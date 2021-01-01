进入2021年切尔西将和曼城一较高下，这场比赛切尔西不占优，但是蓝军目前的情况是输不起的，所以还是会全力抢分。曼城此前有几名球员新冠检测呈阳性，这样的不利消息对于球员的影响也很大，所以切尔西也有拿分的可能。

切尔西近6场比赛1胜2平3负，近两场不胜，球队客场1比3不敌本赛季极其低迷的阿森纳，上轮联赛坐镇主场被维拉逼成1比1平，球队陷入了瓶颈，主帅兰帕德也有一些无力，他仍在不断的改变首发阵容，目的是各种尝试，可现在切尔西在联赛的排名已经落到了第6位，的确是不能再度失分了。

目前前8位的球队中，榜首的利物浦、第三位的莱斯特城和切尔西都是16轮战罢，排名第二的曼联，第四的埃弗顿，第7的热刺都是15轮战罢，一旦三强都在本轮全取三分的话，排名也将产生变化。此外第五的维拉和第八位的曼城都是14轮战罢，所以蓝月亮只要赢球就能重返前四。

切尔西是在进入12月份之后频繁失分的，这个月子赢了3场比赛，其中还有一场是欧冠的赛事，平局两场，其余都是败仗，这的确是令人吃惊的，因为对手是埃弗顿、狼队和阿森纳。今夏大手笔的引援并没有见成效，主帅兰帕德饱受质疑，接下来欧冠开启是最大的考验，战绩不佳的话，主帅仍有下课的可能。

2.2亿镑的引援以目前的排名是说不过去的，此前不敌阿森纳一战后，反而帮助枪手在回暖中，这无疑是很大的打击。对阵枪手一战，对手三名核心球员受伤和伤病初愈，所以并没有在首发名单中。但是即便这样，兰帕德还是冒险启用了有伤病影响的奇尔维尔和詹姆斯，这样的做法是想拿分的，而事实上是起到了反作用的，因为带伤征战的球员实力是会打折的。

那场比赛詹姆斯送点球大礼，拉卡泽特主罚命中，扎卡任意球扩大比分，下半场萨卡世界波破门，切尔西主帅用人的失误该承担主责，这场比赛输球后士气也受损，所以战维拉也仅仅是平局收场。这场比赛更值得反思的是切尔西第75分钟前没有射正，末尾也只是由亚伯拉罕打入一球，若日尼奥甚至点球都罚丢了，心态失衡也是很明显的。

维尔纳很长时间的球荒了，但是主帅仍让他打边锋，不将他放回中路，这样对于球员的自信心也是一种打击。哈弗茨更是没能在兰帕德手里展示自身的实力，这样的切尔西的确很难重返前四，本赛季前景还是不乐观。

接下来切尔西要对阵的是同样不太稳定的曼城，从上赛季到本赛季，切尔西率先开战先失分的比赛，其他豪门也会随着平局或输球。第16轮联赛8场比赛有4场平局，第15轮有5场平局，豪门球队中只有阿森纳和曼城赢球了，这样的惯性的确也少见。第14轮切尔西赢球，豪门球队中只有热刺和阿森纳输球了，其他球队都赢球了。

曼城进入12月的战绩是5胜3平，球队信后平波尔图、曼联和西布朗，后两场联赛是连续平局，进攻端的效率很明显的降低了。此前因为曼城有7人新冠检测呈阳性，对阵埃弗顿的比赛也延期了，所幸的是最新的一次检测，队内没人呈阳性，所以对阵切尔西的比赛将如期举行。

目前英超6大豪门中曼联和曼城近5场联赛3胜2平保持不败，切尔西1胜1平3负，表现最为低迷。利物浦2胜3平，阿森纳2胜1平2负，热刺1胜2平2负，热刺和切尔西一样都是处于低迷期的，接下来的联赛急需抢分。

切尔西目前需要激活维尔纳、普利西奇的进攻火力，因为两人很久没进球了，球队近5场比赛的6个进球是亚伯拉罕和吉鲁打进的，但是进球却无法都赢下比赛，这一点不及前两位核心的作用。切尔西对阵曼城的比赛将由安东尼-泰勒执法。

回看曼城上一次对阵切尔西的比赛，那是2020年6月26日，上赛季第31轮的比赛，切尔西主场2比1拿下曼城，普利西奇和威廉进球，费尔南迪尼奥送点球，且被红牌罚下，蓝军多打一人全取三分。

曼城近3个赛季8次对阵切尔西只输了两场，近两个赛季都是只客场不敌切尔西。双方英超历史交锋46场，切尔西26胜7平13负，主场14胜5平4负。

比赛开场后曼城获得的机会更多一些，但是始终没能敲开大门。切尔西的绝佳机会是威廉发起的反击机会，可惜普利西奇的射门被封堵。角球机会，克里斯滕森头球攻门被门将化解。切尔西是开始稳住节奏，等对手猛攻累了之后突然还击对手。

切尔西第36分钟的进球是曼城任意球传中被解围，门迪和京多安默契度不足，出现失误被普利西奇拿球后直接射门将球打进。下半场主帅换上热苏斯和席尔瓦，第55分钟坎特对马赫雷斯犯规，德布劳内任意球直接得分。

切尔西第71分钟来自克里斯滕森的长传，普利西奇晃过门将射门被防线球员末尾解围。切尔西第78分钟打进第二球，威廉反击中传中，亚布拉罕扫射被埃德森勉强扑出，普利西奇挡回门前，费尔南迪尼奥防止亚布拉罕补射的时候手球，裁判判罚点球加红牌，威廉将点球打进如愿拿到3分。

从本赛季两队的表现来看切尔西不占优，所幸的是球队有主场优势，兰帕德排兵布阵得当的话，球队是有拿分的可能的，无论如何这将是艰苦的一战。



