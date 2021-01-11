今年比利时球星阿扎尔度过了自己的30岁生日，但是扎球王曾经在切尔西的强势效率已经不在，虽然齐达内仍对他充满期待，并且给予他更多恢复状态的时间，但是球场的表现仍引发各界的质疑，有人断言阿扎尔难以重返巅峰。最近的一场赛事皇马客场0比0奥萨苏纳，阿扎尔首发出战打了75分钟的比赛，0射正，没有传威胁球，只有4次过人，1次抢断成功，2次被犯规，56次传球的成功率为92.86%，阿扎尔的表现依旧是不到位的。

按照目前足坛的巨星模板，30岁以上才是发挥威力的时候，遗憾的是伤病让比利时天王暗淡了，扎球王不复神勇也令支持他的人伤感，很多人认为如果他仍在蓝桥效力，未必会有这样的滑坡表现。最新的德转身价上，阿扎尔身价落到了6000万欧元，和加盟皇马的身价基本缩水了一半，这也是皇马支持者所不愿意看到的。

阿扎尔成名于法甲联赛的里尔，共为球队出战192场比赛，打进51球，送出53次助攻。2012年夏天切尔西3500万欧元纳入这位天才，阿扎尔一共为切尔西出场352次，打进110球。2014-15赛季阿扎尔被选为球员协会的年度最佳球员，当赛季他打进14球，帮助球队夺得冠军。两年后阿扎尔以16球第二次帮球队拿到英超冠军奖杯。

2019年皇马1.15亿欧元将比利时天王带到伯纳乌球场，即便切尔西的球迷很希望阿扎尔在蓝桥挂靴，但是去心已定的比利时天王并没有改变自己从小的梦想。但是加盟皇马之后阿扎尔遭遇9次伤病，伤停291天，缺席46场比赛，本赛季为皇马出战8场比赛只打进2球。

齐达内的想法是少用阿扎尔，让球员慢慢康复恢复到最佳状态，主帅给与扎球王更多的时间，寄望比利时人能在2021年有更好的表现。而阿扎尔近期则表示希望尽快从伤病中走出，并期待多打一些比赛竭尽全力。为了保护阿扎尔，齐达内也曾给予他一些替补登场或打多半场比赛的时间，这样是为了更安全的使用球员，不过从目前的情况来看，欧冠开打之后比利时天王也未必能全面爆发。

现在阿扎尔的问题是突破受阻，也惧怕伤病，因而不是总是选择突破传球，这样的话每场比赛中传威胁球的数据就会下滑，这也让球王无法祭出关键的表现。从去年年末至今，皇马取得了7胜2平的战绩，本轮平弱旅之后再度饱受了质疑，这其中阿扎尔的压力最大。

本场比赛雪中作战，其中的难度增加了很多，这也困住了皇马的进攻端，传控打法和传球的准确性也在下降。开场阶段瓦拉内和库尔图瓦稳健化解了险情，莫德里奇给本泽马做球被对手门将抢先化解。本泽马制造了反击机会被对手放倒，阿扎尔拿球后直接给本泽马做球，后者扫到门前却没有队友跑位，这次机会因此错失很可惜。

这之后阿扎尔再度得球后分给莫德里奇，后者居然停球失误，被防守球员破坏，只能说队友们的默契度和脚下感觉不佳，所以错失了一些机会。下半场后半段阿扎尔出现的频率锐减，很明显对手限制了比利时人的发挥。下半场阿扎尔给巴斯克斯做球，但是后者传到门前被对手防守球员化解，之后阿扎尔拿球被对手放倒，所幸的是比利时人没有因伤下场。

本泽马很多次浪费机会，这其中包括一次单刀球的机会，还有一次进球被判罚越位，这次机会是克洛斯的传中球机会，所以这场平局还是本泽马发挥欠佳为主因。本场比赛本泽马只有一次射门，传1次威胁球，2次过人，39次传球的成功率为89.74%，此外还1次犯规和1次被犯规。因为雪天这位锋霸的发挥也是失水准的，球队给与他的支持也是最多的，所以最终无功而返也成为必然的。

全场比赛皇马射门9比8，射正1比2，角球4比2，控球率70%比30%，进攻端的威胁的确太少了，这也是皇马本赛季最低的数据，所以整体低迷也是很明显的。赛后皇马排名第二，比第一的马竞少1分，不过对手少赛三轮，一旦三战全胜就将是10分的优势，巴萨目前位列第三，只比皇马少三分，一旦随后皇马爆冷输球，巴萨就能追平积分，所以皇马随后是绝对不可以失分的。