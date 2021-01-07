联赛杯半决赛曼联0比2不敌曼城，球队多线作战的7场不败纪录被终结，索帅面对强队还是略逊一筹。曼城赛后保持5连胜，此外还保持着各项赛事9胜3平的不败战绩，此役对于蓝月亮来说是提升了士气，接下来球队将和热刺一较高下，这座奖杯曼城拿下的几率大一些。对于曼联来说只要不会影响士气就好，因为球队更多重心是在联赛和欧联杯的赛事中，国内杯赛的确可以适度的放弃。

这场比赛德布劳内的发挥很是关键，上半场他利用远射威胁球门，可惜击中了立柱。此后两队也一直没能取得进球，有趣的是本场比赛双方先后三次洞穿球门都被判罚越位在先，主裁也算是另类抢镜了，这也是这场大战中独有的。这场比赛上半场双方陷入僵持中，左右赛果的出现在下半场，这就是瓜帅和索帅斗法的结果，换人和应变方面明显前者更有针对性。

因为两队本场比赛都进行了轮换，瓜帅下半场只在第79分用罗德里换下了马赫雷斯，不过本赛季曼城每场比赛都会合理轮换，所以队内伤员并不多。只是近日部分球员新冠检测呈阳性，所以在多人缺阵的情况下最终力擒曼联的确更为可贵。

本场比赛索帅下半场第75和第87分钟用格林伍德和范德贝克换下麦克托米奈和弗雷德，但是两位替补奇兵并没有发挥相应的作用。曼城进球是在第50分钟和第83分钟产生，索帅加强进攻并没有奏效，这一点也是很遗憾的。曼联近期比较强势，但是那也是赛程比较轻松才创了佳绩。

这场比赛的下半场的第一粒进球是福登助攻斯通斯破门，比赛末尾万-比萨卡解围角球却被费尔南迪尼奥利用，后者起脚射门进球锁定胜局。可以看出曼城得分点比较多，本赛季球队多线作战的赛事中有16人斩获进球，这的确令红魔和其他球队汗颜和羡慕。任何一场比赛，对手很难预估曼城的进球功臣是谁，所以防守上才需要更多的兼顾才能避免失球。

曼联对于B费的依赖性很强，本场比赛这员大将全面受限，所以球队就难以取得进球。全场比赛B费有4次射门2次射正，传1次威胁球，2次犯规，1次被犯规，传球成功率为72.5%。德布劳内本场制造了更多的威胁，不过也没进球，他有2次射门，传2次威胁球，3次过人，1次解围，传球成功率76%。

两人是各自球队的助攻王，B费在11月的时候就已经送出12次助攻，有成为索帅的护身护。本场比赛这两人的表现也是关键点，对比下来还是德布劳内更为出色一些。本赛季两队联赛第一次交战是0-0战平，所以在多名球员缺阵的情况下，曼城可以零封对手晋级的确不俗。

拉什福德曾利用个人能力取得进球，但是边裁示意他是处于越位的位置。福登也曾助攻京多安破门，同样是越位在先。之后还是福登单刀球形成低射破门，但边裁依旧判罚越位。福登本场比赛比较活跃，遗憾的是距离进球差之毫厘，

费尔南迪尼奥本场比赛防守上做得更好，博格巴和B费都曾先后被防守大将所困阻，即便吃到黄牌也没关系，在他对博格巴犯规吃到黄牌之后，曼城就洞穿了球门。当时福登主罚定位球吊入禁区，斯通斯包抄到位将球打进，这位球员也曾因为伤病影响状态，也是饱受质疑的一员大将，所幸的是他度过了自己的低迷期，如今在这样的比赛中建功的确是重拾霸气了。

B费在下半场后半程很是活跃，奈何队友将他送出的机会都浪费了，先是马奎尔后点头球攻门偏，随后B费自己远射也被化解，利物浦梦境斯特芬还是很稳健的。曼城打进第二球之前，德布劳内也多次制造机会，这段时间曼联防线也是疲于应对。曼城第二球是利用角球机会，球到禁区后被万-比萨卡顶出，费尔南迪尼奥直接起脚射门将球打进，这也是锁定胜局的一球。

本赛季前曼城曾7次夺得联赛杯的冠军，近6年有5次登顶，可见对于这座奖杯的重视程度，近三个赛季曼城都夺得联赛杯冠军吗，本赛季有望4连冠。有趣的是上赛季曼市双雄在联赛杯半决赛碰面，曼联主场1比3不敌曼城，客场1比0赢球出局。索帅没想到连续两个赛季折倒在曼城的脚下。