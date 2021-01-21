本赛季的英超争冠和争四都异常激烈，目前曼联18轮积40分位居第一，曼城少赛一轮积38分位居第二。莱斯特城、利物浦、热刺积38、34、33分排名其后，切尔西排名第8，阿森纳排名第10，两队都面临困境，尤其是近期刚刚输给莱斯特城的切尔西可能面临换帅的考验，因为目前的主帅近期的联赛战绩是2胜1平5负，战绩也是豪门球队近期最差的，这一点令高层不满。

要是在阿布刚入住切尔西的一贯做法，目前的战绩和排名主帅是会下课的，但是因为各种情况都和当年不同，加上疫情的影响，所以目前切尔西高层依旧选择相信兰帕德，也有消息人士透露只要球队排名前十就可以，球队高层寄望下半程球队可以复苏，且在欧冠赛场上有一些突破，毕竟老板对于欧冠的重视程度要大于联赛，所以2月初欧冠淘汰赛将会觉得主帅的命运。

此外也有一些消息披露高层还会给予兰帕德4场比赛的时间，接下来球队的对手分别是足总杯对阵卢顿，联赛对阵狼队、伯恩利和热刺，和穆帅再度碰面这一战其实是可定兰帕德去留的一战，穆帅曾经两次从切尔西下课，这一次迎接考验的换成了自己的弟子，的确也是各种滋味在心头。

目前切尔西高层应该已经开始找寻替代者，目前前尤文前主帅阿莱格里、巴黎前任主帅图赫尔都赋闲在家，前者很明显并不适合英超，后者导致可以入住蓝桥，起码是获得了更多球迷的支持，毕竟阿莱格里的保守策略是老板阿布不喜欢的。目前切尔西本赛季联赛输了6场，近8轮输了5场，的确是强弱球队都敢输的模式。

上轮联赛切尔西0比2不敌莱斯特城，被零封和场面上的被动和进攻端的无力很令人不解，这一战也让主帅陷入了下课的传闻中，兰帕德赛后则表示球队是在过度期，此役球队有一些失控了。事实上主帅临场应变的能力不高也是事实，主帅还是需要一些反思的。

上赛季球队无法买人，但是球队最终排名前四的确是合格的，但是回顾上赛季末尾的战绩，球队频频爆冷平局，如果不是其他争四对手也不断失分的话，兰帕德的处子赛季就不太可能拿到欧冠的资格。本赛季大笔引援之后，年轻才俊的豪华的阵容的确需要更有经验的主帅，而兰帕德很明显无法让这套新阵容展示自身的实力，所以战绩不佳也是必然的。

因为此前门将风波中，所有人都将责任归咎在凯帕身上，可新门将入主同样遇到了问题，这说明球队防线的问题更大，近期进攻端的无力感也体现无疑，才论证了主帅才是最大的症结。对于俱乐部高层来说的确可以再给兰帕德一个赛季的时间，只要能拿到欧战资格也是可以的。不过如果想欧冠资格的话，必须换帅，因为目前几场比赛已经看不到亮点了。

近两年受到疫情的影响，所有俱乐部都在引援上有一些收敛，但是切尔西斥资2亿英镑给兰帕德纳入了哈弗茨、维尔纳、齐耶赫、奇尔维尔、席尔瓦、奇尔韦尔等强援，却没有想到却是目前的战绩，所以有一些换帅的考虑也是正常的。

上轮切尔西客场0-2莱斯特城的比赛后，19轮联赛取得8胜5平6负的战绩，目前积29分排名第8位，对手当时暂时登顶英超，目前排名联赛第三位，总之本赛季狐狸城的表现要优于豪门球队，目前和少赛一轮排名第二的曼城同分，比榜首的曼联少2分，本赛季极其可能拿到欧冠资格。

所幸的是输狐狸城后，阿布并没有立刻让主帅下课，否则兰帕德就步了穆帅当年的后尘。当年穆帅下课就是在2015年12月15日客场11比2不敌在莱斯特城之后两天被下课的。上赛季切尔西两次对阵莱斯特城都是平局收场，国内杯赛蓝军淘汰了狐狸城，本场比赛对手也算复仇了。

目前切尔西在19轮英超只拿到29个积分，相关的历史数据揭示，切尔西此前只有5个赛季的同期战绩比本赛季更差，更为重要的是这5个赛季球队都没有拿到欧冠资格，所以本赛季切尔西的处境的确很困难。

本赛季切尔西很少有逆转战，这场比赛开场6分钟就失球，这样的困顿的确是近期本就低迷的蓝军无法应对的，失球是角球机会，对手开出角球，恩迪迪远射打中立柱后仍入网，这球有一些运气的成分，同时证明了切尔西防守定位球不利。切尔西也有开场慢热的习惯，所以客场早早失球，球员们都更急于进攻，所以防线的隐患就更大了。这粒进球是有运气的成分，同时也是蓝军防线不稳造成的。

失球后詹姆斯曾有一脚射门，可惜被门将扑出，角球机会席尔瓦头球攻门也无果，普利西奇给奥多伊制造的射门机会也射偏，第41分钟莱斯特城的阿尔布莱顿长传球就撕开了切尔西的返现，麦迪逊右脚劲射破门，将比分改写为2-0，其实这个时间这场比赛也基本定格了，只是没想到切尔西下半场没能打进挽回颜面的进球。

维尔纳替补登场有一粒进球被吹越位，他打了22分钟的比赛，并没有太多的威胁，奥多伊和亚布拉罕以及普利西奇被委以重任，事实证明这三人并不足以撑起进攻大旗。兰帕德的轮换制是失败的，每场都要微调阵容，但是却是毫无针对性。事实上有经验的主帅会有一套绝对的最佳阵容，不是特别密集的赛程或坚持使用这套阵容，偶尔调整2到3名球员即可。

在英超征战，其实更为重要的还是下半场根据场上变化来进行人员的调整，这一点极其重要，但是兰帕德本赛季下半场换人出奇制胜的比赛屈指可数，足见他的不足。

维尔纳的低迷反衬狐狸城麦迪逊的强势，对手连续三轮英超比赛都有进球，近8场联赛已经打进5球，送出2次助攻，本场比赛中2次射门就打进1球，的确艳压所有切尔西球员。蓝军本场射门9比8，射正5比6却颗粒无收，只能说核心球员的效率很低。急切的心态体现在3次越位上，对手的越位陷阱同样困住了切尔西。多达16次犯规同样折射了切尔西的毛躁和急切，因为对手只有7次犯规。接下来的足总杯的比赛，切尔西需要一场大胜来提升士气。



