德甲联赛第26轮拜仁在主场4-0大胜斯图加特，这是拜仁连续第61场正式比赛取得进球，这个数据追平了俱乐部在2013-14赛季创造的纪录，当时球队的主教练是瓜迪奥拉，所以这个纪录能再度打破也说明现任主帅的睿智和能力。上一次拜仁没能在比赛中取得进球还是在2020年2月10日对阵莱比锡，后者的防御到位才能0比0握手言和。

本轮比赛的上半场第11分钟，阿方索-戴维斯在一次拼抢中踩到了卡斯特罗，被裁判直红罚下，拜仁十人应战，这个时候少一人作战的确有平局的可能。不过第17分钟格纳布里就助攻莱万完成破门，这个时间为拜仁首开纪录也是很及时的。第22分钟萨内助攻格纳布里推射破门，这粒进球更是稳定了场上的局面，拜仁的实力的确很明显。

上半场第23分钟穆勒左路传中，莱万头球破门上演梅开二度的好戏，这粒进球后莱万也超越费舍尔成为德甲历史射手榜第二，这对于球员来说也是很有意义的。第38分钟萨内传中，格雷茨卡拿球受到对手的严防，莱万得球后推射上演帽子戏法，格纳布里半场完成传射也是绝对的功臣。下半场比赛拜仁有所保留，所以双方都没有进球。

全场比赛中拜仁在主场共有16次射门7次射正，获得4粒进球，控球率为42%。反观斯图加特在控球率为58%，全场14次射门4次射正，遗憾的是没能打进挽回颜面的进球，这也说明拜仁除了开场不稳外，之后防守稳固最终没有失球和犯错。不过开场就出红牌也是一个警示，球队随后的赛事仍需要防备开局阶段犯错。

本场比赛的其他数据是传球次数406比547，传球成功率76%比84%，犯规次数10比10，红牌1比0，黄牌1比2，角球1比3，任意球14比11，越位次数1比2，救球4比2，铲球13比9，带球过人12比16，成功抢断13比9，阻截次数10比9。

波兰神锋莱万在21分钟内左脚、右脚和头球各入一球，上演完美帽子戏法，这样的多能的确是拜仁之幸，本赛季随后的欧冠赛事仍需要仰仗莱万的发挥。本场比赛也是莱万多夫斯基连续两个联赛主场上演帽子戏法，上一次是拜仁4-2击败多特蒙德的比赛中，锋霸对阵强队和弱旅都很高效，这一点很难得。

本赛季目前莱万多夫斯基一共为拜仁出战了36场比赛，打进42球，外加10次助攻，其中在联赛中莱万出战25场，110次射门里一共打进了35粒进球，目前高居德甲射手榜第一，领先次席的哈兰德14球。这的确是巨大的差距，本轮比赛多特蒙德意外平弱旅，哈兰德梅开二度后，在比赛结束后将球衣扔给对手就直接下场，也是表达了对平局的失望和不满。

本场比赛过后，莱万的德甲进球数已经达到了271球，成功超越费舍尔排在德甲历史射手榜第二名，仅次于打入365球的盖德-穆勒。本赛季莱万联赛出战25轮打入35球，创造了个人职业生涯德甲单赛季进球新纪录。在德甲历史上，莱万单赛季35球仅次于盖德-穆勒一人，穆勒曾在1971-72赛季德甲打入40球，1969-70赛季打入38球，1972-73赛季打入36球。

莱万近两个赛季效率极高，这对于30＋的球员来并不容易，按照目前的情况来看，这样的高效还能延续两个赛季，所以拜仁仍有可能在赛季中触及联赛和欧冠的奖杯。

目前德甲联赛还剩下8轮，莱万极有可能打破盖德-穆勒的德甲单赛季进球纪录。拜仁最后8轮联赛的对手分别是：莱比锡、柏林联合、沃尔夫斯堡、勒沃库森、美因茨、门兴、弗莱堡以及奥格斯堡。只有莱比锡是势均力敌的对手，因为目前这支劲旅比拜仁少4分，这场直接对话的比赛拜仁不能失分和输球，只要拿下这个对手，联赛冠军就更稳了。



