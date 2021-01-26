切尔西主帅兰帕德下课，一幅被勾画得很美好的蓝图就这样被放下了，阿布当初请兰帕德入主，人们都认为切尔西将改变思路，从队内年轻储备中选取人才，开启真正属于切尔西的新时代。切尔西阵中的所有小将都看到了希望，上赛季亚布拉罕和芒特就是年轻球员中被兰帕德所重用的，赛季结束拿到前四的欧冠名额也等于证明了这批球员的能力和潜力。

不过赛季结束后，切尔西先后送走老将，威廉的离队也证明过去的时代已然过去，也只有队长会继续坐镇蓝军提携年轻的球员。但是维尔纳、哈弗茨、奇尔韦尔、席尔瓦的不断加盟，让切尔西又一次恢复到之前的大笔引援开启新时代的模式，所以本赛季截至目前为止，真正的切尔西储备的人才并没有太多被委以重任。

主帅更多的是在重用维尔纳，寄望他可以撑起球队的进攻大旗。除了维尔纳之外就是芒特得到了最多的支持，而其他球员都不是绝对的首发球员。兰帕德不断的尝试，基本每场的首发都不同，这也是让球员是中能个没有完成磨合，导致失分的场次增多。必须承认的是兰帕德脚步迈得太快，上赛季的成绩不能忽略老将们的发挥和新锐的出其不意，而有了上赛季做铺垫，兰帕德太过于自信，更多的是希望球员们在比赛中振奋士气，齐心协力赢球，而不是真正从换人和战术应对上帮助球队斩获胜局。

切尔西本赛季遇强不强，遇弱也不强，甚至不及上赛季。回来上赛季的强强对话，切尔西赛季初先后0比4曼联、杯赛1比1利物浦、联赛1比1莱斯特城遭遇三场不胜的尴尬，但是随后慢慢的趋于稳定。联赛1比2利物浦和曼联以及曼城，这其中对阵曼联是杯赛，但是球队2比0拿下热刺、2比1、2比2阿森纳、2比2莱斯特城，这四场不败是比较相近的，这说明兰帕德调整球队之后，强强对话战绩升温了。

虽然这之后球队主场0比2曼联，但是下一场比赛就在主场2比1力挫热刺，英足总杯还在主场2比0淘汰了利物浦，联赛2比1曼城，足总杯客场1比0莱斯特城、客场3比1曼联，这几场比赛算是完成了复仇，在切尔西身上拿分的强队都送分了。

即便随后切尔西再战利物浦3比5输球，但是场面上并不落下风，对于两个转会窗口都无法引援的切尔西来说，对阵列强和利物浦的比赛都展示了自身的优势，且从部分层面上说这样的切尔西是值得尊敬，且好于预期的。上赛季的阵容更适合更新换帅，老将们也起到提携年轻球员的作用。切尔西上赛季距离足总杯冠军也只是一步之遥，遗憾的是球队1比2惜败阿森纳错失冠军。

从兰帕德处子赛季的角度和不能引援的困顿，上赛季算是比较成功的了，所以本赛季大笔引援之后，人们都期待球队有更为出色的表现，但是很遗憾新帅交了很多学费。送走了老将，切尔西中前场的磨合的确需要更多的时间，坎特也无法发挥到加盟切尔西之初的关键性，事实上球队是一个集体，无论是坎特还是阿兹皮利奎塔都无法凭借个人能力来左右胜局。

上赛季亚布拉罕打进15球，排名在第12位，只比阿奎罗少1球，对于初入英超的锋霸来说，这样的表现其实是不错的了，很遗憾本赛季并没有获得足够的登场时间，被对手针对性防守之后，亚布拉罕的效率也不及上赛季。上赛季队内其他球员在联赛中的进球数，普利西奇和吉鲁以及威廉都打进9球，芒特打进7球。

从进球数看就能明白新生代球员和老将都有不可忽略的贡献，而本赛季抛却了老将的作用，只靠年轻球员的确是无法确保战绩的，加上兰帕德执教经验和实力的确有限，所以目前的成绩也是可以预判的，起码比阿森纳现任主帅要好。只是当低迷的阿森纳也能从蓝桥拿分那一刻开始，或许兰帕德下课的钟声就敲响了。

本赛季看看切尔西强强对话的战绩，球队主场0比2利物浦、联赛杯5比6热刺出局，客场0比0曼联、主场0比0热刺、1比3阿森纳、主场1比3曼城、客场0比2莱斯特城，对阵联赛强队无胜绩，平局也是无进球的比分，这样的低迷和无力感，主帅不下课的确是无可能的。应该说最大的挫败感就是不敌阿森纳和不敌莱斯特城。

目前联赛19轮战罢切尔西联赛进球最多的是亚布拉罕，他打进6球，维尔纳打进4球，祖玛4球，进攻端无力感的确是很明显的，因为射手榜首位的萨拉赫打进13球，的确是很大的差距。如果亚布拉罕得到更多的重用，说不定还可能有更多的进球。

兰帕德下课后，很多人认为是高层的问题，俱乐部买人不是主帅所需要的，只是为了高价纳入有潜力和当红的球星，强塞给兰帕德使用，造成了战绩不佳。这样的说法在每一次切尔西主帅下课后都会出现，人们挖空脑袋也只能找到这一个原因。

人们习惯于将主帅下课归咎为主教练和高层失和，队内更衣室大牌球员和主帅失和这两大问题，却忽略了切尔西老板注重球队成绩这一个更为关键的要求，阿布是不允许球队单赛季无冠和早早就跌出前4的窘境的，此外就是欧冠爆大冷门的话，主帅也可能下课。

目前的切尔西的确不是谁都能带出成绩的，兰帕德做得也算不错了，只是和俱乐部的目标相去甚远，而且他的执教能力也需要更多的时间，执教德比郡那样的球员或英超中下游球队或许更适合。兰帕德最器重的芒特加盟切尔西的处子球是上赛季1比1莱斯特城的比赛中打进的，本赛季最近一粒进球是联赛1比0小胜富勒姆的比赛中，但是之后对阵莱斯特城哑火，上轮足总杯的赛事中芒特首次担任队长率队征战，球队3比1卢顿晋级，芒特在比赛中并没有参与进球，全场比赛有3次射门，传2次威胁球，2次过人，传球成功率为85.7%，表现一般。