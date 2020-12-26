明晨伦敦德比战开打，切尔西客战阿森纳，本赛季枪手很是低迷，切尔西也有一些波动，蓝军排名第五位，比第四的埃弗顿少一分，比榜首的利物浦少6分，球队志在三分到手，因为即便是客战也不允许输球。阿森纳目前排名第15位，比降级区的富勒姆多4分，这的确是很危险的，所以德比战也输不起，本场要看核心球员的发挥来定胜负。

阿森纳目前14轮联赛的战绩是4胜2平8负，积14分，球队锋霸奥巴梅扬本赛季很低迷，其他球员也只有拉卡泽特每场比赛能制造威胁，所以进攻无力导致战绩不佳，防守错送送分也是很不该的。球队还有一个薄弱点就是主帅，很明显阿尔特塔在交学费，即便他曾跟随瓜帅执教曼城，似乎是得了真传，而从他执教阿森纳至今的运筹和应变来看，他的能力是要打上问号的，所以阿森纳本赛季的确是各种不利，本场比赛也是正名之战。

球队战绩不佳除了比赛中发挥不到位外，更衣室也有一些矛盾，这才是最为致命的短板。本赛季目前联赛14轮打进12球，的确是太低迷了，奥巴梅扬还有一些伤病的影响，这的确是有点雪上加霜的感觉。

切尔西14轮战绩是7胜4平3负，积25分，球队此前经历了两连败，所幸的是上一轮3比0力挫铁锤帮，球队士气得到了提升。球队的关键球员之一是齐耶赫，此前受到伤病的影响，本场则可以首发出战，这对于切尔西来说是极大的利好，可惜的是奇尔韦尔是注定缺席本轮比赛了，埃莫森能否祭出相等的作用还是一个问号。

历史交战数据显示，两队近6次碰面主队阿森纳取得2胜1平3负的战绩，枪手在杯赛中对阵切尔西赢球的次数比较多，联赛交战切尔西更也有优势。枪手目前可以倚重的是奈尔斯与小将恩凯蒂亚，其他的球员陷入了一个瓶颈中，路易斯和威廉都是切尔西旧将，两人也将面对旧主，是否首发还是一个问号，不出意外的话主帅是会给与登场机会的。

阿森纳本赛季联赛打进12球，丢了18球。切尔西打进29球，丢了14球。数据很明显的揭示了两队本赛季攻防两端的优势与不足。近期战绩方面也是切尔西占优，阿森纳近10场比赛3胜2平5负，平均进1.5球，平均丢球1.5球。切尔西近10场6胜2平2负，平均进球2个，平均丢球0.7个，所以赛前各方看好切尔西也是必然的。

阿森纳目前在联赛中7轮不胜，战绩是3平4负，上一场联赛杯的比赛中1比4不敌曼城出局，主帅阿尔特塔在英超主帅下课赔率高居第一，本场比赛势必会搏命。切尔西阵中的大将吉鲁曾效力阿森纳，本场比赛也可能获得首发出战的机会，不过近期亚布拉罕表现出色，同样有机会。此外维纳尔和哈弗茨近期有点低迷，本场比赛是否首发还需要主帅定夺，尤其是哈弗茨。

上赛季切尔西曾在足总杯的赛事中不敌阿森纳，当时枪手也是主场作战，球队2比1淘汰了蓝军，所以切尔西本场比赛也寄望复仇和雪上加霜。奥巴梅扬出战成疑，只有登首发名单出来之后才能知道枪手主帅的安排。两队上赛季联赛最近一次交手，切尔西主场2比2战平阿森纳，当场比赛路易斯被红牌罚下，切尔西第28分钟进球，路易斯犯规红牌加送点球，若日尼奥主罚命中，这也是旧将送分。

阿森纳第63分钟进球，坎特失误，马蒂内利单刀破门。第84分钟奥多伊角球传中助攻队长阿斯皮利奎塔破门，遗憾的是滴87分钟领军丢球，托雷拉助攻贝莱林绝平切尔西。那场比赛阿森纳3连平，同样是处于低迷期。本轮德比战前迈克尔-欧文预测切尔西2比0拿下阿森纳，主要是枪手近期太低迷了。对于阿森纳来说平局也能接受，切尔西则是寄望三分到手的。