目前的英超切尔西位列第8，比第四的利物浦少5分，身后的强队只有比蓝军少两分的阿森纳，所以球队随后的联赛不容有失。蓝军接下来要打足总杯主场对阵低级别联赛卢顿，切尔西主帅兰帕德将轮换阵容，尽可能地迎来一场大胜，因为这样可以提升球队的士气。

进入2021年之后切尔西4场比赛2胜2负，两场败仗分别主场1比3不敌曼联，上轮客场0比2不敌莱斯特城，虽然这两队都是排名联赛第二和第三，但是这不足以说明切尔西就该输球，毕竟蓝军也是豪门球队，今夏的引援足够到位，球队的确不该遇强不强。本赛季截至目前为止切尔西对阵争冠集团的5大豪门不胜，战绩是2平4负，之前球队还可以拿下阿森纳和热刺，而本赛季不是平局就是败仗，的确是比上赛季还要低迷。

在英超总是被弱旅爆冷，赛季是不可能拿下欧冠资格的。此外如果强强对话的6分战不能赢球和平局的话，赛季拿到欧冠资格的可能性也很低。因为六强中有四支球队最终如愿，那么遇强不强的球队如何能位居前四呢，所以目前切尔西的形势是很严峻的，兰帕德必须及时纠错，确保随后不会爆冷失分才行。

切尔西随后的赛程多数是对阵中下游球队，球队足总杯结束后，要先在联赛主场迎战狼队和伯恩利，之后客战热刺，和锡菲联，回到主场对阵纽卡斯尔，客战南安普敦之后就是欧冠客战马竞的比赛，这期间联赛抢分是必须的，否则一旦欧冠和联赛兼顾之下意外失分的话，主帅就可能没有了自我救赎的机会。

兰帕德近日表示自己是个斗士，也是自己作为球员时打理职业生涯的方式，现在执教的是最爱的俱乐部，自己认为当有困难时刻必须尽力奋斗，打破这些困难。蓝军主帅还认为不是阵型的转换问题，而是球队的团结可以决定的，所以接下来只能看主帅的变化和球员们的转变了。

以往战绩不佳换帅，切尔西老板都很果断，而这一次的内幕消息则是会让兰帕德执教完本赛季，赛季成绩无法达到俱乐部目标的话，赛季结束后会选择新的主帅继任。虽然这不是阿布的风格，但是基于多方面的考虑，给予兰帕德更多的时间也是合理的。利物浦战绩不佳，也有球迷向高层施压，希望让克洛普下课，所以相比之下目前的切尔西高层更为理性。至于下赛季的目标人选是前巴黎主帅图赫尔、朗尼克等教练，而事实上赛季结束选帅的范围会很大，并不会局限于这两人。

切尔西战绩不佳，队内的两大新援是焦点，维尔纳长时间哑火备受质疑，但是因为赛季初有很出色的表现，并不是最被质疑的人，哈弗茨顶着最高的转会费加盟，低效的表现成为各方质疑的人。这其中有一名记者透露哈弗茨并不是兰帕德向俱乐部要签下的球员，但是并不表现蓝军主帅不想要哈弗茨。这也揭示了一个问题，不过从兰帕德对于哈弗茨的器重来看，这样的消息并不一定是真的。

哈弗茨8000万欧元转会切尔西，本赛季为切尔西出战23场比赛，期间打进5球，送你个出6助攻，不过有一场比赛上演帽子戏法，这样的话进球的场次就少了。此外在联赛出战的16场比赛中只打进1球，送出3次助攻，这和人们的预期的确相差太远。事实上对阵莱斯特城一战中，哈弗茨的表现最差，因为相关的数据显示，哈弗茨全场比赛35次传球25次成功，10次传球失败，14次丢失了球权，后面这个数据是最大的漏洞，的确是令人失望了。

因为表现低迷所以哈弗茨在第67分钟被换下，进攻数据无射门，没有传出威胁球。而哈弗茨在勒沃库森时期却有极其出色的数据，他在出118场比赛中打入36球，送出25次助攻。从切尔西的训练图中看兰帕德对哈弗茨很上心，并公开表示会给予更多的时间。

此外针对外界认为哈弗茨并没有因为自己的低迷而懊恼，主帅也拿出热刺的恩东贝莱加盟热刺18个月后才祭出极其出色的表现，并且站稳主力位置的例子，因此来断定哈弗茨同样可以做到，目前所需要的只是时间。

兰帕德公开表示哈弗茨对于赢球很渴望，同时也希望自己祭出出色的表现，只是他目前和其他队友一样都处于比较困难的阶段。事实上切尔西近期是集体低迷，曾经极其关键的普利西奇也有一些不在状态。整体的问题还是和主帅有一定关系的，这不仅仅是团队协作和努力可以解决的问题，寄望兰帕德能找出解决的方式，从自己做起，有一些坚持，做一些改变，也只有这样才能激活球队的进攻端，同时也真正的激活德国双星。