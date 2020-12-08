明晨04:00欧冠小组赛E组末轮切尔西将坐镇主场迎战克拉斯诺达尔，因为主队已经锁定小组第一，本轮比赛主帅则会派遣替补球员和年轻球员出战。上一场对阵利兹联的首发是全主力阵容，而替补的球员们本场可能都得到首发的机会，这其中门将凯帕是有可能再度首发，此外吕迪格、阿斯皮利奎塔、若日尼奥、科瓦契奇、普利西奇、亚伯拉罕则会轮换首发。

切尔西对阵塞维利亚的比赛中替补名单有凯帕、卡巴列罗、马科斯-阿隆索、坎特、亚伯拉罕、维尔纳、托莫里、芒特、奇尔维尔、齐耶赫、吉尔莫、里斯-詹姆斯。可以看出主帅是大面积的轮换的阵容，给核心球队坎特、维尔纳。芒特、齐耶赫等人休息的时间，所以本轮欧冠应该还会大面积轮换。阿隆索、托莫里、吉尔莫也可能得到机会。

切尔西在上轮联赛在主场3比0零封利兹联后积22分排名第三，比榜首的热刺只少2分，联赛战绩是11战6胜4平1负，打入25球，失11球。欧冠小组赛的战绩是4胜1平，打进13球，丢了1球，也是攻防俱佳的表现，兰帕德也希望球队延续外战的高效。上轮欧冠蓝军4:0塞维利亚，吉鲁上演大四喜，本场也可能得到领衔出战的机会。

曾经的主力门将凯帕是门迪加盟之后没有得到为己正名的机会，本场比赛就看主帅是否还信任他。因为冬季转会窗很快开启，所以队内一些边缘球员也可能得到机会，因为这样有利于在冬季送走，并用这笔资金再度纳入强援，这样的话赛季争夺双冠更有底气。

据近期的相关消息，切尔西冬窗还是要引进一些球员，所以近期的比赛也是考量球员去留的人选。今夏切尔西大笔纳入强援，这其中哈弗茨、维尔纳、奇尔维尔、齐耶赫、爱德华-门迪、萨尔、蒂亚戈-席尔瓦，事实证明基本都超值的引援，只有哈弗茨还没有展示自己所有的能量，萨尔则是为未来储备的，所以租借在外。

目前冬窗的目标人选有几位，这其中包括中场球员赖斯，因为目前吉尔莫还太年轻，需要累积经验，后腰位置仅有坎特、若日尼奥和科瓦契奇等三人，所以还是需要增加这个位置的厚度的。西汉姆联中场核心赖斯是主帅所喜欢的球员，21岁的他已经很成熟，且了解英超群雄，可以加盟就可被委以重任。

此外近期和切尔西有传闻的还有阿拉巴，因为这位球员和拜仁的合约将在明夏到期，在没有续约的情况下，冬季转会窗口是最佳的交易时，因为拜仁应该不希望他明夏自由离队。

克拉斯诺达尔是俄超球队，球队近期的状态不错，并且在主场5:0拿下升班马伏尔加格勒，目前排名联赛第10位，这支球队还是很顽强的，只是受到双线作战的影响，本赛季战绩不稳，只是在对阵弱旅的时候可以大发神威。本赛季第一次和切尔西交战，球队在主场0比4输球，本场比赛是客战，想拿分很难，估计会尽可能的小负。

两队上一次交战，蓝军的若日尼奥在射失点球的情况下，奥多伊、维尔纳、齐耶赫和普利西奇先后进球，分别是在第37、76、79、90分钟进球的，这其中哈弗茨助攻奥多伊破门，普利西奇制造点球，维尔纳主罚命中。维尔纳助攻齐耶赫破门，随后又助攻齐耶赫进球，末尾亚布拉罕助攻普利西奇锁定胜局。

比赛中切尔西首发是门迪、阿斯皮利奎塔、祖马、吕迪格、奇尔维尔、科瓦契奇、若日尼奥、齐耶赫、哈弗茨、奥多伊、维尔纳，因为是小组赛第二轮的比赛，兰帕德也是派出了主力阵容，而本轮则会轮换。因为克拉斯诺达尔已经出局，所以也可能为联赛留力，派遣主力加替补的阵容出战。