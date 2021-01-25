1月25日相关的消息爆出兰帕德已经被切尔西解雇，预计今天就官宣，下一任主帅是前巴黎主教练图赫尔。果然晚上切尔西官网就公布了主帅下课的消息，并且表示兰帕德的带队成绩没达到俱乐部的期望，所以做出解雇的决定。

这个消息其实还是令人吃惊的，因为此前的消息称俱乐部还是会给主帅四场比赛的时间，甚至可能是在本赛季结束后，战绩达不到俱乐部的要求才会被解雇。俱乐部这样快的行动只能说明早前就有了打算，而切尔西被莱斯特城零封之后这加速了主帅下课的步伐。

巧合的是图赫尔也是赢球之后被宣布下课的，兰帕德同样是赢球仍被解雇。今晨足总杯切尔西3比1卢顿晋级下一轮，亚布拉罕上演帽子戏法成为球队的希望，不过面对低级别联赛的球队，蓝军一度只是2比1领先对手，这段时间其实是很煎熬的，所幸的是亚布拉罕打进第三球锁定了胜局。

因为对阵这样的弱旅依旧无法保持零失球，所以赛后依旧有很多人在执意切尔西主帅兰帕德的安排，因为此役同样证明球队的问题依旧存在。从比赛过程来看，切尔西并没有全面爆发，只是亚布拉罕的进攻效率更高，没有错失队友送出的绝佳机会。

本场比赛的首发是凯帕、詹姆斯、祖马、克里斯滕森、埃莫森、芒特、吉尔摩、齐耶赫、维尔纳、普利西奇、亚布拉罕。这其中詹姆斯、芒特、亚布拉罕和普利西奇是连场出战，也是被主帅倚重的球员，因为阿森纳此前就就爆冷不敌低级别联赛的球队，所以本场比赛兰帕德也是未雨绸缪，这些连场出战的球员是球队绝对的核心球员。

上一场首发的门迪、吕迪格、蒂亚戈-席尔瓦、奇尔维尔、科瓦契奇、哈弗茨、奥多伊中只有4人得到替补出战的机会，第71分钟主帅用奥多伊换下了普利西奇，这个换人是奏效的。因为球队的第三球就是来自奥多伊和吉尔摩的踢墙配合，随后前者在左侧下底传中球助攻亚布拉罕将比分改写为3比1，这也是锁定胜局的进球。

其他几个换人分别是在第77分钟哈弗茨换下了齐耶赫，吉鲁换下了亚布拉罕，这是为了核心球员保存体能而做出的换人调整，因为这个时间握有2球优势的确可以确保赢球了。此外第84分钟科瓦契奇替换芒特登场，后者近期被兰帕德委以重任，基本没有休战的时候，体能的确是透支了，所以被换下也是留力下一场比赛。

此外科瓦契奇登场后也有出色的表现，他登场1分钟后传出威胁球，他的直传球交给维尔纳，后者被克拉克放倒赢得点球，遗憾的是锋霸主罚点球居然罚丢了，否则科瓦契奇将有一次助攻。维尔纳联赛的球荒还没有破除，如今有罚丢了点球的确是不在状态。

本场比赛维尔纳首发出战有2次射门1次射射正，传1次威胁球，1次过人，传球成功率为80%，如果罚进点球的话也算是再度爆发了，近期德国人处于低迷期，的确是需要进球和自信心的提升。本场比赛兰帕德的换人还是立竿见影的，奥多伊作为曾经主帅认定的希望之星，还是可以在关键时刻发挥作用的。

凯帕因为有一次失误再度成为赛后被质疑的人，全场比赛他有2次扑救，面对的威胁并不是很多，但是仍判断出现错误，这也是自信心被碾压的表现。赛后主帅兰帕德认为这不只是门将的错误，防线和球队在那段时间的确都有一些问题，这也是间接的力挺凯帕，不过接下来的联赛是不可能再给凯帕首发的机会了。

赛后切尔西近5场比赛输了2场，联赛排名已滑落到第9位，球队比第四的利物浦少5分，联赛的确是不能再度失分了。接下来球队有4天的调整时间，下一轮坐镇主场迎战狼队和伯恩利，事实上联赛的这两场比赛才合适考验主帅的重要时刻，因为英超无弱旅，应对这两匹黑马还需要多方运筹的。

本场的三粒进球分别是在第11、17、74分钟打进的，第一球是是界外球机会，齐耶赫快速掷出，维尔纳禁区得球后选择回传球助攻亚布拉罕打破僵局，这次传球是极其到位的。第17分钟这是詹姆斯的传球助攻亚布拉罕扩大比分，这样短时间的连续进球让人们觉得可能是一场大胜，遗憾的随后的进攻有攻势没进球，反而是被对手扳回一城。

第30分钟其实并不是对手绝好的机会，对手的进攻，切尔西防守球员并没有彻底化解险情，而是由着对手带球，最终詹姆斯-布里右路传中撕开了防线，克拉克前点射门击中了凯帕的脚后进入球门，蓝军门将的判断明显是出错了，否则这次危机是可以化解的。此外防线没能第一时间将球踢出边线，或抢断球权也是失球的一个原因。

本赛季切尔西半场2球领先对手的场次并不多，所以这个时间轻敌的确不应该。亚布拉罕和芒特已经连续两场首发，本周四凌晨2点切尔西主场迎战狼队的比赛，这两人如果继续首发的话，体能上可能有影响，所以预测兰帕德还是会调整阵容，不过亚布拉罕进入脚风很顺，这个时候替补或休战的确也有一些可惜。

本赛季切尔西第一次对阵狼队就输球了，当时蓝军在客场1比1不敌狼队，那场比赛前还在客场0比1不敌埃弗顿，遭遇了两连败之后的切尔西战绩不稳，所以本场比赛也是复仇之战。

上一次对阵狼队的进球是吉鲁打进的，当时是在第49分钟的时候，奇尔韦尔在左路传中到禁区，吉鲁凌空射门将球打进。遗憾的是在第66分钟和第95分钟狼队先后进球，绝杀了切尔西。第一球是角球机会，蓝军防线解围不彻底，奥塔索维头球摆渡助攻波登斯破门，后者连续过掉两名球员将球打进。绝杀球是替补登场的维蒂尼亚传球助攻内托破门，蓝军防线在末尾有一些松动才导致失球。

那场比赛切尔西的首发是门迪、詹姆斯、祖马、蒂亚戈-席尔瓦、奇尔维尔、哈弗茨、坎特、芒特、维尔纳、吉鲁、普利西奇。接下来再战狼队，科瓦契奇、奥多伊和亚布拉罕依旧可能被委以重任。换帅如换刀，接下来新帅继位能否取得佳绩的确难以预估，所幸的是近两个对手都是中下游球队，蓝军还是有望赢球的。