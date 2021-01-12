切尔西足总杯第3轮4比0英乙球队莫克姆晋级，的确是久违的酣胜，赛后也有人认为兰帕德可以摆脱压力了，而事实上接下来的比赛仍需要考验兰氏切尔西，毕竟年轻军团要想锐利还是需要磨砺的，主帅初入英超的次赛季学费也是需要的。这场比赛凯帕难得首发，最大的利好是最终球队零封了对手，这对于这位门将来说也是可以提升自信心的，值得一提的是这场比赛是凯帕代表蓝军的第100场，也是有特殊意义的一战。

因为凯帕已经很久没有被委以重任了，全场比赛切尔西射门25比3,射正8比3，对手射门全部射正也是考验了蓝军门将的，所以此役对于兰帕德来说是满意的，起码门将位置可以轮换。此外就是进攻端双子星都打破了球荒，接下来的确有望重启疯狂的进球模式。

这场比赛开始不久上菲利普斯的传射就考验了一下凯帕，蓝军门将还是很稳健地化解了险情，其余的进攻多数是来自切尔西的威胁，阿兹皮利奎塔传中球被解围，齐耶赫的传中球帮助维尔纳完成一次攻门，不过多次射门都是差一点，所幸的是蓝军第18分钟进球了，当时是奥多伊的横敲，芒特直接远射破门。

兰帕德效力切尔西时期就曾经多次重炮轰门斩获进球，芒特远射破门也正是复制了兰帕德曾经高光时刻，比赛当日正好是芒特生日，所以这也是有特殊意义的进球。全场比赛芒特2次射门打进1球，传3次威胁球，2次过人，1次犯规，传球成功了88.2%。从上赛季到本赛季兰帕德最信任的球员就是芒特，甚至球员有一些低迷也不会让他在替补席备战，也被蓝军球迷戏称为兰帕德干儿子，而事实证明这名球员的确是得到了历练，也提升了水平。

本赛季维尔纳是队内得分最多的球员，但是这名新援陷入了球荒之后，球队战绩下滑比较厉害，每场比赛队友给他制造的机会最多，但是球员始终没能再度进球，所以这柄利器的乏力也是球队战绩不佳的最为重要的原因。本场比赛他射门斩获进球被判越位，随后队长传球，维尔纳没踢正部位，所幸的是第44分钟齐耶赫传中，哈弗茨头球摆渡助攻维尔纳打破12场球荒，这一球的确是等待了很久，也极其的精彩。

哈弗茨本赛季进球最多的就是杯赛，也被人们认为是虐菜的能力更强，因为一些额外的因素，他的强势发挥没有延续下去，所幸的是近期开始回暖，且有助攻能力，接下来的强强对话才能检验双子星是否彻底爆发了。哈弗茨本场比赛有4次射门2次射正，打进1球，传1次威胁球，1次过人，2次犯规，1次解围，传球成功率为89.1%，整体发挥是绝对到位的。本场比赛切尔西第四球是阿兹皮利奎塔传中球助攻哈弗茨破门，悍将的头槌很给力，也令对手望尘莫及。

齐耶赫对于切尔西的重要性是不言而喻的，只是悍将多次受伤缺阵很是遗憾，本场比赛他3次射正，传4次威胁球，9次过人，表现也是很关键的。蓝军的第三球就是他在中路传球到禁区，奥多伊直接抽射建功，这一球是锁定胜局的进球。随后的比赛中齐耶赫四次威胁球门，没能进球也是运气不济，但是每次射门都极具威胁。

这场比赛兰帕德派出了全主力阵容，这也足以证明主帅的谨慎，因为球队不能承受不胜的压力了。本轮前切尔西输曼城、平维拉、输阿森纳和狼队以及埃弗顿，的确是没有后路可退了。本场比赛后，蓝军将在1月17日客战富勒姆，随后继续在客场对阵莱斯特城，之后是足总杯对阵弱旅的比赛，联赛这两场比赛不容有失。

目前富勒姆和莱斯特城分别排名倒是第三和联赛第三位，莱斯特城比切尔西多6分，富勒姆比蓝军少15分，所以接下来的联赛切尔西有望重新找回连胜的感觉。富勒姆目前2比0女王巡游者从足总杯晋级，但是这场胜仗前富勒姆5场不胜，战绩4平1负，唯一值得骄傲的是这其中的平局中有富勒姆1比1逼平利物浦的比赛。球队上一次赢球是在12月1日，球队客场2比1力挫莱斯特城，所以此役切尔西仍需要主力出战。



