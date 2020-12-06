本周六和周日凌晨的比赛关键词是逆转，因为有很多强队都是先失一球的情况下最终逆转比赛，或平局收场，这也预示着进入12月之后强队状态不稳。这其中切尔西主场3比1逆转利兹联吉鲁再度惊艳，老将堪称蓝军困顿期的一盏明灯，而维尔纳近期的表现则有一些不稳，这一点也是主帅兰帕德需要考虑的。

这场比赛后切尔西11轮战罢暂居榜首，这也是蓝军第二次暂时领跑英超，如果身后的热刺和利物浦全取三分的话，切尔西仍居联赛第三。本轮比赛热刺主场迎战本赛季最为低迷的阿森纳，利物浦也要在主场迎战大黑马狼队。如果两强爆冷的话，切尔西有望坐稳第一的位置。

切尔西本轮联赛开场不久就失球，门迪出击，对手晃过门将空门得手，门迪的这次处理明显是有点想当然，所以送对手空门得手。本赛季利兹联先后给豪门球队制造麻烦，卫冕冠军利物浦就差点在首轮输球，所以这粒进球也揭示了升班马的实力。切尔西的进球是在第27分钟打进的，周中在欧冠赛事中上演大四喜的吉鲁再度扮演关键先生。他接詹姆斯的传中球，直接在前点铲射得手。

吉鲁的高光表现反衬维尔纳的低迷，因为之前一次绝佳的得分机会被他浪费了，当时是角球机会，吉鲁头球攻门后偏向一边，维尔纳将近在迟尺的机会浪费了，这也不是他的正常水平。虽然处子赛季的表现已经很不错的，但是近期的状态有点下滑的确该反省。

本赛季切尔西开启新时代，但是如今看来蓝军仍需要老将坐镇。本赛季吉鲁在联赛首发的机会不多，但是每次首发都进球的确可以信赖，这个纪录是哈塞尔巴因克保持的，吉鲁还有刷新这个纪录。维尔纳浪费两次必进球机会，其实主帅应该给予他一定的休息时间，否则低迷期还会更长一些。

吉鲁下半场刚开始就给维尔纳制造机会，遗憾的是后者头球顶高了。之后切尔西利用角球机会打进第二球，芒特参与了两粒进球，第二球是他助攻祖玛破门的。此后蓝军进攻不断，吉鲁还曾击中一次立柱。所幸的是进入伤停补时阶段，维尔纳送出一次助攻，让这场比赛变得更为圆满。当时球队的反击机会，维尔纳传中助攻普利西奇锁定胜局。

近期亚布拉罕曾公开表示吉鲁对自己的帮助很大，在赛事结束后自己还曾向吉鲁询问射门被扑出的问题，这其中的很多交谈令亚布拉罕受益匪浅，近期的进攻效率也提升了。接下来维尔纳似乎也该和吉鲁谈一谈，继而解决目前的困顿。

作为英超处子赛季的维尔纳，目前为切尔西出战的11场比赛打进4球，送出3助攻，只是近期有一些低迷。本场比赛吉鲁打了79分钟的比赛有6次射门1次射正打进一球，传3次威胁球都是给维尔纳做球，1次抢断成功，1次解围。维尔纳本轮打满全场，有5次射门4次射正却没进球，此外还传3次威胁球，送出1次助攻，2次过人，3次抢断。

目前的切尔西主帅兰帕德职业生涯是蓝桥的神灯，上赛季以主帅的身份入主蓝军的确也是各种幸运。上赛季兰帕德启用的年轻储备比预期的要好，今夏蓝军纳入的强援本赛季都有不俗的发挥，如今34岁的老将吉鲁又再度发威，本赛季的确可以有更高的期待。