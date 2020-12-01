西甲第11轮皇马1比2阿拉维斯暴露了球队的不足，阿扎尔再度因伤下场更令支持者们担心，目前可以确定的是扎球王右大腿前直肌肌肉受伤，注定要缺席一段时间，最少是半个月，这段时间皇马的赛程是12月2日欧冠客战矿工，3天后客战塞维利亚。下周中欧冠主场迎战门兴，周末联赛主场迎战马竞，这的确是魔鬼赛程，遗憾的是阿扎尔将缺席。

阿扎尔受伤是在第28分钟的时候，这也是这位核心球员效力皇马之后第9次受伤，这之前的8次受伤，阿扎尔伤停共达253天，期间错过了36场比赛。阿扎尔这次伤愈是只10月31日，11月7日感染新冠进行隔离缺席了国家队的赛事，11月20日康复，11月29日就再度受伤，的确是太过于频繁。

频繁遭遇伤病也让阿扎尔的身价下降，根据《德国转会市场》的数据，阿扎尔在加盟皇马至今身价已经下降了9000万欧元。2019年7月1日阿扎尔从切尔西加盟皇马的转会费为1.15亿欧元，如今缩水严重也是必然的。接下来29岁的他无法摆脱伤病的侵袭的话，职业生涯也会受到影响。目前阿扎尔为皇马共出场28场比赛，打进3球，送出7次助攻。

皇马的这笔转会费是分3年付清，分别是4000万欧元、5600万欧元和6400万欧元，目前这笔转会费应该还没有支付完毕。切尔西成名于里尔，但是职业生涯最高光的时期是在切尔西，近期有很多蓝军球迷呼吁阿扎尔回归蓝桥，并且相信扎球王依旧有实力，且会在回归再度发威。

因为贝尔在皇马也是饱受伤病，如今租借回归热刺之后，也没有伤病干扰，所以切尔西球迷也希望阿扎尔能以租借的方式回到切尔西。虽然球迷们关切之心是可以理解的，但是从目前的情况来看，皇马也未必要送走阿扎尔，而切尔西目前青春风暴已经在每个位置都有合格的球员，所以重新迎回阿扎尔的可能性也比较低，除非是以自由转会的方式重返蓝桥。

事实上罗本当年也是在切尔西有一些伤病的困扰，加盟皇马之后更是无法表现出应有的进攻效率，所以最终转会到拜仁，但是在德甲却大放异彩，伤病也不再可以阻挡他的发挥，因此成为了拜仁数座奖杯的绝对功臣。对于阿扎尔来说，或许换一个地方更合适，只是目前皇马还无意于过早的放弃这位天王级的球员。

本赛季皇马也是很困顿的，欧冠4轮积7分，战绩是2胜1平1负，打进9球，失7球，本泽马、拉莫斯和阿扎尔先后伤停对于球队的影响很大，球队估计会在明夏进行更多的调整，本赛季这尽可能的争冠，获得欧冠资格足以。皇马目前联赛位居第四，少打一轮的情况下比榜首的皇家社会少7分，即便补赛赢球也依旧有积分差距，这说明球队急需要关键先生救火。

皇马目前在联赛中3场不胜，战绩是1平2负，这也是极其罕见的。本赛季输球的次数已经追平了2019/20赛季整个赛季的联赛输球场次。三场不胜的比赛对手都不是绝对的强队，球队1比4不敌瓦伦西亚、1比1平比利亚雷亚尔，刚结束的联赛1比2阿拉维斯。

在皇马平比利亚雷亚尔的比赛中，阿扎尔出场65分钟，有2次过人，39次传球的成功率为87.18%，5次被犯规。对阵阿拉维斯的比赛中，阿扎尔出场28分钟有1次射门且射正，3次过人，1次抢断成功，11次传球的成功率为63.64%。