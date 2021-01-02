英超第17轮曼联率先开战，球队在主场2比1维拉后，积分和榜首的利物浦持平，曼联支持者似乎看到了最终夺冠的可能性。索帅赛前还表示绝杀是球队的一种方式，而事实上点球的判罚才是球队的护身符，因为近10轮联赛不败得益于很多次的点球判罚和B费的关键发挥，这两者是缺一不可。

回看曼联近10轮联赛的过程和对手，可以发现十轮不败的关键所在。球队上一次在联赛输球是主场0比1不敌阿森纳，随后欧冠爆冷客场1比2不敌弱旅伊斯坦布尔，这也是曼联最黑暗的日子，因为球队双线都受困了。球队随后取得了双线作战的四连胜，这其中联赛3比1埃弗顿、1比0西布朗、3比2险胜南安普顿，欧冠在这段时间的战绩是1胜2负最终出局，这也是球队进攻端低迷和防线不稳所导致的。

这4连胜是一块遮羞布，对手较弱掩盖了球队的无能和无力，直到欧冠出局后，曼联上下才开始真正的反省。球队赢埃弗顿的比赛中也是先失球的情况下，最终凭借B费的梅开二度逆转了比赛。

1比0西布朗的比赛凭借的就是点球判罚，B非在第55分钟罚进了点球，点球联也从此开启护佑模式。这场比赛曼联17次射门7次射正，但是却只能凭借点球才全取三分，的确是比较可悲的。3比2逆转南安普敦的比赛最终进球是第92分钟，卡瓦尼救主也是和运气有一些关系。

这场比赛曼联第23、33分钟先后失球，第59分钟B费进球，第73和第92分钟卡瓦尼梅开二度救主。两队数据是曼联射门15比10，射正6比5，两队数据相近，曼联的表现并不好，但是同样是凭借个别球员的个人能力最终险胜对手。足球场上有运气成分，但是一个赛季下来不能每场都靠运气。

有趣的是曼联3比1西布朗同样是上半场先失一球的情况下，最终凭借博格巴、格林伍德、拉什福德的进球逆转对手。赛后数据曼联射门15比19，射正6比6，各自击中一次门框，曼联防线始终不稳，赢球还靠核心球员的发挥。这场比赛B费送出1次助攻，依旧是关键的。曼联3比2谢菲联的比赛也是开场5分钟失球最终逆转，不过末尾第86分钟再丢一球，如果还有更多的时间的话，谢菲联有可能逼平红魔。赛后数据红魔射门14比12，射正8比6，优势同样不明显。

近期的比赛中唯独6比2利兹联的比赛是比较顺利的，因为前3分钟两球，第19分钟就已经3比0领先对手了，基本是稳赢的节奏，不过在丢了两球后，第69分钟B费还是罚进了一粒点球，主裁不忘记锦上添花。接下来2比2莱斯特城的比赛是曼联率先破门，但是随后失球，半场1比1优势不在，下半场图安泽比送乌龙大礼，让B费的进球也无法帮助球队全取三分。

可以看出曼联遇强不强的特点，之前连续拿分的确是因为对手太弱了，而遭遇狐狸城就暴露了问题。这场比赛曼联射门9比10，射正4比2，对手两次射正全部转换为进球。曼联1比0狼队是在第93分钟才由拉什福德进球，全场比赛曼联射门11比0，射正3比5，数据居然不及对手，狼队还有两次击中了立柱，如果不是太不走运，赢球的应该是狼队，所以庇佑曼联的除了点球的判罚还有立柱的帮助。

凌晨曼联主场2比1力挫维拉，马夏尔率先破门，特劳雷扳平比分，第61分钟裁判判罚点球，B费罚进点球。这粒点球既能帮助球队全取三分，也能刷新B费的个人进球数，赛后射手榜上B费打进11球，有6粒点球，目前排名射手榜第4的位置，点球点成就了这位强援。在十轮不败的战绩外，或许曼联球迷不敢想如果没有那样多的点球判罚和B费持久的稳定发挥，球队这十场比赛又能赢几场，又会输几场呢？

这场比赛后，也有认为目前的曼联已经走出了后爵爷时代的传中和闲庭漫步模式，被注入了索氏的新鲜模式，球员之间的默契度在提升，这也是不败战绩下曼联的收获。不过说团队协作，真的不如说个别球员个人能力的强大，目前的曼联如果真强大就不会在欧冠出局了。事实上外战才是检验球队含金量的赛事，窝里横的确难称强势。

曼联接下来的赛程是联赛杯对阵曼城，这场比赛才是检验曼联含金量的大战，我们拭目以待，裁判准备好了么？



