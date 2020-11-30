切尔西主场0比0平热刺，这和赛前各方都看好客队的结果完全不同，事实上热刺没有预估的那样强大，穆氏热刺遭遇切尔西始终难以在联赛赢球。比赛中蓝军有更多的机会拿下对手，只是齐耶赫、吉鲁和亚布拉罕先后错失机会，尤其是替补登场的吉鲁直接射门被门将没收，如果调整一下再射的话可能就是决定赛果的进球。

人们在赛前看高热刺就是因为穆帅的球队先后力挫了曼联和曼城，因为力挫蓝月亮就是近期，所以多数人认为在蓝桥征战穆帅有望全取三分。回看热刺对阵曼市双雄和蓝军的三场比赛可以发现很多不同点，大胜曼联的比赛中热刺射门22比5，射正8比2，比分6比1,也是必然的。

但是2比0拿下曼城一战数据并不占据优势，热刺射门4比22，射正2比5，2次射正全部转换为进球，可以说球队效率高，也可以说运气不错。本场对阵切尔西，热刺射门5比13，射正1比3，没失球的确是对手射手把握机会的效率不高，此外门将洛里的功劳是不可以忽略的。

热刺最倚重的就是凯恩和孙兴慜，但是本场比赛完全被限制，维尔纳和亚布拉罕获得的机会更多。亚布拉罕本场出战79分钟有4次射门，凯恩打满全场只有1次射门机会。维尔纳74分钟登场时间有一次射门，但是孙兴慜踢了89分钟没射门，这也揭示出蓝军对手的限制，孙兴慜近两个赛季对阵切尔西始终是哑火的。

这场比赛切尔西最好的得分机会是芒特传球，维尔纳破门被吹越位，慢镜头回放的确是越位了，但是这次机会可惜了。下半场亚布拉罕了接詹姆斯传中球头球攻门偏了，维尔纳的传中球，亚布拉罕禁区内没碰到球，这两次错失机会都是被防守限制没能充分的形成射门，小将抗防守能力还是有比较薄弱的，随后也因伤被换下。

随后的比赛中齐耶赫的抽射打成了高射炮，球员射门之后也是一脸的愕然的，因为太离谱了，身边也并没有人贴身盯防。再之后就是吉鲁替补登场后的绝佳机会，锋霸没停球就射门被门将抱住，吉鲁也是捂住了脸表达遗憾，因为这的确是必进球的机会。

本场比赛的两位主帅也都是稳固防守的前提下进攻的，这样的赛果也是必然的，不过对于年轻球员居多的切尔西来说欲强不胜需要反思，因为本赛季对阵争冠集团的球队战绩是2平1负，联赛杯常规时间平热刺，点球不及对手出局。欧冠对阵塞维利亚也是0比0平局收场，接下来需要在强强对话中为己正名才行。

切尔西随后的赛程中就有欧冠客战塞维利亚的比赛，随后回到主场迎战升班马利兹联，这两场比赛都是考验，因为利兹联重回英超之后也给强队制造了一些麻烦，强队赢球并不容易。随后今年的赛程中只有12月27日要客战阿森纳是强强对话，寄望蓝军可以在这段时间虐菜顺利。

事实上在英超征战，年轻球员居多的球队只要不爆冷，强强对话不输，赛季结束的时候位居前四还是可以的，所以目前切尔西所需要做的就是不爆冷。欧冠小组赛已经出线，本周中的比赛只是在争夺小组第一的位置，适度轮换也是可以的。

伦敦德比平局之后，热刺和利物浦都积21分位居第一和第二，切尔西积19分暂列第三，倘若狐狸城赢球这会位居第三，所以联赛拒绝失分是更为重要的。接下来12月3日4点切尔西客战塞维利亚，这个对手本赛季位列西甲第5位，9轮积16分，战绩是5胜1平3负，打进12球，丢了8球，这样的战绩也不是很理想，所以蓝军还是有拿分的机会。

对阵热刺一战的替补球员分别是凯帕、吕迪格、阿斯皮利奎塔、若日尼奥、普利西奇、哈弗茨、吉鲁 ，这也都是绝对的主力球员，这其中哈弗茨、普利西奇、吉鲁都是替补出场打了很少的时间，体能更为充沛，完全可以出战本轮的赛事。



