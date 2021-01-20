最近英超积分榜产生巨变，莱斯特城赢球后多赛一轮暂居榜首，利物浦因为战绩不佳已经落到了第四位，而曼城接下来补赛赢球的话就将升至榜首。瓜帅近期也表示会积极备战主场对阵阿斯顿维拉的比赛，因为球队赢球就将以净胜球的优势排名榜首，这的确是绝佳的机会，同时展示了英超争霸的戏剧性。曼市双雄本赛季都有补赛一直没踢完，所以之前一直无法升至榜首，但是曼联登顶后还没坐稳就将让出榜首的位置，这一点也会令索帅难过。

曼城本赛季问题不少，阿奎罗不断受到伤病的影响就是战绩不稳的一个原因，不过近期球队已经全线回暖，所以本轮重返榜首的关键战不会有冷门。维拉本赛季的确有一些比赛很是顽强，但是因为队内多名球员因为新冠检测呈阳性而无法出战，青年队实力不足以阻挡曼城连胜的脚步。

目前莱斯特城19轮积38分领跑英超，曼联18轮积37分位居第二，曼城17轮积35分排名第三，利物浦积34分位列第四，英超争冠会更加激烈，随后强队的赛程也将决定排名，因为近期强强对话增多了。曼城遇到考验是在2月，球队将先后对阵利物浦、热刺和阿森纳，随后就是欧冠客战门兴的比赛，所以1月剩余赛程对阵中游球队则需要保持全胜才能稳定联赛积分上的优势。

球队近期取得8连胜的战绩，这个优势有望延续下去。本赛季曼城主场表现不错，蓝月亮的近11个英超主场取得10胜1平的战绩，近7个主场6场零封对手，攻防两端都有绝对的优势。曼城近两个主场进球数都是有保证的，更为重要的是球队近期防守不错，这样的话爆冷失分的几率就降低了。

回看曼城本赛季失分的比赛，球队先后在主场2比5莱斯特城、客场1比1利兹联、1比1西汉姆和利物浦、0比2热刺，欧冠0比0波尔图、联赛0比0曼联、1比1西布朗。这些失分的比赛都是有一些其他的原因，此外本赛季斯特林进攻端的发挥也不稳定，全靠德布劳内披荆斩棘的确是有一些薄弱。

目前的英超射手榜上萨拉赫打进13球位列第一，孙兴慜和凯恩分别打进12球位列第二和第三，接着是勒温和B费以及瓦尔迪都打进11球，曼城进球最多的是斯特林打进5球，排名第20位，本场对手比较弱，小快灵有望在此役中为己正名。

从目前的射手榜排名上看，这也是瓜帅入主后，锋线球员在射手榜排名靠后的赛季，此前基本都有球员位列前三的。福登和马赫雷斯以及京多安目前联赛都打进4球，以往赛季表现不俗的贝尔纳多进球也锐减，这也是曼城本赛季部分时间比较低迷的最大主因。

曼城近期保持着15场比赛不败，球队三线作战的表现都不错。更为重要的是曼城近10个主场不败，赢了8场，这样的战绩的确是可以信任的。不过近期的冷门不少，曼城同样需要做好准备。今晨结束的比赛中，切尔西客场0比2莱斯特城、多特客场1比2勒沃库森，加上此前的一些比赛，豪门球队的确都存在很多问题才会爆冷。

曼城本场有历史战绩方面的心理优势，球队最佳9次面对阿斯顿维拉有8次力擒对手。本场比赛有两名球队可能无法出战，阿圭罗和桑德勒伤停，瓜帅还需要安排其他球员替代。

阿斯顿维拉有球能力比较强，而且下半场制造的威胁也比较多，也取得了一些进球。球队在上赛季的联赛中曾经客场0比3、主场1比6不敌曼城，的确是十足的送分童子。相关的数据显示维拉近17个客场比赛16场不胜，近10场英超比赛只有4场半场有球，近4个客场连续半场0-0，上半场防守的策略是很明显的，只要守住上半场，下半场平局也是可以接受的。

维拉近3场不胜，球队先是在客场1比1逼平切尔西，随后1比2曼联，足总杯主场1比4利物浦出局，本轮联赛战曼城的确是魔鬼赛程，所以球队想拿分很难。目前阿斯顿维拉已经有35名球员在隔离，对阵曼城的补赛也将是年轻球员出战，因为此前对阵利物浦的首发中有7名U23球员和4名U18球员，所以这样的阵容基本无法拿分。

值得一提的是滴18轮还有三场比赛在明晨开打，这其中利兹联坐镇主场迎战南安普敦，曼联客战富勒姆，利物浦主战伯恩利，所以两只红军的胜负也将改变目前联赛的排名。



