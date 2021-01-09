足总杯利物浦客场4比1力挫阿斯顿维拉晋级，这一场胜仗终结了球队三场不胜的尴尬，也算是双重的利好。这场比赛克洛普轮换6名球员，萨拉赫和马内连场首发也是为了确保赢球晋级，同时也能提升士气，否则再度延续不胜的场次也对球队不利。目前利物浦虽然仍位居榜首位置，但是积分上已经没有优势，随后球队的联赛对手是曼联，这场大战两在1月18日凌晨0点30分钟开战，利物浦坐镇主场和曼联的直接碰面，这场比赛才能决定英超榜首命运的大战。

维拉本赛季也曾爆冷其他球队，第一场爆冷就是主场7比2利物浦，1比0莱斯特城，客场3比0阿森纳，1比1切尔西，所以本轮比赛前也有人看好维拉逼平利物浦。进入2021年之后未先后对阵曼联和利物浦，也是魔鬼赛程所以近两场比赛1比2、1比4输球也是必然，毕竟球队整体实力不及对手，而且连续作战很难有强势的表现。维拉队内有14人感染新冠，球员中有10人呈阳性，这样的情况也令球队的实力打折。

这场比赛利物浦第4分钟就进球了，当时琼斯在右路传中球助攻马内头球率先破门，随后不断施压对手，可惜维纳尔杜姆和马内的射门都差之毫厘。维拉只半场末尾的进球是洛维得球后直传球助攻巴里单刀破门，即便是替补阵容也能打进一球，这也是很可贵的。

下半场维拉体能下降，利物浦5分钟连入3球锁定了胜局，这也是实力的体现，萨拉赫在下半场更为活跃，也是本场比赛绝对的关键。下半场第一球是萨拉赫传球，南野拓实回传球助攻维纳尔杜姆扩大比分。3分钟后沙奇里助攻马内头球破门，2分钟后还是沙奇里送助攻，这一次是萨拉赫破门。

值得一提的是马内维拉克星，本场比赛是他第8次攻破维拉的球门，可以说遇到维拉必进球，这也是本场大胜的一个关键点，沙奇里两次助攻也是很罕见的，这位老将还是有亮点的。不过利物浦客场战胜青年队球员组成的维拉的确也不需要炫耀，因为面对这样的对手还丢了2球应该有一些惭愧。

本赛季两次对阵利物浦，维拉打进10球也是英超球队中最多的，就连曼城也做不到单赛季两次碰面攻入10球，所以接下来利物浦的对手也可能效仿维拉的模式阻挡红军拿分。克洛普本场比赛的首发无疑是正确的，如果他不派遣马内和萨拉赫这样的核心出战的话，这场比赛多数是会出局的。

本场比赛克洛普的三个换人名额分别用蒂亚戈、张伯伦、奥里吉、菲尔米诺换下亨德森、萨拉赫、菲尔米诺和马内，大比分领先后已经让主力球员得到休息了，这样也有利于随后对阵曼联的比赛。菲尔米诺替补登场坐镇也可以力保最终赢球。

这场比赛蒂亚戈和沙奇里的表现也是值得认可的，事实上对阵中下游球队的比赛是要破密集防守的，这样的赛事更适合派上沙奇里、奥里吉、蒂亚戈、琼斯这样的球员，同时让阿诺德和萨拉赫得到一定的休整的时间。此外核心状态不稳定的话，都应该获得休整的机会。

近期的曼联在联赛杯的赛事中主场0比2不敌曼城出局，接下来还哟啊打足总杯对阵沃特福德的比赛，赛程上更为密集，这一点倒是对利物浦有利。