4比2。这场比赛后切尔西连续7场零封对手，距队史纪录还差两场，球队接下来的两个对手是联赛主场迎战西布朗，5天后是欧冠客战波尔图的比赛，因为此前尤文客场1比2不敌波尔图，所以这场客战想保持零失球不易。不过马竞和波尔图相比更强，切尔西能淘汰西甲榜首球队，客擒波尔图也是有可能的。
    国内足总杯四强是曼城、切尔西、南安普顿、莱斯特城，曼城在客场2比0淘汰了埃弗顿，球队连续三年进入足总杯半决赛。随后足总杯的赛程是切尔西主场迎战曼城，对手本赛季客战还是很稳定的，所以这场双蓝会的看点更多。
切尔西延续不败战绩，足总杯检验板凳，图赫尔未来两战迎大考

  回看曼城对阵埃弗顿的这场比赛，上半场两队互有攻守，阿兰背后放倒京多安吃到一张黄牌。第44分钟埃弗顿角球机会，米纳前点甩头攻门，津琴科门线解围。下半场费尔南迪尼奥对理查利森犯规吃到一张黄牌，随后的比赛中前者人球分过后，一脚传中球给斯特林制造机会，可惜他的推射被弗吉尼亚神勇扑出。
    此后一直都是僵持中的，直到下半场第84分钟拉波尔特的射门击中横梁弹出，京多安跟上头球顶空门得手才打破僵局。比赛第90分钟罗德里助攻德布劳内劲射破门。可以看出曼城晋级的过程和切尔西也有一些相似，并没有想象的那样顺利，这和轮换阵容有关，和赛程密集也相关。
  从数据上看来，曼城在各项数据上均要领先于埃弗顿。曼城在客场共有15次射门，其中6次射正，还有1次射中门柱，获得2粒进球，控球率高达74%占据绝对优势。而埃弗顿在主场共有10次射门，其中2次射正，没有获得进球，控球率仅有26%。
   其他数据如下：传球次数225比667，传球成功率67%比89%，犯规次数12比8，黄牌2比1，角球4比6，任意球8比14，越位次数1比0，救球4比2，铲球20比12，带球过人4比16，成功抢断20比12，阻截次数7比3。
   值得一提的是这场比赛第79分钟德布劳内登场换下斯特林，他上场后造两球，最终帮助球队获得胜利再度证明自身的关键性。德布劳内本赛季截至目前一共为曼城出战了31场比赛，其中27次首发登场，出场总时间为2318分钟，贡献了7粒进球以及16次助攻，参与了球队的23粒进球。
   京多安在比赛中打进了曼城的第一个进球，这粒进球是他自2018年12月对阵水晶宫打进一粒头球以来的第一个头球进球。进入2021年以来，京多安已经在各项赛事中打进12粒进球，这比任何英超球员都多。这两员大将也是曼城比较依赖的，不过球队的支持者更希望斯特林再度爆发，而不是偶尔踢快乐足球。
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