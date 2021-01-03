英超第17轮率先开战的豪门球队都赢球了，曼联主场2比1维拉之后施压了目前在榜首的利物浦，因为两队同积分。巧合的是随后开战的热刺和阿森纳都是大比分零封了利兹联和西布朗，热刺终结联赛4轮不胜的尴尬，阿森纳似乎从拿下切尔西之后重拾了霸气，不过西布朗的确太过于低迷，枪手的三连胜也可能只是短时的欣慰。

阿森纳在拿下切尔西之前，曾有多场联赛不胜，球队上一次赢球是在1月2日客场1比0曼联，随后联赛0比3不敌维拉、0比0利兹联、1比2狼队、0比2热刺、0比1伯恩利、1比1南安普顿、1比2埃弗顿。球队还在联赛杯1比4不敌曼城，这的确是太长时间的低迷，主帅一度被认为会最早下课。

切尔西一直都有送温暖的传统，不论是强队还是弱旅，总是可能在对手最需要积分的时候送出三分，本赛季枪手就是受益者，可以说阿森纳的三连胜之后也会增加争四大战的激烈性。从目前的积分榜来看，阿森纳17轮战罢已经升至第11位，比少赛一轮排名第四的莱斯特城少6分，热刺16轮战罢排名第三，此前的不胜并没有被前列的球队拉大分差，因为强队近期都先后平局收场，所以目前前五的积分只有4分差距，随时都可能改变榜首的排名。

本轮还有3场比赛分别是莱斯特城客战纽卡，切尔西主场决战曼城，利物浦客战南安普顿，这其中红军绝对不能失分，因为那样的话榜首位置可能不保。切尔西和曼城目前分别排名第6和第8，蓝月亮少赛两轮还输得起，切尔西再输球就可能落到第十位，这显然是蓝军上下无法接受的，所以对阵曼城一战蓝军压力也会很大，自然也会倾其所有的拼三分的。

热刺力挫利兹联的比赛很顺利，上半场贝尔温制制造点球，凯恩主罚命中，这样的开局的确是各种利好，所以随后3球大胜也是必然的。孙兴慜打进第100球进入热刺百球行列，但是如果没有凯恩的助力，他的进球数也不可能那样多。下半场阿尔德韦雷尔德头球破门锁定了胜局，这场比赛热刺踢得游刃有余。

利兹联多年之后重返英超，开局阶段的确显露了韧性和血性，球队揭幕战三次洞穿利物浦的球门，随后先后拿下富勒姆和谢菲联，1比1逼平曼城。随后战绩开始不稳定，不胜的场次在不断增多，但是这期间也曾0比0平阿森纳，1比0埃弗顿。2020年最后两场比赛利兹联还曾1比0伯恩利、5比0横扫西布朗，本轮比赛的确是因为太早被判点球，随后再失一球导致没有了还手之力。

热刺上轮1-1战平狼队后四轮不胜，赛后排在联赛第7位，本轮后排名第三也算是走出了低迷期。利兹联输球后排名第12位，球队本赛季能保级就算是完成了任务了，所以这场败仗也是可以接受的。伤停补时阶段利兹联送多赫蒂红牌一张，这也算是对热刺的小惩。

阿森纳客场4比0西布朗一战也是枪手本赛季最酣畅的一场比赛，球队本赛季初期曾先后3比0富勒姆、联赛杯2比0莱斯特城，联赛3比0维拉，这之后也仅仅在欧联杯对阵弱旅的比赛中有两次零封弱旅，所以本轮这场大胜的确提升了士气。

这场比赛蒂尔尼率先破门，史密斯-罗助攻萨卡扩大比分，下半场拉卡泽特四分钟梅开二度锁定胜局，即便奥巴梅扬哑火，但是拉卡泽特还是值得信任和期待的。因为西布朗是升班马而且本赛季战绩低迷，本赛季球队曾先后0比3莱斯特城、2比5埃弗顿、0比5利兹联、0比1热刺和曼联，的确是经常大比分输球的球队。西布朗本赛季唯一可以炫耀的三场比赛是1比1曼城和利物浦、3比3切尔西，这三分的确很珍贵，但是不足以提升球队的排名，所以阿森纳拿下这样的球队含金量也是不足的。

枪手随后的赛事是足总杯主场迎战纽卡，联赛主场对阵水晶宫、纽卡、南安普敦，之后就要主场迎战曼联，对阵红魔一战才能真正检验枪手是否重拾霸气。热刺随后的对手也比较弱，联赛杯对阵布伦特福德，足总杯对阵陆战队，链式对阵维拉、谢菲联之后回到主场对阵利物浦。无论如何，诸强全取三分都给曼城、切尔西和利物浦压力，三强势必会全力抢分。



