英超第18轮阿森纳主场意外的0比0平水晶宫，意外平局令球迷失望，因为球队此前的豪取四连胜，所有人都认为枪手全面爆发了，谁能想到面对弱旅居然平局收场。因为阿森纳是英超六大豪门中排名靠后的球队，急需要追分的时刻平局的确很伤士气。虽然平局后枪手仍排名第11位，但是如果身后的利兹联赢球就将超越阿森纳，那样的话枪手就将落入第12位。

阿森纳本赛季前18轮联赛的战绩是7胜3平8负的战绩，打进21球，失20球，防线的问题还是比较明显的，球队的失球数还是有点多。虽然枪手近4场比赛0失球，但是此前的9场比赛都有失球，球队上一次零封对手是11月27日欧联杯3比0莫尔德，对手是绝对的弱旅，由此可以发现阿森纳本赛季防线的漏洞有大。本场0比0的比分同样揭示了进攻端的疲软，寄望随后的赛事不会继续这样的低效。

阿森纳本场比赛后联赛3连胜终结，球队接下来的对手是纽卡，球队将1月19日坐镇主场迎战这支劲旅。随后客战南安普敦之后就要主场迎战曼联，两队都是新帅执掌球队，但是索帅的球队已经登顶，后来居上，而阿森纳则相形而怯，这一场比赛也将是阿尔特塔的正名之战，赢球的话还可以将曼联拉下榜首的位置。

阿森纳本赛季不胜的比赛不少，这其中在弱旅身上失分也比较多。强强对话中阿森纳客场1比3利物浦，随后0比1曼城，再之后主场0比1莱斯特城、客场0比2热刺。爆冷失分的比赛是主场0比3维拉、客场0比0利兹联、主场1比2狼队、0比1伯恩利、1比1南安普敦、客场1比2不敌埃弗顿，联赛杯主场1比4被曼城淘汰。

阿森纳18场联赛打入20球也是强队中最少的，也是英超联赛进球数第七少的球队，排名倒数第四位的布莱顿都阿森纳多，这也是很尴尬的原因。阿森纳此前佳绩是靠拉卡泽特，后者上轮联赛梅开二度，赛季至今打进7球，奥巴梅扬则是最令人失望的一员。

本场比赛阿森纳射门11比12，射正4比2，控球率67%比33%，角球7比3，关键传球7比9，扑救2比4，关键传球7比9，除了控球率占优外，两队数据还是比较相近的，这也说明阿森纳并没有制造更多的进攻威胁。主帅只轮换两名球员，路易斯和奈尔斯得到首发的机会。

开场阶段奥巴梅扬射门被扑，萨卡随后低射也被门将没收，随后是水晶宫三次极具威胁的射门，所幸的是阿森纳避免了失球。但是论进攻端的威胁，这段时间水晶宫更给力。下半场核心球员都没有制造绝对的必进球机会，末尾平局也就是必然的了。

奥巴梅扬全场只有那一次射门，此外还有3次过人，1次抢断也没有成功，2次被犯规，36次传球的成功率为72.22%，的确是最为低迷的。拉卡泽特本场更低迷，只有1次犯规，17次传球的成功率64.71%。扎卡一次射门没射正，2次过人，6次抢断4次成功，3次解围，3次犯规，1次被犯规，111次传球的成功率为66.67%。

阿森纳本赛季擅长打顺风球，球队先进球的8场比赛赢了7场，球队逆风球多数是失分，主场总胜率不到4成，所以本轮主场平局也是有必然性在内的。一般排名靠后的豪门球队都是主场战绩不佳，因为主场对于球队来说很重要。

巧合的是本场比赛扎哈也很低迷，全场比赛也只有1次射门，8次过人，5次被犯规，31次传球的成功率为64.52%，很明显阿森纳的力气都用在了扎哈身上了。扎哈本赛季联赛出战16场比赛打入8球，送出2次助攻。本场比赛本特克6次射门2次射正，传1次威胁球，2次过人，1次抢断，1次解围，2次被犯规，27次传球的成功率为66.67%。

可以看出两队的核心球员传球的成功率都不高，所以团队配合无法制造更多的威胁也是必然的，相同的是两队都加固了防线，这也是平局的一个主因。水晶宫近15场正赛没有0-0的比分，本场却零进球。