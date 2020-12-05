亚冠小组赛H组最后一场比赛上港0比2不敌全北现代遭遇两连败，赛后也引发了球迷们的不满，不过和上一场有外援出战还丢4球惨败相比，本场比赛是全华班出战，这个比分也是可以接受的。不过因为低手是全韩班出战，中韩本土球员的比拼中差距就很明显了，这也是中超球队的不足，更多的还是依靠队内的外援左右赛果。

这场比赛的上半场陈彬彬制造机会，可惜刘祝润头球顶偏了，随后这是对手连续获得机会，曹圭成先后两次头球攻门，一次偏出，一次就破门了，因为他顶入了死角，所以这粒失球不是门将的责任，还是禁区内的防守有一些问题。实力相当的球队有一方过早失球很致命，这也是上港最终无法进球的一个主要因素。

更为令人失望的是上港失球后，还有一些失误，这明显是心态上出了问题，也可能是上轮惨败的后遗症，所幸的是蔡慧康的失误并没有造成失球。全北的第二粒进球是在第30分钟，李诚尹传中球到禁区，曹圭成被雷文杰放倒送点球大礼，前者主罚命中，这也是上港防守端犯错导致的被动，同时揭示了球队进攻端无法施压，给予防守端更多的压力。

在国内赛事中，全华班也只是在足协杯的赛事中使用，更多的还是依靠实力更强大的外援的能力和彼此的化学效应。此役上港主帅也是为了检验一下本土球员的实力，因为外援只替补席却没有被派上场，哪怕是在0比2落后的情况下，这和球队已经出线是有关的。

上下半场刘彬彬都有一些机会破门，但是他在把握机会上的确是很差的，下半场开场不久他浪费单刀球，最后停球不稳没能形成攻门，这次进攻是队友张一的长传球，浪费了的确很可惜。对手防守也比较到位，随后的进攻不多也都被化解。也有人认为这场比赛上港球员并没有尽全力，或许主帅也希望本场比赛不会产生伤病的影响，所以球员们有一些不够兴奋和努力。

上港连败丢6球，没有进球，这样的球队在接下来的亚冠赛场能走多远还是一个问号，球队接下来淘汰赛首轮将战神户胜利船，这个球队小组赛末轮0比2不敌水原三星的同时送恒大出局，这样做的确是为了消除争冠实力更强的对手，此外也是保存实力的一个想法，所以上港目前的情况也可能在淘汰赛一轮游。

上港亚冠赛场表现不佳，6轮比赛3胜3负，上轮小组赛全北现代1-4不敌横滨水手，上港被保送提前出线，之后松懈的上港0比4惨败给悉尼FC，赛后遭遇很多人和媒体的批评，但是本轮继续0比2输球，这也体现了上港主帅和球员们的固执和自我，这样的低效的确很难在淘汰赛阶段有令人信服的发挥。

恒大已经出局，为各种短板付出代价，上港本赛季的前景也能高看，毕竟小组赛一路走来也是各种不稳。上港和恒大是中超纸面实力强的球队，但是外战却是相同的低效，这的确是该反思的。



