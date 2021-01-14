英超第16轮的补赛热刺主场1比1平富勒姆，赛后引发各界的不满，因为曼联补赛赢球登顶，而热刺却错失了和前列球队缩小分差的机会。赛后球队排名第六，比榜首的曼联少6分，球队近8场比赛只赢了两场比赛的确太过于低迷。更为不解的是比赛场面也难看，孙兴慜错失良机成为平局的罪人，事实上防线的问题才该承担主责，因为球队是下半场失球酿成了平局。

同一天的比赛曼城1比0布莱顿也是上半场进球，但是下半场防守稳定，将这一球的优势维持到终场，两队的整体实力也是有差距的，但是进攻端浪费机会的同时防守给力，也是可以全取三分的。曼城的比赛是第44分钟进球，德布劳内传球助攻负的禁区边缘射门建功，比利时人送出第14次助攻，居功至伟。

下半场久攻不下，进攻端的确有一些疲软，伤停补时德布劳内造点却被斯特林罚丢，球队最终险胜布莱顿。这场比赛曼城射门16比6，射正5比1，角球8比34，扑救1比5，对手门将也是很给力的，所以才能只丢一球小负。

热刺本场也是全主力出战，面对排名降级区的球队居然一胜难求，这也令人费解的。球队在上半场第25分钟就进球了，霍伊别尔长传球找到雷吉隆，后者传中球助攻凯恩头球破门，这样早的破门被认为是可以赢球的。下半场开始不久孙兴慜接对手传球起脚射门击中立柱，此后不久就失球了，当时是卢克曼的传中球，卡瓦莱罗同样是头球建功，防线在禁区内有两人抢点，但是却忽略两人中间的对手球员，所以才会导致失球。桑切斯跟防对手，最后在底线前铲球慢了一拍。

可以看出热刺防线的问题是比较明显的，球队上一场引以为傲的比赛是主场2比0曼城之后登顶英超，无奈的是随后八轮联赛只赢了两场，球队拿下曼城之后，先后0比0平切尔西、2比0阿森纳、1比1水晶宫、1比2利物浦、0比2莱斯特城、1比1狼队、3比0利兹联，本轮1比1富勒姆。在对阵中下游球队的赛事失分更多，这也揭示了球队的问题。

本赛季凯恩和孙兴慜爆发，但是强势的双核难以力保胜局，防线就是最大的隐患，此外很多人认为穆帅的战术打法和应变不利也是球队先进球无法赢球的一个症结。相关的数据显示，热刺本赛季在先进球的情况下最终失分的场次比较多，这其中球队丢了10个积分，比热刺还多的球队是布莱顿12分和谢菲尔德联11分。

事实总是被逆转和被绝平很伤士气，或许热刺全部的力气都在对阵曼城一战消耗了，所以随后的比赛防线总是会失球葬送好局，8场比赛中有5场有失球，还有一场0比0，这样的表现的确是差强人意的。进入2月份还有欧联杯的赛事，球队必须在这之前重启连胜模式，否则可能会掉队。

热刺本场比赛射门15比15，射正6比4，角球6比5，扑救3比5，控球率也接近，面对降级队，热刺进攻端的威胁次数并没有太多的优势，但是制造的必进球机会的确多余对手，所以1比1的平局才会令球迷们不满。孙兴慜本赛季进球数是比较多，那是因为凯恩送出的球绝对到位，所以韩国人笑纳了，不过这些比赛中球队给予孙兴慜的支持却比其他人更多，从进攻机会转换为进球上看韩国人并不高效。

此外真正的关键球员是在困境中打进制胜球，锦上添花的进球只是在刷进球数。赛后主帅穆里尼奥表示球队本该早早杀死比赛，这句话的言外之意就是有一些球员错失了不少机会，所以最终被惩罚了。

本场比赛孙兴慜浪费了恩东贝莱的传球，此外还错失一次单刀球和一次半单刀球机会，一个人就错失三次必进球机会，这样的无力感的确很足。热刺还有一个问题是对阵中下游球队也有部分时间很被动，本轮对阵富勒姆和之前对阵纽卡斯尔、狼队、水晶宫、西汉姆都一样，所以球队的支持者们也认为这都是和主帅相关的，过于保守和领先后防守限制了球队的发挥。

球队接下来将在1月17日客战谢菲联，之后足总杯战弱旅，随后联赛先后对阵布莱顿、切尔西、西布朗、曼城，两战蓝军也是考验，穆帅必须尽快的解决问题。

事实上本赛季豪门球队都存在很多问题，利物浦上赛季很快拉大分差，最终绝对优势夺冠，群雄有望尘莫及的感觉。本赛季一直没扩大领先优势，此外还不断爆冷失分。球队近期遭遇三场不胜，本赛季还有一次三战不胜和两次两场不胜，连续失分很伤士气，也会导致战绩下滑。曼联连续失分也有两次，此外也输了一些不该输的比赛，只是去年年末到今年才取得了佳绩。