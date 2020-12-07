本周三欧冠小组赛末轮即将开战，巴萨将坐镇主场迎战尤文图斯，这也是梅罗大战，所以这场无关晋级的比赛也是焦点大战，因为C罗错过了第一次交锋，尤文当时主场0比2不敌巴萨，所以这场客战C罗势必要率队全取三分。近期梅罗的进攻效率都有一些下降，所以人们期待这次梅罗的直面的较量可以让两人都有关键的表现。

上周末的西甲联赛第12轮巴塞罗那在客场1-2不敌加的斯，巴萨各项赛事三连胜遭终结，同时球队也连续4个联赛客场不胜。在积分榜方面，巴萨暂时排在积分榜第7位，10场比赛中仅取得了4胜2平4负的战绩。目前红蓝军团积14分已经落后榜首球队马德里竞技足足12分，两队如今均少赛2轮。据统计，这是巴萨1987-1988赛季的13分之后在西甲前10场比赛中取得的最低积分。

反观本场的大黑马加的斯，本赛季升入西甲之后不断制造冷门，所以巴萨输球也不是特别意外。加的斯本赛季2比0韦斯卡、1比0毕尔巴鄂竞技、1比0皇马、2比0埃瓦尔、本轮2比1巴萨，的确是西甲最有力的搅局者。球队在赢下本轮比赛后，目前以12战5胜3平4负积18分的成绩暂时升至联赛第五，这的确是升班马能取得的佳绩了。值得一提的是升班马加的斯本赛季先后击败了皇马和巴萨，的确是西甲群雄都需要忌惮的对手。

这场比赛巴萨占据绝对的优势，遗憾的没有更早的进球，反而是防线不稳在第8分钟就失球了。上半场比赛开始不到8分钟，加的斯的角球机会，法里前点头球摆渡，明格萨头球解围被门将挡出，阿尔瓦罗门前抢射得手。这很明显是防守球员的个人头脑短路，解围变成乌龙助攻。

但是随后巴萨获得不沙傲进攻机会，但是梅西做球都被队友们浪费了。梅球王也浪费了几次定位球机会，事实上无论是C罗还是梅西近期进攻端的火力都下降了，这其中就包括定位球的得分能力。

巴萨在下半场才扳平比分，这也是中场调整的缘故。梅西突破后传球给阿尔巴，后者射门击中对手防守球员折射入网，这粒进球被判为阿尔卡拉的乌龙球。但是6分钟后巴萨就再度失球，当时是阿尔巴掷出界外球，朗格莱让过皮球，但是却没想到特尔施特根出击失误，最终由内格雷多断球后射入空门。

可以说两粒失球都和门将以及后防有关，进攻端或许也因为两粒失球有一些泄气，所以随后空有进攻优势却没有进球，对手的防线很稳固，也是管用的铁桶阵守住了一球的优势。赛后相关的数据显示，本场阿尔卡拉的乌龙球也是巴萨本赛季联赛中收获的对手的第3个乌龙球。

从数据上看，全场比赛中加的斯在主场共有7次射门，其中3次射正，获得2粒进球，控球率仅有18%处于绝对劣势。反观巴萨在控球率高达82%的情况下全场共有23次射门，其中9次射正，却只获得了一粒进球。其他数据巴萨占据绝对的优势，传球次数185比863，传球成功率61%比88%，犯规次数10比7，黄牌0比2，角球5比13，任意球7比11，越位次数1比1，带球过人7比16，成功抢断14比12，阻截次数22比5。

在比赛中巴萨有82%的控球率，整场比赛的总传球次数有863次，差不多是加的斯185次的5倍，但巴萨在比赛中出现了148次丢失球权。 其中梅西是丢球次数最多的球员，他共29次丢失球权，之后是阿尔巴的22次、德容的17次以及布斯克茨的15次。

梅西本场比赛首发出战并且踢满全场，比赛中梅西总计有10脚射门，但未能攻破对手的球门。球王的10次射门5次射正，传2次威胁球，13次过人，84次传球的成功率为80.95%，1次抢断，3次被犯。2020年至今梅西在4场西甲比赛中的射门数量达到或超过10脚，他在这4场比赛中均未收获进球。在本赛季的巴萨联赛射手榜中，梅西和法蒂各入4球并列第一，排名第二的是格列兹曼和对手的乌龙球，各为3球。

上轮意甲尤文先失一球的情况下最终2比1逆转了都灵，上半场出错失球，夸德拉多进球被吹越位，C罗没有制造太多的威胁。所幸的是下半场夸德拉多先后助麦肯尼、博努奇破门逆转取胜。C罗受困明显的确是值得反思的，不过这场比赛莫拉塔禁赛，欧冠的比赛可以出战，到时候C罗、莫拉塔和迪巴拉以及夸德拉多可以协力作战，进攻端的威胁可能会更多。

值得一提的是C罗在这场比赛中出镜的次数都不多，球队的定位球他也让给了队友，C罗拿球就被包夹和放倒，所以这场比赛的确是令C罗郁闷的比赛。这场比赛C罗3次射门，传1次威胁球，2次过人，30次传球的成功率为76.67%，1次犯规和2次被犯规。这场尤文射门17比6，射正5比2，控球率64%比 36%，角球13比1，越位3比0，黄牌3比3，任意球10比20，成功抢断16比10，过人10比12。

尤文本赛季排名靠后，目前球队比AC米兰少6分，联赛的确不能再度失分了，所以这场欧冠的阵容还可能有所保留，为周末意甲尤文客战热那亚的比赛最准备。近期迪巴拉的关键性在降低，夸德拉多并不是每场都有关键性的表现，所以欧冠的比赛还是更多要依靠C罗。

这场欧冠的大战将在12月9日04:00开打，谁能笑傲的确难以预判，巴萨本赛季主场战绩是5胜1平1负，战绩是不错的，尤文客战的成绩是3胜4平，平局有点多，所以这场比赛巴萨是略占优的，尤文平局大师有望拿一分回家。因为这场比赛是梅罗时隔近三年之后再一次交战，也有人认为联赛无力是为了这场欧冠留力，所以C罗对全取三分更为渴望一些，因此他将是这场比赛的关键。



