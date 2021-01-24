足总杯的赛事中阿森纳爆冷，核心球员送乌龙大礼留下遗憾，不过出局后专心联赛争四也是不错的选择。曼城3比1切尔滕纳姆晋级也是有惊无险，球队先失球最终连入3球逆转也体现了球队的板凳深度。在利物浦陷入低迷之后，曼市双雄回暖成为本赛季争冠的热门，曼城的实力应该可以后来居上，因为目前联赛曼联只是因为多赛一场才领跑。

曼城对阵英乙球队切尔滕纳姆居然要先丢球，这也是赛前无法估算到的，不过曼城轮换了10名球员，刚开场的时候蓝月亮多少也有些轻敌，锐意进攻倒是防守难以兼顾，所以才丢球的。切尔滕纳姆目前在英乙排名第8位，两度实力差距很大，所以3比1的赛果也是可以预判的。

这场比赛开场热苏斯和拉波尔特就不断威胁球门，球队也形成了围攻的架势，似乎进球很快就到来了，而事实上真正的必进球机会其实只有一次。这其中热苏斯错失两次必进球机会，福登也有一次射门偏出，马赫雷斯也制造了不少威胁，但是都无功而返。上半场基本是曼城施压，但是对手防线固若金汤难以打破。

本赛季的英超也有一个怪相，那就是占据场面优势的球队最终失分的情况增多，也有一些强队甚至连数据上的优势都不明显了。可以确定的是英伦的中下游球队的攻防都不同程度的在提高，而6大豪门不同程度的出现了问题，每支豪门球队都有自己的低迷期，这一点在以往赛季中并不常见。

半场比赛切尔滕纳姆防守反击其实是有威胁的，只是一直处于主导的曼城并没有意识到对手的这一点优势。下半场热苏斯错失单刀球之后，曼城就失球了，当时是对手的界外球，直接掷入禁区，乔治-罗伊德头球摆渡助攻阿尔菲-梅建功，曼城防线有防不胜防的感觉。一对一盯防显然是不到位的，对手进球其实是蛮轻松的。

这粒进球是在第59分钟打进的，曼城的进球是在第81分钟才打进，而且这之前马赫雷斯还错失一次单刀球的机会。送出助攻的功臣是替补出场的坎塞洛，他一脚斜传球助攻福登垫射破门，后者本场比赛很无私，他先后送热苏斯和马赫雷斯单刀球机会，可惜队友都浪费了良机。

曼城3分钟后打进2球，第二球是第84分钟，来自费尔南迪尼奥直传球助攻热苏斯抽射破门，这粒进球也等于锁定了胜局，毕竟反超比分后是不太可能再度失球的。末尾的进球是第94分钟，依旧是坎塞洛直传球找到京多安，后者下底传中助攻费兰-托雷斯锁定胜局。

虽然比分是正常的，但是过程有点惊险，如果不是主帅派遣坎塞洛登场，或许球队也可能0比0收场，赛后瓜帅还是需要做一些调整。本场比赛后曼城豪取10连胜和17场比赛不败纪录，连胜中先后拿下阿森纳、曼联和切尔西，球队上一次输球是去年11月0-2热刺，近期的确是强势回暖了。

赛后的数据是一边倒的，曼城射门20比6，射正9比2，角球5比45，控球率72%比28%，扑救6比1，对手门将也是极其关键的，否则曼城可能更早的破门。本场比赛德布劳内伤停，没有出场的球员是埃德森、津琴科、罗德里、贝尔纳多、斯特林，接下来联赛曼城将客战西布朗，这些没登场的核心球员估计会得到出场的机会。

曼城本场比赛前有5场比赛零失球，所以此役这一球也将这个纪录作古了。有趣的是切尔滕汉姆的球员的身价只有310万欧，曼城的球员身价是10.6亿欧，所以有这一粒进球弱旅也算是为己正名了。瓜帅本场先派上的替补奇兵是京多安和迪亚斯，第77分钟才用坎塞洛换下了门迪，4分钟后替补奇兵就发威了，坎塞洛无疑是本场的关键先生。

曼城接下来的对手有三支中游球队，不出意外的话，曼城可以拿下西布朗、谢菲联和伯恩利，但是之后连续对阵利物浦、热刺和阿森纳的比赛就是一个问号了，毕竟连续三场比赛都是强强对话，谁都不敢保定曼城全胜，不过一旦失分的话受益者是曼联，因为那样的话红魔可以真正的位居榜首了。



