1月27日切尔西官方宣布德国人图赫尔成为球队新任主帅，赛季中途接任兰帕德执教切尔西，俱乐部和新帅签下了一份18个月的合同，同时附带一年的续约选项。这样做也是为了给予主帅足够的时间，毕竟中途继任想要拿到前四的名额也是有难度的，所幸的是图赫尔对蓝军阵中一些球员是很熟悉的，这也可以帮助主帅尽快的适应英超，并且取得佳绩。

对于去年年末刚刚被巴黎辞退的主帅图赫尔来说，的确是因祸得福，世界上所有的教练都梦想到第一联赛来执教豪门球队，这样的机会并不是所有人可以得到的，所以图赫尔对切尔西表示了感谢，这份信任的确是难得的。

图赫尔的优势是曾经带领多特蒙德两个赛季，此后执教法甲的巴黎，执教期间都给球队带来冠军奖杯，上赛季还曾率领巴黎杀入欧冠决赛，从切尔西老板的考量中，这一点是最让俱乐部高层动心的。这两大豪门球队的队内也有许多大牌球星和年轻的新锐，图赫尔的执教经验是丰富的，带领年轻球员更是他所擅长的，因为当教练初期他就执教u19并且斩获过冠军。

图赫尔是冠军级的教头，这一点也是切尔西高层和老板最看重的一点，对于在德甲和法甲都取得了一些成绩的教练来说，渴望在世界上最刺激的联赛战斗也是必然的。图赫尔也是拼命三郎的人，提前制定训练计划，和球员沟通，这些都利于切尔西，因为队内年轻球员居多，且有两位新援都是德国籍的球员，所以彼此也有更多的契合和了解，因此各方看好图赫尔能激活维尔纳和哈弗茨也是有理由。

图赫尔比较熟悉的球员有普利西奇、蒂亚戈-席尔瓦，此外在执教其他球队期间还曾想引进若日尼奥和吕迪格，这也说明他对这两名球员的欣赏，如今就在自己的帐下，自然会委以重任。切尔西换帅的传统一直都是被支持和被质疑的点，但是老板阿布一直坚持这样的做法，因为换帅的确获益良多。

当年拉涅利打造的切尔西已经显露了锐度，但是阿布请来刚刚在欧冠赛场夺魁的主帅穆里尼奥，所以狂人入主两个赛季斩获英超冠军，蓝色的时代开启了。切尔西唯一一座欧冠奖杯也是换帅后斩获，迪马特奥接替了博阿斯的班，被扶正后的他率队力挫巴黎和拜仁登上欧洲之巅，欧冠奖杯也一直都是阿布最希望得到的，所以换帅都是为了夺冠和欧冠的资格。

兰帕德入主切尔西之后也是做了一些铺垫，目前的阵容也基本到位了，所需要的就是可以掌控球队的主帅，也可以说兰帕德是当年的拉涅利，如果接下来主帅运筹到位的话，切尔西新一代也可能成为笑傲群雄的王者之师。图赫尔也有短板，欧冠对阵巴黎首回合大胜，次回合出局。对阵曼联也是品尝了苦涩的滋味，形同爆冷输球。执教多特和巴黎的期间，被披露和高层以及球员都有一些失和，这些不利面在切尔西必须摒弃，因为英超赛程密集，主教练所面对的考验更大，联赛爆冷和欧冠出局都可能导致帅位不稳。

切尔西体育总监格拉诺夫斯卡娅买人方面有利有弊，之前多次传说他买的球员并非主帅钦点，所以这也是高层和主帅产生矛盾的一个关键点。切尔西目前的阵容，冬窗基本不太可能再纳入强援，最多可能是一到两位球员，倒是切尔西外租的球员是可以提前召回的。赛季结束后，明夏倒是可能给新帅一些引援方面的支持。

切尔西下一场比赛是本周四凌晨对狼队的联赛，球队坐镇主场迎战这个对手，本赛季第一次交战，切尔西客场1比2不敌狼队，本场比赛不容有失，主场的优势还是存在的。

切尔西上一次对阵狼队的比赛，球队在第49分钟打破僵局，当时是奇尔维尔左路传中球助攻吉鲁破门，当时吉鲁近7场打进7球，状态很猛，不过随后因为登场时间不多，效率也降低了。狼队第66分钟扳平比分，切尔西解围角球不彻底，奥塔索维头球摆渡助攻波登斯破门。

比分被扳平后切尔西徒有进攻而没有进球，直到伤停补时的第95分钟狼队替补出场的维蒂尼亚传球助攻内托进球绝杀了切尔西。必须承认的是进攻端出现了问题，所以没能杀死比赛，却被绝杀。

那场比赛狼队是3-4-3阵型，首发是帕特里西奥；博利，考迪，塞斯；塞梅多，登东克尔、内维斯、萨尔；内托，法比奥-席尔瓦、波登斯。切尔西是4-3-3阵型，首发是门迪；詹姆斯，祖马，蒂亚戈-席尔瓦，奇尔维尔；哈弗茨，坎特，芒特；维尔纳，吉鲁，普利西奇。本轮再战，看看新帅对于首发的安排，虽然时间很短，但是相信主帅也会祭出不一样的首发阵容，以期待出奇制胜，球员们也会尽力为新帅搏一个开门红，预判可小胜对手。

有趣的是目前的利物浦主帅克洛普、阿森纳主帅阿尔特塔以及曼联索帅都是中途继任，红军主帅是在2015年10月出任英超利物浦主教练的，阿尔特塔这是在2019年12月20日顶替埃梅里出任枪手主帅的。2018年12月19日索尔斯克亚出任曼联主教练，次年3月被正式任命为曼联主教练。如今图赫尔是在2021年1月27日继任切尔西主教练的，接下来这几位主帅相互的比拼和对比也将成为热闹话题。

阿尔特塔当时继任后，阿森纳联赛战绩是5胜7平5负，积22分，排名英超第10。索帅接受曼联的时候，穆帅带队的联赛战绩是7胜5平5负，球队1比3不敌利物浦，欧冠联赛两连败之后穆帅下课。目前的切尔西积29分排名第10位，战绩是8胜5平6负，打进33球，丢23球，进球数是联赛第5多，失球数是联赛第9少。接下来就看新帅如何开启切尔西进攻火力，因为崇尚进攻的他更注重就是效率，有更多的进球的话，赢球的几率才会增加，防线的压力也会减少。



