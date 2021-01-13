英超补赛曼联1比0小胜伯恩利后登顶，拉什福德助攻博格巴打进制胜球，这位饱受争议和离心的大将还是在关键时刻祭出了强势的表现，不过1月18日曼联就将客战利物浦，如果这场比赛红军赢球就将重新夺回榜首的位置，所以红魔上下还需要打好下一轮的大战才能稳居榜首。

本赛季切尔西早场比赛后也曾两次暂居榜首，但是近期战绩不佳，排名在第9位，和第四的埃弗顿有8分差距，和榜首的曼联有10分差距，所以英超争霸的确是不能连续失分的。目前前四的积分差距只有4分，榜首位置也是随时可能易主的。

曼联一月份的赛程是联赛客场对阵利物浦和富勒姆，前者是榜首之争，因为利物浦有净胜球优势，赢球就登顶。富勒姆身处降级区，保级大任在身也会全力拼战曼联。之后是足总杯的比赛，曼联坐镇主场迎战利物浦，短时间两次交战各种可能都会有，不过对于利物浦来说榜首位置是必须力争的。

利物浦让出榜首位置也是因为球队上轮联赛客场0比1不敌南安普顿，遭遇了2021年首战的开门黑，2020年年末的两场英超球队先1比1西布朗、0比0纽卡，三场不胜导致领先优势缩水。目前还有曼城会争夺榜首的位置，因为蓝月亮少赛两轮比曼联少7分，如果补赛赢球的话，积分差距就将缩小到1分，这样的话三强争霸也是必然的。此外莱斯特城和埃弗顿都积32分，比利物浦少1分，的确也是榜首的威胁者。

英超争四大战每个赛季都很激烈，更别榜首的争夺了，所以接下来的赛程也是极其关键的，对于英超豪门来说2月到来之前在联赛抢分是第一位的，因为一旦欧冠开打，双线分心的话则可能意外失分。本场曼联对阵伯恩利的比赛也是志在必得的，索帅也祭出了全主力阵容。这其中本赛季最佳球员布鲁诺-费尔南德斯备受期待，因为这位球员已经打进11球，送出7个助攻，拉什福德在赛前也打进7球，或许谁也没想到是博格巴进球。

伯恩利排名第16位，战绩是4胜4平8负，打进9球，丢21球，球队战绩不稳，曾经7场不胜，也没有连胜过，还曾0比5不敌曼城、1比0阿森纳，所以这支球队有很多的不可预判性。这场比赛一开场B费还是制造了威胁，他先是完成一脚射门，随后利用传中球帮助马夏尔再度威胁球门，半场基本都是曼联在进攻，但是依旧是久攻无果。

卡瓦尼本场禁赛解除后复出，本来可以成为进球功臣，当时他带球被布雷迪绊倒，主裁判罚之前卢克肖放倒格维兹门松犯规，给了伯恩利定位球的机会。这次判罚引发热议，不过从回放镜头来看，的确是先犯规，所以卡瓦尼的摔倒不能给点球。此后马奎尔的进球也是因为犯规在先，被判无效。

伯恩利的防守的确是到位的，所以半场0比0收场，下半场博格巴和B费继续施压，但是仍然没能更早地破门。一般强弱交战，下半场的确会有更多的机会，因为防守的球队这段时间会出现疲态，这个时机只要核心球员把握机会，就可能有所斩获。

博格巴射门前身边没人盯防，拉什福德接B费传球，调整了一下，他的传中球选择是欺骗了对手的，所以才能制造进球。因为禁区内好几个点，他选择传给处于空档的博格巴，后者射门也是极其刁钻的，皮球打在了洛顿的腿上转入了球门，这的确也有运气的成分。

博格巴本赛季高光时刻比较少，因为他一直陷入转会传闻中，本轮这一球必然会为己正名，曼联高层可能还会挽留这位核心球员，明夏如何定论还真不好说。全场比赛曼联射门13比12，射正7比0，关键传球11比6，控球率为637%，扑救0比6，对手门将的确很到位的，否则曼联还可能大胜。

博格巴本场比赛只有1次射门就进球了，此外传2次威胁球，1次过人，2次抢断成功，5次解围，4次被犯规，78次传球的成功率为89.74%。拉什福德近14次英超比赛中参与11球，打进6球，送出5次助攻，本场无射门，传1次威胁球就送一次助攻，5次过人，47次传球的成功率为89.36%。其实对于这场比赛，拉什福德的功劳最大，而且也是近期球队战绩出色的关键先生。

无论如何下轮战利物浦才是检验曼联含金量的一战，上赛季两战利物浦，曼联客场0比2输球，主场1比1平利物浦，接下来这场比赛如果曼联能逼平对手也是可以接受的，因为这样的话依旧可以保证榜首的位置。



