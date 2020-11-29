英超第十轮切尔西将在主场迎战热刺，客队目前排名联赛榜首位置，比第三的切尔西多2个积分，不过目前联赛9轮过后进球最多的是开启青春风暴的切尔西，蓝军打进22球，热刺和利物浦打进21球，失球数热刺丢9球是联赛最少，切尔西丢了10球。可以看出两队本赛季各方面相近，本场比赛还是要看核心球员的发挥来定赛果。

本轮比赛中利物浦率先开打，却在客场被排名靠后的布莱顿逼成1比1平，这样的话热刺赢球就能是独领风骚了。因为本轮开启前热刺和利物浦积分相同，只是因为净胜球的优势列为榜首，所以利物浦的平局也让这场伦敦德比战更加激烈。切尔西虽然目前和排名第四的莱斯特城同积18分，但是球队有净胜球的优势，所以本轮比赛也会全力博三分，赢球也可以登顶。

因为本赛季阿森纳比较低迷，所以热刺和切尔西一战也被认为是伦敦最强德比战。穆帅本赛季带队战绩不错，所以也被各界看好，不过上赛季兰帕德联赛两战恩师穆帅都笑到了最后，蓝军主帅在运筹上也是技高一筹的。

上赛季切尔西和热刺第一次交手是2019年12月23日，当时切尔西客场2比0零封了热刺，这也让所有人很意外。因为兰帕德是处子赛季，阵容因为无法引援而受困，而热刺阵容更为完整，球员彼此的默契度也更足，又有主场之利，没想到却是完败。

那场比赛中，切尔西在第12分钟率先进球，威廉开出战术角球，科瓦契奇得球后助攻威廉破门，两位老将的配合产生火花。不过本赛季威廉已经加盟阿森纳，这柄利器已经不在阵中。蓝军的第二粒进球是半场补时阶段，门将加扎尼加出击解围踢空后，直接撞倒阿隆索送点球大礼，威廉主罚命中。

下半场穆帅也是调兵遣将，但是始终无法破门，球队最倚重的是孙兴慜和凯恩，但是两人都没有足够的威胁。随后的比赛中亚布拉罕有一粒进球被判无效，之后第62分钟孙兴慜情绪失控，他在倒地后蹬踏了吕迪格被红牌罚下，很明显这员大将是心态失衡了。少一人的情况下热刺没有了进球的可能，这场比赛热刺的确是完败。

那场比赛热刺首发是加扎尼加、奥利耶、桑切斯、阿尔德韦雷尔德、维尔通亨、戴尔、西索科、小卢卡斯、阿里、孙兴慜、凯恩。这也是球队的最强阵容，下半场埃里克森、恩东被拉和罗斯先后登场也没能扭转败局。切尔西的首发是凯帕、祖马、吕迪格、托莫里、阿斯皮利奎塔、坎特、科瓦契奇、阿隆索、威廉、芒特、亚布拉罕，兰帕德派遣了4名年轻球员出战，展现了稳定性。詹姆斯、若日尼奥和巴舒亚伊替补登场，稳定性做得不错，下半场没有失球。

值得一提的是热刺坐镇主场数据不占优，热刺射门5比13，射正1比3，角球3比5，扑救1比1，控球率45%比55%，关键传球4比10。切尔西防线吕迪格表现稳健，本场比赛也可能首发出战，毕竟经验上要优于同位置的小将。

上赛季切尔西和热刺第二次碰面是在2020年2月22日，切尔西 在斯坦福桥迎战曾经的功勋主帅，球队2比1力挫热刺完成双杀。那场比赛两位主帅也是做足针对性，但是很明显是少帅胜了老帅。有趣的是这场比赛中大粒进球都是切尔西球员打进的，只是吕迪格送了一粒乌龙球，让热刺未曾被零封，不过这样的进球对客队来说也很尴尬。

这场比赛中切尔西第15分钟进球，来自若日尼奥的直传球帮助吉鲁禁区完成一次射门，皮球被门将挡出后，巴克利补射击中立柱弹回，吉鲁抽射建功。这粒进球的确有点幸运，因为立柱也帮忙了。切尔西第二球是在第48分钟打进的，芒特和巴克利配合后，传球给阿隆索抽射破门。第89分钟小卢卡斯直传球找到拉梅拉，后者传球打在吕迪格腿上偏转入网。

那场比赛热刺是留下遗憾的，因为除了乌龙球外，球队进攻端么能进球，而且数据也是处于劣势的。热刺射门5比17，射正3比7，控球率51%比49%，角球5比3，扑救5比3，如果不是门将洛里化解多次危机，球队还可能丢更多的球。不过这场比赛孙兴慜和凯恩并没有出战，输球也是必然的。

两队本赛季在联赛杯中相遇，常规时间1比1平，点球大战热刺淘汰了蓝军。两粒进球分别是第19分钟和第83分钟打进的，第一球是阿兹皮利奎塔低传助攻维尔纳破门，之后一直无法扩大比分。热刺的进球是雷吉隆传中球，拉梅拉破门绝平蓝军。两粒进球中两队防守球员都有错漏，热刺是恩东贝莱和费尔南德斯都没拦截和化解危机，切尔西是埃莫森防守漏人。

这场杯赛中热刺射门11比7，射正都是3次，热刺依旧没有太多的优势，事实上这场比赛两队也是势均力敌的。不过杯赛中凯恩和孙兴慜同样没登场，切尔西这边亚布拉罕也是替补登场，而近期他和维尔纳的化学效应更多明显，本场势必会联手出战，所以这场比赛中两人有望取得进球。

赛前有人看高热刺是因为积分多2分，此外防守端失球最少，而且本赛季先后拿下曼城和曼联，主场2比0拿下蓝月亮一战被更多人肯定。不过这并不是一定可以力挫切尔西的理由，热刺本赛季就有问题，因为此前曾主场0比1不敌埃弗顿，主场1比1纽卡、3比3西汉姆，这些对手的实力可不强，所以热刺还是有神经刀的一面。

本赛季热刺只有欧联杯的赛事，所以相对要轻松一些，战绩优于其他球队是因为强队本赛季也有一些不稳。切尔西方面赛季初是各种不稳定，因为年轻化阵容之后需要磨合，但是近期进入稳定期，球队近9场不败，近6场比赛全胜，打进18球，失2球，这样的攻防两端也是到位的，所以这场比赛切尔西并不处于劣势。