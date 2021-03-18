欧冠联赛1/8决赛次回合切尔西在主场2-0战胜马竞，总比分3-0击败马竞成功晋级欧冠八强。这是蓝军2014年后首次打入欧冠8强，球队已经连续6场比赛取得零封，保持597分钟没有失球，这一点很是可贵。门将门迪入选本周欧冠最佳阵容，这也证明了防线受到各方的认可。

切尔西在欧冠16强战主客场双杀马竞，再加上此前蓝军在小组赛阶段客场4-0战胜了塞维利亚的那场比赛，切尔西成为了欧冠历史上第一支单赛季3次击败西甲球队的英超俱乐部。这个数据也是令人称奇的，尤其是图赫尔时代的确是惊喜不断。

目前图赫尔上任后前13场比赛保持不败，创造了切尔西队史的新帅最佳开局。具体战绩9胜4平保持不败，打进15球，只丢2球，11次零封对手。在此期间，唯一对切尔西进球的对手球员是南野拓实，那场比赛也是球队多线作战的情况下，球员们有一些疲惫，才导致了失球。

马竞则是正好相反，球队在进入2021年之后状态急剧下滑，在欧冠中输给切尔西惨遭淘汰，在联赛中的巨大积分优势也已经缩小至4分，近10场比赛中只取得了3场胜利。蓝军和马竞的确是相反的，马竞高开低走，欧冠出局后，联赛榜首位置也有可能被超越，切尔西则是赛季末蓄力发威。

这场比赛的上半场，卡拉斯科禁区内与阿斯皮利奎塔对抗后倒地，裁判做未判罚。比赛第34分钟，哈弗茨策动快速反击，维尔纳横传助齐耶赫破门。下半场比赛，齐耶赫边路抢得球权后送直传，维尔纳高速前插但低射被奥布拉克扑出。比赛第82分钟，萨维奇肘击吕迪格，裁判将萨维奇直红罚下。比赛进入补时阶段，刚刚替补登场的埃莫森迅速取得进球。最终，切尔西主场2-0战胜马竞，总比分3-0晋级八强。

切尔西在主场共有15次射门，其中5次射正，获得2粒进球，控球率为55%稍占上风。而马竞全场共有10次射门，其中同样有5次射正，没有取得进球，控球率为45%。双方的射偏数为6比3，被封堵数为4比2，传球成功率为84%比80%。

维尔纳为齐耶赫送出助攻，而这也是他本赛季直接参与的第17粒进球。维尔纳本赛季在各项赛事已经为切尔西贡献了10球7助攻，是切尔西队内直接参与进球最多的球员。维尔纳本赛季在英超28场贡献5球5助攻，欧冠8场贡献3球2助攻，联赛杯1场1球，足总杯2场1球。

齐耶赫为切尔西打进1球，他在比赛中3脚射门里2脚射正获得1粒进球，71脚触球，长传成功率高达100%。还有6次成功对抗、5次传中、4次在对方禁区内触球、3次过人、3次创造机会以及3次夺回球权。

值得一提的是，这粒进球也是齐耶赫作为切尔西球员在斯坦福桥打进的首粒进球。这粒进球是他加盟后在斯坦福桥打进的首粒进球。同时这也是他在欧冠打进的第7球。值得一提的是，这7粒进球中有4粒均是在对阵西甲球队时打进的。另外3粒进球是2019年分别面对皇马打进2球以及面对瓦伦西亚打进1球。与此同时，齐耶赫也成为了摩洛哥籍球员在欧冠的第二号射手，仅次于打进8球的沙马赫。

图赫尔的确给予了切尔西诸多的惊喜，因为这套阵容本来就被寄予厚望，但是因为一些其他的原因，战绩一度不佳，而新帅入主后战术改变，进攻端的变化也更多，所以才能取得13场不败战绩，其中11场没有失球，有4场平局，寄望随后的赛程也能继续攻防到位。接下来在3月21日有足总杯的比赛，切尔西将在主场迎战谢菲联，对手是英超榜尾球队，切尔西主帅会进行更多的轮换。



