



2020年切尔西最后一场比赛是在主场迎战维拉，客队少赛两轮的情况下排名联赛第7位，切尔西同积25分排名第8位，这也是令人有点苦涩的排名，维拉近期的表现的确不俗，切尔西主场想赢球必须全力以赴。维拉本赛季也曾爆冷强队，球队先后1比0莱斯特城、3比0阿森纳、7比2力挫榜首球队利物浦，所以切尔西本轮必须尽早破门才能稳拿三分，否则的话仍可能失分。

维拉13轮战罢积25分，球队比利物浦少赛两轮，积分差距是7分，如果补赛赢球的话，和榜首队的分差就将缩小到1分，这同样有争冠的肯恩，所以维拉目前士气正盛，球队客战成绩不俗，本场比赛的确也有冷门的可能。

切尔西和维拉的特别之处是因为该队的助教是切尔西前队长特里，而兰帕德曾是切尔西的副队长，两人先后退役成为教练，而今兰帕德在蓝桥迎战维拉，的确是有一些特殊的意义。这场对于兰帕德来说也是极其重要的，因为上轮德比战不敌阿森纳，排名落到第8位，这的确已经是底线了。

两队近11次交战切尔西取得10胜1负的战绩，其中5次交战切尔西至少净胜维拉2球，还有一场是8-0大胜，不过今非昔比，如今的切尔西进攻端不稳定，防守漏洞比较多，想赢球需要攻防都到位才行。切尔西在联赛主场近5次对阵维拉全胜，打进17球，失2球，过往战绩是有优势的。

切尔西目前15轮打进30球，进球数和曼联并列英超第二多。15场比赛丢了17球，失球数在前十球队中第六少。30粒进球是切尔西队内的13名队员打进的，这一点多点开花也是优势。近期维尔纳低迷，亚布拉罕状态不错可以得到首发机会。

切尔西的30球有21球是在下半场打进的，球队习惯于后程发力，但是这样很威胁，也可能被绝平和绝杀。兰帕德职业生涯14次代表切尔西攻破了维拉的大门，这也两位历史交战中进球最多的球员。切尔西近期客场战绩不佳，所以本场比赛有主场之利，拿分的几率比较高。

切尔西主场自今年3月以来取得18战13胜4平1负的战绩，只有一场败仗是不敌利物浦，主场的胜率达到72.2%。切尔西近13个英超主场的战绩是10胜2平1负，这也是优势面。

维拉本赛季联赛中是客战很给力，近6个客场的比赛5胜1负，球队先后拿下莱斯特城、阿森纳和狼队等球队，切尔西本轮不能轻敌。维拉本赛季的27粒进球中有14球是在比赛最后半小时打进的，所以下半场切尔西防线需要更专注。

上轮联赛是伦敦德比战，切尔西客场1-3不敌阿森纳，赛后切尔西落到了第8位，多赛一场的情况下比第四的曼联少2分，比榜首的利物浦少7分，这样的情况下任何比赛都不能失分，平局都是致命的，所以对阵维拉考验切尔西的真实实力。

切尔西近5场比赛1胜1平3负，联赛1胜3负，三场败仗分别不敌埃弗顿、狼队和阿森纳，球队失分的对手不是弱旅就是落魄的阿森纳，这也说明兰帕德遇弱不强，这更值得反思。最近球队战绩不佳有很多原因，主帅部署阵容不得当是最大的问题，从近期的比赛中可以看出主帅不断改变，意图是在尝试，可这样的做法导致战绩下滑，的确该尽早的确定一套最强的首发阵容。