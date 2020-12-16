英超第13轮在周三开战，切尔西将战狼队，曼城对阵西汉姆，阿森纳对阵南安普敦，曼联对阵谢菲联，利物浦决战热刺是唯一的强强对话，也将决定榜首的排名。赛前欧文预言利物浦可以2比1力挫热刺，这也是红军支持者的希望，只是目前的热刺的确不是小菜一碟。

回看上轮联赛豪门球队的表现，的确是差强人意。曼城对阵曼联一战，作为中场核心的德布劳内3次射门0射正，传3次威胁球，无法帮助队友破门。斯特林1次射门，传1次威胁球，的确是依旧在踢快乐足球，小快灵低迷也有一段时间了。热苏斯数据和斯特林一样，这样的低效的确还可能有冷门再现。

曼联的布鲁诺是进攻的依靠，这场比赛他有4次射门2次射正，传2次威胁球，但是依旧无法进球。博格巴1次射门0射正，传2次威胁球。拉什福德1次射门无射正，传1次威胁球。曼市德比的核心球员都很低效，这也是赛前没有想到的，过往两队交战有胜负，也有平局，但是很少0比0，这也说明两队的球员们状态不佳。

或许有人会认为这是两队防线都稳固了，才能有这样的赛果，而事实上却非如此。上赛季曼城进攻端火力很猛，唯一的不足是防线的不稳，这和孔帕尼离队有关。本赛季进攻端也很乏力是不争的事实，这和席尔瓦今夏离队也相关，德布劳内想要证明自己还需要在随后的赛事中有扭转乾坤的霸气。

热刺是本赛季表现令人称奇的球队，但是上轮联赛也被水晶宫逼平。凯恩5次射门3次射正，传1次威胁球。孙兴慜1次射门0射正，传2次威胁球，送出1次助攻，表现尚可，但是明显也没有此前的无所不能。本赛季水晶宫也是遇强不强的中游球队，联赛排名第11位，所以热刺双神无力也是很明显的。

切尔西不敌埃弗顿是主帅比拼上的结果，安帅还是很了解兰帕德和切尔西的，球队才有效的限制了蓝军诸将，不过切尔西也仅仅是门将犯错送分，这场比赛从某种意义上说是平分秋色了。兰帕德今夏获得几位新援，这其中只有哈弗茨没有祭出高效率，兰帕德多番的尝试都没有奏效，这才是切尔西的支持者最担心的。

这场比赛哈弗茨打了68分钟的比赛，只有1次射门，传1次威胁球。维尔纳本赛季也有高光的表现，但是近几场比赛也哑火了，本场只有1次射门无射正。全场比赛切尔西射门10比9，射正3比4，击中一次门框，若不是门迪送点，这场比赛的确是平局。接下来兰帕德还需要激活哈弗茨的能量，球队才能多点开花，欧冠将对阵马竞，只靠维尔纳的能力显然不够。

利物浦1比1平富勒姆的比赛中，萨拉赫3次射门2次射正，菲尔米诺2次射门1次射正，传2次威胁球。马内只有1次射门0射正，这位利物浦最关键的核心此役是很无力的。富勒姆在降级区，也是本轮对阵豪门球队中最弱的球队，但是却能逼平利物浦，这说明红军进攻端无力感比其他强队更多。

阿森纳目前排名第15位，比降级区的球队只多5分，的确是太过于凄惨，枪手0比1不敌伯恩利，这个对手也靠近降级区，只比阿森纳少4分，所以这个比分也是正常的。这场比赛中奥巴梅扬和威廉都无力，前者4次射门2次射正，传1次威胁球。威廉1次射门0射正，传4次威胁球都被队友浪费了。拉卡泽特打了60分钟的比赛，1次射门且射正，传2次威胁球。