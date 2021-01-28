切尔西换帅后的首场比赛以0比0平狼队告终，不过和本赛季第一次交战1比2被狼队绝杀相比，本场的内容更为丰富，新帅带给切尔西的是希望和期待，只是并不可能轻松的破解球队目前存在的问题。凌晨2点的比赛很多切尔西的支持者还是关注了这场比赛，这也是因为人们希望看到变化和这批年轻球员的崛起。

这场比赛的过程的确有很多看点，从首发阵容上看和上一次战狼队有很多的不同，阵型从433变为4231，除了门将门迪没变化外，后防线调整两人，,詹姆斯和祖马被阿斯皮利奎塔和吕迪格取代，蒂亚戈-席尔瓦和奇尔维尔两次战狼队都首发出战，席尔瓦本场也有极其关键的表现，奇尔韦尔则制造了一些威胁。

首战狼队兰帕德对中前场的安排是哈弗茨、坎特、芒特；维尔纳、吉鲁、普利西奇。图尔赫本场的部署则是若日尼奥、科瓦契奇；齐耶赫、哈弗茨、奥多伊；吉鲁。有趣的是哈弗茨和吉鲁都被委以重任，新帅使用吉鲁是因为经验丰富，适合自己的阵型，而当时兰帕德派上吉鲁只是正常轮换而已，不过赛果却是1平1负。

从比赛的数据中对比，首战狼队切尔西射门13比12，射正3比4，控球率55%比45%，角球6比5，扑救2比2。本场比赛切尔西基本是半场围攻，但是绝佳的机会并不多，射门14比4，射正5比0，可以看出狼队的进攻寥寥无几，除了有一次击中横梁的射门很有威胁外，其他进攻都一般,，切尔西所缺少的只是一粒进球而已。

其他数据方面切尔西碾压对手，控球率79%比21%，传球887比238，关键传球13比2，角球12比1，扑救0比5，黄牌1比1。赛后相关的数据统计显示，蓝军上半场控球率达八成，球队半场完成433次成功传球，这个数据是03/04赛季以来蓝军在英超联赛成功传球次数最多的一次，也是03/04赛季以来英超最多。全场比赛切尔西完成820脚成功传球创本赛季英超传球记录，控球率78.9%，两项数据均创造了自03/04赛季以来，英超球队在主教练执教的第一场联赛的最高数据。

或许有人会认为这些数据没带来一场胜仗就不算什么，而且拿出萨里的执教模式和图尔赫相比，并认为没有什么不同，而事实上一场比赛并不能定论什么，蓝军新帅随后的成绩单和变化才是重点。本场比赛球员们一脚出球能力很强，多数时间基本上可以确保不被断球，这样的模式很明显是新帅布置的任务，且在比赛主帅乘比赛间歇就和球员交流，且和场下准备上场的球员面授机宜，相信随后的赛事中会有变化和惊喜。

本场比赛中从上下半场的变阵和应对都可以看出主帅的多变性，只有一天的备战时间想要拿下狼队的确不易，因为对手全线回放密密实实的铁桶阵，所以无功而返也是有一定必然性的，只是这样的平局是留下一些遗憾的。图赫尔此前也先后执教美因茨、多特蒙德、大巴黎，首战都没输过，本场平局也没打破此前的惯例，接下来球队要在三天后对阵伯恩利，之后就客战热刺，这场强强对话将是更大的考验，因为穆帅的球队近期攻防俱佳。

哈弗茨是本场的焦点，因为前任主帅离队被认为是没有激活这位大笔资金纳入的强援，本场比赛维尔纳在板凳上等待，哈弗茨却得到首发的机会，他的表现自然是赛后的关注点。对比这两场比赛的位置变化和球员的数据，同样可以揭示两位主帅的不同。首次战狼队哈弗茨在后腰位置，出场71分钟只有1次射门，1次过人，6次解围，2次犯规，33次传球的成功率为81.82%。

本轮再战狼队哈弗茨在前腰位置，左右分别是齐耶赫和奥多伊，吉鲁定在前面。本场比赛哈弗茨打满全场有3次射门1次射正，传1次威胁球，1次过人，65次传球的成功率89.23%。很明显本场比赛的作用更大，边路传中的质量也很高，只是可惜错失射门机会，队友也没把握中禁区内的机会，禁区内的跑位不及时，球员之间默契度不够高也是很明显的。

本场比赛齐耶赫有3次射门1次射正，奥多伊2次射门1次射正，吉鲁2次射门均射正。芒特得到8分钟的出场时间无射门，维尔纳没有得到出场的机会，亚布拉罕出场13分钟无射门，表现最为低迷。普利西奇得到9分钟的出场时间只有9次传球的数据。可以说蓝军新帅的任务是艰巨的，整合球队并让球员们打出自己的战术要求也同样是需要一些时间的。

首战没办法赢球的确会有压力，接下来对阵伯恩利的阵容才是图赫尔经过训练得出的最强阵，因为本场比赛后蓝军主帅表示球队必须现实一点，所以接下来的排兵布阵和战术的安排都会有更多的改变，我们拭目以待吧。本赛季英超豪门都不同程度的陷入低迷中，先是阿森纳，随后热刺、切尔西、利物浦都多场失分，如今曼城回暖，热刺复苏，曼联却在凌晨爆出了英超最大冷门，红魔主场1比2不敌榜尾队谢菲联，同样需要在下一轮找回状态。



