英超第12轮有三场比赛是在周一凌晨开战，这其中就有利物浦对阵富勒姆的比赛，因为红军目前和热刺同积24分钟排名第一和第二位，所以球队如果爆冷失分的话，则可能被对手拉开差距。富勒姆本赛季表现很低迷，目前排名第14位，比降级区的伯恩利多一分，也可以说本轮输球就可能滑入降级区，这对于球队来说也是无法接受的，所以这场比赛富勒姆是力拼。因为周六的比赛中切尔西0比1不敌埃弗顿爆冷输球，所以利物浦更需要全力以赴。

利物浦目前11轮积24分，战绩是7胜3平1负，打进26球，失17球。本赛季红军最大的差别是失球数较多，防线的问题还是很明显的，经常在对阵弱旅的比赛中失分，这一点令球迷无法接受，因为弱旅一旦进球就会全力防守，那样的就可能平局或输球。值得一提的是上赛季红军在联赛共丢了33球，而现在11轮丢17球，排名第一的热刺只丢了9球，身后排名第3到第5的球队失球都没利物浦多，这也说明球队需要加固防线了。

富勒姆本赛季至今已经打进11球，丢了21球，失球数联赛第三多，防线问题更多。球队进球数也是英超第5少，攻防两端都很无力，所以本轮造冷拿分的几率极其的低。富勒姆近5场比赛取得2胜3负的战绩，近4场联赛更是1胜3负，有利的是球队单线作战，但是利物浦是欧冠和联赛的双线作战。

富勒姆的本赛季主场胜率只有20%，5场比赛只打进6球，场均进球为1.2球，净胜球为-0.2球，球队士气也很低迷，进攻端低效。富勒姆本赛季对阵英超豪门的比赛全败，而且没有进球，球队先后在主场0比3阿森纳、0比2曼城。因为近几个赛季莱斯特城异军突起，所以这支球队也是不该无视的，富勒姆曾经在客场2比1力挫狐狸城，这也是球队本赛季唯一一次拿下强队。其他赢球的比赛是2比0西布朗、这也联赛唯一胜仗，其他都是联赛杯赢过两场。

本场利物浦将在客场作战，红军近五场战绩为3胜2平，球队近期联赛的表现有升温。利物浦本赛季客场胜率为20%，近五场打进10球，场均进球为2球，总失分为3分，场均失分0.6球，净胜球为+1.4球。攻守两端状况比对手强很多，本场就看好客场能够在客场击败主队富勒姆。

利物浦本赛季失分的比赛是联赛杯4比5不敌阿森纳出局，随后联赛2比7被维拉爆冷，紧接着联赛客场2比2埃弗顿。随后客场1比1曼城、欧冠0比2亚特兰大，联赛1比1平布莱顿，周中的欧冠爆冷1比1中日德兰，这也是很大的冷门，不过球队早已经小组第一晋级，这也是无关紧要的一战。

基于两队的实力和本赛季的表现，利物浦全取三分的问题不大，希望周中的失利不会影响球队的正常发挥。接下来进入12月的魔鬼赛程中，英超联赛也将进入一周双赛的考验，因为利物浦本轮战罢3日后将对阵热刺，这是绝对意义上的榜首之争，所以球队也可能在本轮赛事中有一些留力。

利物浦本赛季战绩不稳，的确是有多方面的原因，这其中今夏转会窗夏没有重磅的引援，加上队内伤病情况不断增加，核心球员也受到伤病的影响，所以本赛季各方面都不易。曼联和曼城一直都少赛一场，所以积分一直落后其他4强，这也是一个特殊的原因。

必须承认的是接下来对阵热刺的比赛是关键的，赛前利物浦相关人员表示球队本轮比赛中不会考虑热刺的比赛，而事实作为主帅和球员都不可能不想随后的榜首大战。如果本轮比赛再伤核心球员的话，对热刺则是各种不利。

利物浦对阵富勒姆近10次联赛交战取得8胜2负的战绩，上赛季更是双杀富勒姆，红军分别在主场2：0、客场2：1富勒姆，红军的心理优势是很明显的。富勒姆上轮联赛客场0比2曼城也是完败，历史战绩方面，富勒姆主场近14次英超对阵利物浦都分出了胜负，富勒姆取得了其中5场胜利，也是有黑马体质的。

富勒姆近期没有伤病的影响，此前有伤病的后卫泰特和孔戈洛也已经恢复，球队还可以祭出最强阵容，本场比赛应该是寄望拿分的，平局的可能是存在的。相关数据显示富勒姆在周日开战的近6场英超比赛都输球，本场比赛也可能输，毕竟利物浦的整体实力要强很多。

目前的富勒姆主帅是帕克，他执教球队期间输掉了71.4%的英超比赛，球队急需要一场胜仗来提升士气。球队还有一个特点，就是半场的韧性强，但是下半场就可能失分，球队近7场比赛有5次半场不失球，近7场比赛中有5场有进球，共打进8球，在赛事中先进球的话可保不败，这个数据也是值得力挺的。本轮比赛利物浦防线要经历考验，因为失球可能会失分。有趣的是富勒姆一旦先失球就注定输球，利物浦也需要抢开局。