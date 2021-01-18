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豪门频频爆冷揭示问题，切尔西小胜回暖，战狐狸城仍需防平

(2021-01-18 15:41:38)
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标签：

英超

切尔西

维尔纳

芒特

兰帕德

 分类： 聚焦英超争霸
豪门频频爆冷揭示问题，切尔西小胜回暖，战狐狸城仍需防平

    今晨有很多冷门，西超级杯巴萨主场2比3不敌毕尔巴鄂错失冠军，双方拼到加时赛，梅西第120分钟吃到红牌，这样的输球的确很凄惨。因为毕尔巴鄂此前是淘汰了皇马，所以这支劲旅是连挫两大豪门登顶的，的确是绝对的黑马。意甲强强对话尤文也意外的0比2不敌国米，一球难进的确令人瞠目。再就是英超榜首大战，卫冕冠军利物浦主场0比0曼联错失重返榜首的希望，赛后曼联两分优势领跑英超的确是很励志的。
   本赛季的五大联赛豪门球队爆冷失分的场次比较多，起码比上赛季要多，这也揭示了球队存在的问题，再就是密集的赛程带来了很多负面的影响。这样的状态持续下去的话，一旦进入2月份欧冠淘汰赛开战，冷门会更多。
    近期的英超也有冷门，阿森纳主场0比0水晶宫也失去了和前列球队缩小分差的机会。英超第19轮切尔西客场1比0小胜富勒姆，虽然过程并不好看，但是全取三分就是最大的利好。赛后蓝军排名联赛第7位，比第四的利物浦少5分。富勒姆排名联赛降级区，位列倒数第三。
   按理来说切尔西对阵这样的球队应该大胜，因为本赛季球队客战成绩不俗，不过如果芒特射门没击中立柱，维尔纳也没错失单刀球的话，这场比赛就是3比0获胜了，这说明近两场连胜的切尔西仍有问题。不过对于联赛三场不胜的蓝军来说，本轮三分到手就该满足了，再看看频频爆冷的豪门球队，还有利物浦都从榜首到第四了，能赢球就不错了。
豪门频频爆冷揭示问题，切尔西小胜回暖，战狐狸城仍需防平

豪门频频爆冷揭示问题，切尔西小胜回暖，战狐狸城仍需防平

   此前三轮切尔西1比3不敌阿森纳，主场1比1维拉、1比3不敌曼城，排名也直接下降，这对于球队来说是极其危险的。本赛季强强对话拿分太少，所以下一轮客战莱斯特城更需要全取三分。对手目前排名联赛第三位，比榜首的曼联少2分，和少赛一轮的曼城同分，蓝狐本赛季的表现也是可圈可点，所以对于切尔西来说本场小胜揭示出来的问题是好事，只要及时解决问题就更利于下一场关键战比赛。
   本场比赛切尔西是在多打一人的情况下才进球的，这一点也是球迷们担心和不满的主因。不过正因为对手下半场少一人作战，对手加固防线才更不好攻破球门，这也是英超豪门球队经常遇到的事情。本场比赛的数据显示切尔西射门21比10，射正6比3，角球12比1，越位3比1，控球率70%比30%，数据优势明显，遗憾的是核心错失良机。
   不过富勒姆虽然排名靠后，但是赛季至今也有一些比赛很顽强，球队近5轮联赛5连平，对手分别是利物浦、南安普顿、纽卡斯尔、布莱顿、热刺，对阵强弱和中游球队都能拿分，做到这一点并不容易。切尔西近3轮联赛1平2负，球队进攻端核心球员处于联赛进球荒中，此前杯赛大胜，维尔纳和哈弗茨都有进球，但是从本场比赛维尔纳替补登场的表现，球员明显还没有恢复到最佳状态。
   本场比赛维尔纳出场15分钟，只有1次射门，传1次威胁球，6次传球的成功率为50%，这其中在第94分钟是切尔西的角球机会，普利西奇传球送维尔纳单刀机会，可惜他的射门偏出了，否则就会成为球队的第一功臣。
   芒特本场获得最多的射门机会，全场4次射门1次射正打进1球，不过他传出7次威胁球可惜都被队友浪费，3次过人，2次犯规、2次被犯规、65次传球的成功率为90.77%，的确是本场队内表现最为出色的球员。今夏新援奇尔韦尔本赛季送数次助攻，而且传球到位，几乎每场比赛都有制造威胁，本场比赛芒特的进球也是他送出的，当时奇尔维尔左侧传中助攻禁区内的芒特推射建功。目前蓝军队内的助攻王是奇尔韦尔、维尔纳，两人并列4次助攻，前者更为可贵。
   接下来切尔西将在1月20日凌晨4点15分客战莱斯特城，对手进入2021年三连胜，分别客场2比1纽卡、足总杯客场4比0斯托克城，回到联赛主场2比0南安普敦，三战打进8球，只丢了一球，这样的稳健的确需要切尔西全力应对。
   狐狸城2020年年末最后两场比赛主场2比2曼联、客场1比1水晶宫也曾遭遇连平，机上此前主场0比2不敌埃弗顿，主场战绩并不稳定，这倒是会给切尔西拿分的机会。上赛季切尔西在足总杯的比赛中客场1比0淘汰了莱斯特城，联赛客场这是2比2平狐狸城，主场1比1平局收场，可以看出莱斯特城和切尔西是旗鼓相当，本赛季蓝军人员变动比较大，所以此役的确有各种可能，只是目前切尔西的排名形势是必须抢分的。切尔西目前的问题主要是进攻端，维尔纳如果不能重拾霸气，比赛的过程还会很艰难。

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