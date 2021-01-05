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利物浦爆冷输球三核低迷，旧将复仇全场最佳，红军顽疾需根治

(2021-01-05 17:52:32)
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标签：

英超

利物浦

南安普敦

切尔西

曼城

 分类： 聚焦英超争霸
利物浦爆冷输球三核低迷，旧将复仇全场最佳，红军顽疾需根治

 　英超第17轮的比赛末尾一战爆出了大冷门，利物浦客场0比1不敌南安普敦，赛后圣徒主帅哈森许特尔跪地痛哭很久，克洛普上前安慰，这一幕也是很感人的。这场比赛也揭示了英超中下游球队主帅的不易和不甘心，每个赛季英超中下游球队爆冷豪门的经典战役不少，只是这一次南安普敦主帅更为激动和感慨而已。
   值得一提的是利物浦唯一的失球是红军弃将英斯开场111秒就进球了，当时是任意球机会，沃德普劳斯传到禁区，英斯凌空倒钩破门，这粒进球的确是有石破天惊的感觉。虽然此后利物浦不断加强进攻，但是真正的威胁很少，红军也始终无法洞穿对手的球门。不过利物浦17次射门只有1次射正，这也是极其低迷的数据，南安普敦7次射正有3次射正，整体的表现优于利物浦，所以这三分也是必然的。
    英斯本赛季的表现也是极其出色的，这位悍将第124次英超出场就打进50球，效率也是极高的。赛后圣徒排名英超第六，比第四的热刺少3分，比榜首的利物浦少7分。曼联少赛一轮的情况下和利物浦同积33分，补赛赢球就将升至榜首的位置，本赛季的英超争霸的确更为激烈一些。对于南安普顿来说能拿到欧战资格就是终极目标，所以主帅那样激动也是有理由的。
利物浦爆冷输球三核低迷，旧将复仇全场最佳，红军顽疾需根治

利物浦爆冷输球三核低迷，旧将复仇全场最佳，红军顽疾需根治

    利物浦本场比赛被旧将复仇，切尔西也同样如此，本轮比赛蓝军1比3不敌曼城，第21分钟德布劳内利用直传球制造威胁，虽然被蒂亚戈-席尔瓦铲出，但是德布劳内再度得球传中助攻福登扫射破门，这粒进球将比分扩大为2比0，也基本奠定胜局。
   第34分钟坎特传球被德布劳内拦截后传球给斯特林，后者单刀机会直接射门击中立柱弹回，德布劳内直接补射建功将比分扩大为3比0，这也是锁定胜局的进球。德布劳内弑旧主的次数比较多，这粒进球是德布劳内对阵切尔西的第4球，切尔西高层应该最后悔当初送走德布劳内。
    本场比赛德布劳内是传射建功，在赛后评分获得全场最高的8.5分。据统计德布劳内近3次在英超对阵切尔西都有进球，上一位连续3场英超比赛对切尔西都有进球的是曼城球员特维斯，此外德布劳内职业生涯已在英超对切尔西打进了4球，俨然成为旧主的克星。
    本轮赛事后切尔西排名第9位，比少赛一轮的热刺少3分，穆帅的球队排名第四，切尔西想重返前四还是需要更多的努力，因为除了自身赢球之外，还需要排名靠前的球队失分才行。目前切尔西主帅兰帕德陷入了下课的危机中，不过目前俱乐部高层还是希望给主帅一些时间。
   接下来切尔西将在足总杯坐镇主场迎战莫克姆，这是球队重拾信心的一战，切尔西必须大胜才能挽救主帅的危机。此后的联赛对手是富勒姆、莱斯特城和狼队，如果顺利的拿下这些球队的话，主帅的下课危机才可能正的解除。利物浦虽然输球，但是克洛普帅位还是很稳的，毕竟随后的赛程只要拿分的话，还是可能继续稳居榜首的，因为曼联目前的情况并不稳定，随后的赛事也可能失分。
    利物浦随后的赛程是足总杯客战维拉，随后坐镇主场迎战曼联，之后是对阵伯恩利和热刺的比赛，对阵曼联和热刺的比赛更为关键，所以利物浦还是有机会力挫曼联捍卫榜首位置的。南安普敦本赛季对阵强队的战绩也不错，球队先后2比5热刺、3比3逼平切尔西、2比3曼联、0比1曼城、1比1阿森纳，在伦敦双兄的身上拿到2分，本轮力挫榜首球队也是正名之战。
   南安普敦随后的赛事是足总杯主场对阵什鲁斯伯里，联赛客战莱斯特城、客战利兹联，赛程上难度不大，球队的确有望延续连胜的模式。利物浦本轮最大的问题还是进攻端哑火，圣徒的防守再严密也无法限制三人的发挥，还是因为三叉戟本赛季状态不稳，所以此役才会被全面限制。
    利物浦本赛季被零封的场次很少，欧冠主场0比2亚特兰大，客场0比0纽卡，再就是本轮0比1不敌南安普敦。球队本赛季不胜的场次并以往赛季多，目前多线作战的情况下有11场不胜，这其中7平4负，接下来克洛普需要解决攻防两端的问题，个人认为进攻端的问题大于防守。
   
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