最近五大联赛有几场强强对话，这其中曼城2比0力挫曼联，尤文3比1送AC米兰首场败仗，巧合的是这两场比赛赢球的都是客队。这段时间也有冷门，国米1比2不敌桑普多利亚，巴黎1比1平圣埃蒂安，爆冷失分的强队都是客场作战。巴黎这场平局是波切蒂诺大巴黎首秀爆冷失分，新帅遭遇开门黑之后的日子并不好过。

巴黎圣日耳曼赛季初就连续爆冷不敌朗斯和马赛，那是在核心球员缺阵的情况下连续失分，此后也有多场比赛不胜，和之前的赛季相比，巴黎本赛季是不够稳定的。巴黎随后不胜的场次分别是在欧冠主场1比2不敌曼联，客场1比2莱比锡，联赛客场2比3不敌摩纳哥，主场2比2波尔多，0比0里尔。本轮平局的比赛是2021年第一战，球队客场1比1平圣埃蒂安的确说明攻防两端都有问题，接下来就看波切蒂诺如何解决。

圣埃蒂安目前排名第14位，本赛季的表现并不出色。巴黎此前联赛失分的对手都排名在前12位，这其中里尔排名第3，马赛排名第5，朗斯第8，波尔多排名第12位，圣埃蒂安也是其中最弱的球队。本赛季这支球队也曾爆冷强队，球队曾先后2比0马赛、1比2波尔多、2比2摩纳哥，本轮再度爆冷巴黎，也证明了球队的韧性。

值得一提的是图赫尔在巴黎圣日耳曼的最后一场比赛，球队4:0大胜斯特拉斯堡，这之后下课的确令人吃惊。巴黎高层请波切蒂诺应该是为了2月开战的欧冠赛事，毕竟波帅曾经率领热刺杀入欧冠决赛，虽然执教热刺期间没有冠军奖杯，但是波帅的能力是被认可的。

本轮比赛后大巴黎排名上升一位至积分榜第二位，比榜首的里昂少3分，所以平局还是可以接受的。主教练波切蒂诺的第一场比赛更多的还是观察球员们的表现，接下来才是施展拳脚变革的时间。本赛季巴黎18轮打进40球，失11球，进球数是法甲最多，失球是最少，球队唯一的不足是本赛季失分的比赛比较多而已。

欧冠赛事中小组赛以小组第一晋级，战绩是4胜2负，打进13球，失6球，进球数小组中第二多，失球数最少，所以巴黎高层不满意前任主帅的原因只有输球的场次比较多。本领的这场平局中，上半场盖伊后场失误，博安加反抢成功后助攻哈莫马率先破门。巴黎三分钟后扳平比分，姆巴佩在左路传中，维拉蒂横敲助攻莫伊塞·基恩破门，遗憾的是随后球队没有再度进球，圣埃蒂安的防守全面限制了巴黎的进攻球员。

这场比赛巴黎射门11比11，射正4比5，角球10比9，圣埃蒂安还两次击中立柱，对手的确制造了更多的威胁，这其中纳瓦斯有两次精彩的扑救很关键，正是因为他力保球门不被对手第二次洞穿，巴黎才拿到一分。很多新帅到位后会和球队有一段时间的蜜月期，随后才会遭遇冷雨，这样的情况其实更为糟糕，如果开始就能发现球队的问题，更利于主帅运筹和纠错，很显然波帅和大巴黎是后者。

欧冠淘汰赛将在2月17日04:00开战，巴黎将在客场对阵巴萨，那场比赛前巴黎还有8场比赛，球队先后要对阵布雷斯特、超级杯对阵马赛，随后回到联赛先后对阵昂热、蒙彼利埃、洛里昂、尼姆、马赛、尼斯。这些球队都在法甲上半区，球队也进遇到更多的阻力，不过8场比赛也够波帅了解球队，并更快的给巴黎注入自己的战术理念。可以说欧冠对阵巴萨是大波帅的大考，同时也是检验巴黎的关键战。

届时内马尔也可以在没有伤病的影响下出战，两队球王的对决也将引发各界的关注，巴黎高层突然换帅是否正确也能给出答案了。巴黎最近3轮丢4分，战绩1胜2平，的确是有很多的问题需要解决。

内马尔因为膝盖受伤已经缺席了4轮联赛，本赛季法甲18轮内马尔缺席了11场比赛，这样的当家球星的确太过于不尽力，除了伤病以外，内马尔还有其他事情导致缺阵。内球王7场比赛打进3球，送出4次助攻，接下来新帅也需要解决这位核心的一些问题。目前巴黎队内内马尔有离心，姆巴佩也希望赛季结束后离队，其实球队内部的问题很多，所幸的是波帅善于开启年轻球员的潜能，巴黎请他入主应该也有其他的想法。



