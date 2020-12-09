欧冠梅罗大战最终是尤文3比0获胜，巴萨两次送点球大礼，C罗笑纳并稳定命中，而镜头每一次都切换到梅西的脸上，后者是一脸的无奈，这也揭示出本赛季巴萨的无力，这不是一个梅西可以扛起的，赛季结束后球王也注定会离队。因为两队本赛季第一次交战是巴萨2比0获胜，当时C罗缺席，本场罗球王领衔出战就能在客场3比0凯旋，葡萄牙人的能量和威胁的确是明显的。

梅西本场也制造了不少威胁，奈何数次被老门将布冯化解。有人认为这是因为尤文老门神是梅西的克星，所以球王无功而返，而事实上是尤文防线稳固，门将有经验，而梅西也的确没有绝对的必进球机会。巴萨并没有精妙的配合，更多还是依靠梅西的个人能力威胁球门，所以巴萨的确是任重道远，下赛季重建同样需要耐心。

巴萨本赛季主场战绩是不错的，但是本轮坐镇主场的表现的确不容恭维。或许是因为这场比赛并不关乎晋级命运，而仅仅是争夺小组头名。按照赛前各方的预测来看，很多人都认为尤文可能1球小胜或平局收场皆大欢喜。事实上巴萨和尤文本轮比赛不同的是主队有点疲态，而尤文是相当的积极，战术也对路，这也是令人有点意外的尤文，因为以往比赛中有一些不够积极和努力，而本场则是反客为主的架势。

这场比赛还有一点不可忽略，那就是有没有C罗的尤文的区别。欧冠第一次战巴萨C罗缺席，莫拉塔三次越位进球被吹掉，这也是很奇葩的数据，球队缺少了主心骨，想进球也难，越位还是因为太迫切的想进球，结果却是适得其反。本场比赛C罗和莫拉塔得球后都会看对方，尽可能的制造更多的威胁，而不是单兵作战，这样的多次连线也令巴萨防线压力增加，毕竟防一个人的威胁是相对容易的。

皮尔洛的确是有莫拉塔说明书的，本赛季在切尔西和马竞都有一些无力的莫拉塔似乎找到了第二春，本轮的表现也是不错的。本场出场89分钟的莫拉塔有1次射门，传1次威胁球，3次被犯规，但是和C罗的配合以及制造的威胁还是给巴萨制造了难题，更为重要的是时常处于越位位置的毛病改了。

C罗同样打了89分钟，3次射门打进2球，送出1次助攻，40次传球的成功率为85%，即便是两粒点球也不能抹杀C罗的关键性。梅西打满全场有11次射门7次射正颗粒无收，传3次威胁球都被队友浪费，9次过人，2次抢断，1次被犯规。巴萨更多的进攻机会都是交给梅西，他低效就可能没进球。相比较下来C罗更能一击致命，而且莫拉塔状态提升的确可以和C罗合力撑起进攻的大旗。

这场比赛的另外一个关键点是上半场尤文更积极，巴萨坐镇主场却没有能制造更多的威胁，下半场明显发力了，但是却晚了，因为防线先后犯错送点，导致球队士气受到了影响。回看了一下这两粒点球，C罗开场就不断施压，不是自己射门就是给队友制造机会完成射门，所以巴萨防线吃紧就开启了严防模式。第11分钟阿劳霍就在对抗的时候令C罗倒地，被判点球之后还一脸的茫然，他似乎忘记了这是在禁区，身体接触也是要有一个限度的，否则就可能是点球。

如果第一粒点球是意外的话，那么第二粒失球更不该被原谅，因为8分钟后巴萨就第二次失球了。这一次是麦肯尼在弧顶处将球分到右路，夸德拉多得球后直接起脚传中，麦肯尼凌空扫射建功。奇怪的是他身边居然没有人盯防，禁区内6名巴萨球员都没人注意到这个点的威胁，很显然他们都太关注夸德拉多了，而事实上本赛季这位大将更多的是助攻，而不是亲自射门建功。

其实到了这个时候，比赛的悬念就小了，因为巴萨防线的问题无法弥补。梅西之后多次射门都无果，除了被布冯扑出就是射高或射偏了，格列致命也浪费了一次机会。下半场巴萨持续施压也是寄望有进球，那样的话球队还会以小组第一的名次晋级，但是第49分钟巴萨再送点球，这次是朗格莱禁区内手球，C罗主罚命中，3比0的比分也基本是不可更改的了。

事实上在上半场巴萨球员就一次在禁区手球，慢镜头给了三次回放，但是视频裁判都没进行追加，而这一点也助长了巴萨球员在禁区内出手的自由。经此一战巴萨的问题很明显的暴露出来，接下来就看科曼如何解决了。

巴萨场面上占据优势，但是效率不高，只有格列兹曼击中了一次横梁，尤文这边此后还有一粒进球因为博努奇越位而被吹掉了。比赛后半段C罗都开始回防了，这样的尤文的确有更多的可能。全场比赛巴萨射门20比12，射正8比6，比分0比3，角球5比1，越位3比1，控球率59%比41%。巴萨依旧是有优势没效率，这一点也是很遗憾的。

因为巴萨最终位列小组第二，接下来将碰其他小组的头名球队，目前已经确定小组第一的球队是拜仁、曼城、利物浦、切尔西、多特蒙德、莱比锡，还有尚未确定的B组头名。如果遭遇的是拜仁和曼城的话，巴萨出局的几率会很大。

尤文可能遭遇的对手是马竞、波尔图、塞维利亚、巴黎，还有B组的第二，对手相对较弱，斑马军团对阵巴萨一战的确是多方面的利好，本赛季的欧冠也可能走得更远。



