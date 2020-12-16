英超第13轮切尔西客场1比2被狼队末尾绝杀，球队遭遇联赛的2连败，这场比赛很伤士气，新门将门迪也没有了此前的神奇。蓝军近2场联赛打进1球，丢了3球，这样的防线的确又回到了低迷期，事实证明球队的防线问题不是一个门将就可以拯救的。切尔西近3场比赛不胜，欧冠还平了弱旅，维尔纳哑火也是最大的症结，而吉鲁即便有进球也难以确保球队全取三分。

上赛季的切尔西也是高开低走，有一段时间的高光，但是无法延续更久，所幸的是最终位列联赛第四位。本赛季多位强援到队，增加了主帅运筹的难度，毕竟新援是需要和球队完成磨合的。这其中维尔纳就是很好的例子，近期他陷入了瓶颈，而哈弗茨始终没有真正的如鱼得水，这也是主帅执教经验不足有关，所以蓝军的支持者只能等待。

本赛季兰帕德是不断在调整首发阵容，但是至今依旧没有第一首发阵容，所以一些该拿下的比赛才没能赢球。若日尼奥其实可以多方位使用的，但是在兰帕德手里却经常枯坐板凳。哈弗茨的使用说明书更是没有，所以这位强援的确没能增加切尔西的进攻火力，表现也不是很稳定。蓝军本赛季在先失球的情况，球队极少能完成逆转，末尾绝杀对手的次数不多，末尾失球的次数比较多，这一点很致命。

回看本赛季此前的比赛，末尾失球是问题。这其中联赛杯对阵热刺也是在第83分钟失球，埃莫森防守漏人导致拉梅拉将比分扳成1比1平，如果不是这粒失球，切尔西可以在杯赛晋级。此后3比3南安普敦的比赛中，球队先入两球后连续丢球，随后哈弗茨进球，第92分钟被维斯特加德绝平了切尔西，这简直就是本轮比赛的翻版，不同的是一场平局一场是败仗。

球队唯一的绝杀对手是欧冠切尔西2比1雷恩，球队率先破门，第85分钟被雷恩利用角球机会扳平，第91分分钟维尔纳射门被扑，吉鲁头球破门完成绝杀。此外切尔西3比1利兹联的比赛是逆转战，蓝军第4分钟失球，第27分钟吉鲁建功扳平比分，下半场第61分钟和第93分钟先后进球锁定了胜局。

上轮联赛不敌埃弗顿的比赛是第22分钟丢球，但是随后那样长的时间进攻端哑火，导致一场败仗，17场不败纪录被终结。维尔纳上一次进球是在欧冠主场3比0雷恩的比赛中，他点球梅开二度，当时是11月5日。运动战进球是在切尔西客场3比0完胜伯恩利的比赛中，第70分钟维尔纳接齐耶赫传球单刀破门，这粒进球是10月31日打进的，之后至今维尔纳哑火。

维尔纳近9场比赛没进球，这段时间球队的战绩是5胜2平2负，关键是近3场不胜的比赛中，维尔纳持续低迷，这个问题才是最需要解决的。此外这三场比赛中维尔纳只在欧冠的平局中替补登场打了26分钟的比赛，近两场都是首发出战打满全场，但是进攻端却没有足够的威胁。对阵埃弗顿的比赛中维尔纳只有1次射门，传1次威胁球，1次过人，2次抢断，25次传球的成功率为76%。

本场被狼队绝杀的比赛中，维尔纳有3次射门无射正，传1次威胁球，3次过人，30次传球的成功率为76.67%。切尔西近两场比赛都只有3次射正，对手都是4次射正，对阵中下游球队无法在进攻端的数据上高于对手，输球也是必然的。切尔西接下来的赛程是回到主场迎战西汉姆，随后就要客战阿森纳，考验还在继续，兰帕德如何运筹是关键。



