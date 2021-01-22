英超第18轮最后一场比赛利物浦0比1不敌伯恩利，赛后红军联赛5场不胜，积分榜排名第4，如果身后的热刺、埃弗顿赢球也都能超越利物浦，那样的话卫冕冠军就将排名联赛第6位，比第8的切尔西只多4分，红蓝两军近期倒是同病相怜了。利物浦近5场联赛3平2负，切尔西则是1胜1平3负，再低迷下去两强可能无缘联赛前四了。

和切尔西新生代相比，利物浦冠军阵容如此多的冷门的确令人不解，不过以往卫冕冠军球队的次赛季都会遭遇多重阻力，所以克洛普也处于瓶颈中，接下来如何解决进攻端的疲软还需要主帅筹谋。近日关于萨拉赫续约的问题也成为热点，目前俱乐部并不着急和他续约，但是也不打算将他交易掉，这样的态度也是因为本赛季萨拉赫的状态不稳定，所以合约结束也可能会选择离队，利物浦高层应该还会看球员状态来定续约的时间安排。

事实上利物浦三叉戟还是菲尔米诺比较低效，马内是极其的关键的一员，他如果平庸，萨拉赫也会直接受到影响，这三人中并没有绝对的一锤定音的王者，所以还是三人协力才可能保球队连胜。萨拉赫如今28岁，俱乐部也的确需要考虑找寻未来的替代者，30+的球员没有几个能如梅罗一样保持极高的效率。

本场比赛三叉戟中只有马内领衔首发，主帅也有一些轻视对手，马内打满全场只有3次射门无射正，传9次威胁球都被队友浪费，4次过人，1次抢断，两次被犯规，39次传球的成功率为82.05%。本场比赛门将阿利松都有出击脱手的惊魂时刻，防线也因此有一些受惊了。奥里吉单刀机会击中立柱，这次是对手失误送出的机会，没能破门的确太过于可惜了，运气的确不够好。

半场结束前两队发生冲突，克洛普和戴奇也发生争吵，这也是心态失衡的一个体现。如果双方都可以更理智一些的话，利物浦也未必会输球。豪门爆冷有几个要点，第一球员失误送分，对手全线防守保定1比0的比分。第二主队急躁，猛攻而无变化，对手抓反击机会一击致命。第三少打一人的情况，最终失分输球。很明显利物浦本场比赛是第一和第二个原因都有，情绪失控，下半场猛攻，换上核心球员也没有进攻，关键时刻队内球员失误送分。

伯恩利下半场刚上来还有伤员因伤被换下，应该对球队更为不利。萨拉赫替补登场后射门被门将化解，马内受困包夹，所以下半场的威胁不及上半场。除了上半场奥里吉错失良机外，下半场伯恩利失误，菲尔米诺也错失绝佳的机会，替补登场依旧低迷。

利物浦不断进攻却在第82分钟送分，阿利松出击扑倒了阿什利巴恩斯，后者主罚命中锁定胜局。其实本场比赛利物浦门神已经有一次出击失误了，遗憾的是比赛末尾送分。

本场比赛萨拉赫替补打了33分钟的比赛，有2次射门1次射正，传1次威胁球，25次传球的成功率为84%，一次被犯规。菲尔米诺替补登场打了33分钟比赛，3次射门，11次传球的成功率为90.91%。全场比赛利物浦射门27比6，射正6比4，可以看出威胁球两队相近，红军更多的是浪射。

利物浦角球12比0，犯过11比8，阻截4比13，成功抢断6比10，扑救3比6，门将的对比也是伯恩利的球员表现更好，阿利松则是本场最为低迷的一员。事实上伯恩利本赛季很低迷，赛前球队排名第17位，积分上只比降级区的富勒姆多4分，各方都认为伯恩利是送分童子，却没想到可以掀翻利物浦。

克洛普可以找出的输球借口是首发没有三叉戟一起出战，此外门将出击失误送分也是难以预判的，而事实上偶然也是必然，球队近期的表现的确很差，所以才会5轮不胜，这其中有很多原因。

两队近10次交锋利物浦7胜2平1负，红军近10个主场的战绩是7胜2平1负，伯恩利近10场的客场战绩是2胜3平5负，表现低迷，但是球队顽强居然最终爆冷。本轮比赛后，利物浦连续67场主场不败纪录作古，球队此前英超主场的赛事连续29场比赛都能进球，而且没有被任何对手零封过，而赛后这一个纪录也被打破。