欧冠第五轮曼城客场0比0波尔图依旧以小组第一的身份晋级淘汰赛，赛后C组曼城5轮积13分不败晋级，波尔图积10分，3胜1平1负同时晋级。这看上去是皆大欢喜，但是曼城近5场比赛2胜2平1负的战绩的确是差强人意的，瓜帅也需要反思。随后淘汰赛的对手必定比小组强队，这样下去曼城还可能爆冷出局。

这场比赛波尔图制定的战术对路，曼城诸多进攻手徒劳而返也是必然的。比赛开始不久波尔图的进攻，埃德森出击和奥塔维奥相撞，主裁没有判罚，而事实上这次出击也很冒险，禁区内的动作还是需要注意一些，避免送点吃牌。同时也说明球队的防守无力，考验门将的应对能力。

比赛一度很沉闷，这也导致在场边的两位主帅干着急，很明显球员在场上的表现令主帅不满，导播也特意的给了几个特写。费兰-托雷斯是曼城看好的小将，但是他错失了一次半单刀的机会，给他妙传的是福登。半场最有威胁的是斯特林的一次射门，萨尔门线用脚将皮球踢出才避免了失球，这次射门发生在第36分钟的时候，曼城徒有围攻之势依旧无法破门。

这场比赛身体冲撞比较多，但是裁判判罚比较宽松，因而没有太多的黄牌。对手对斯特林是严防，所以下半场开始后的一些机会被对抢先化解。波尔图的防线在下半场的确做得很到位，福登也没有威胁到球门。第82分钟热苏斯接队友传球头球破门，但是VAR判罚越位进球无效，至此平局收场。

赛后数据是曼城全面占优，射门18比2，射正6比1，角球11比0，控球率68%比32%，不过强势的数据也揭示了曼城进攻端的无力，从瓜帅的神情上看本场他也寄望球队赢球晋级，本场首发的球员有贝尔纳多、福登、费兰-托雷斯、斯特林，热苏斯替补登场打了19分钟的时候，遗憾的是最终颗粒无收。

本赛季的曼城的确是有很多的问题，因为过往两队三次交战曼城均取胜对手，本赛季第一次碰面也3比1力挫对手。那场比赛前曼城还1比0拿下阿森纳，但是在赢波尔图之后的联赛就爆冷失分了，当时曼城客场1比1平西汉姆。曼城欧冠战绩是4胜1平，但是在欧冠比赛后有两次在联赛中失分，双线兼顾还是存在问题的。

本轮欧冠前曼城刚刚取得两连胜，球队先后零封奥林匹亚科斯和伯恩利，没想到本场就再度失分。欧冠末尾之前主场要迎战富勒姆，球队需要轮换，而主场对阵马赛的比赛结束后3天，曼城又要打客场对阵曼联的德比大战，应对不利的还可能失分。因为本赛季曼城在联赛遇强不强，球队已经先后2比5不敌莱斯特城、1比1利物浦、0比2热刺，面对争冠集团的球队的确是输不起了。

本轮比赛前曼城欧冠表现是比较完美的，这其中斯特林的表现比较关键，对阵马赛斯特林传射建功是功臣，力挫奥林匹亚科斯的比赛中斯特林助攻福登打进唯一进球。首次对阵波尔图斯特林制造点球，而送点的老将佩佩，可以说在这几场比赛中斯特林还是展现了和身价相匹配的表现。

波尔图是有欧冠经验的球队，小组赛多遇到一些阻力对于曼城来说既揭示了不足，也磨练了球队，之后问题解决的话，也可能有利于随后的比赛。目前曼城在英超排名第11位，9轮的战绩是4胜3平2负只积15分，打进15球，失11球。

曼城本赛季进攻端也有一些问题，阿奎罗伤停也有很大的影响，球队大腿膝盖有一些问题，近日没有参与训练，曼城人寄望他能赶上同城德比大战。



