欧冠第4轮利物浦爆冷输球成为最大的冷门，其余英超三强都如愿全取三分。这其中切尔西客场2比1雷恩，曼城1比0奥林匹亚科斯，曼联4比1伊斯坦布尔。只有利物浦坐镇主场0比2不敌亚特兰大。红军近期受到队内伤病增多和萨拉赫的低迷的影响而失分，因为欧冠仍排在小组第一的位置，所以克洛普更担心周末联赛失分。

本赛季的英超也是乱战，目前热刺排名第一，利物浦因为净胜球的劣势排名第二，切尔西和莱斯特城同积18分位列第三和第四，南安普敦积17分排名第五。这样少的积分差距也揭示榜首位置并不稳，如果热刺和利物浦爆冷失分，榜首位置就会易主，红军本场需要拒绝冷门和连败。

目前维拉、伯恩利、曼联和曼城都少赛一轮，如果补赛赢球的话，英超争夺前四的位置会更加激烈。本轮英超只有一场强强对话，切尔西将坐镇主场迎战热刺，这可能导致两队的排名产生变化，利物浦赢球则可能重返榜首的位置。

其他强队中利物浦客战布莱顿，曼城主场迎战伯恩利，阿森纳主场对阵狼队，曼联客场对阵南安普敦。这几支劲旅目前排名狼排名第8，布莱顿第16位，伯恩利第17位，南安普敦排名第五，圣徒的状态是最好的，本赛季也曾爆冷从豪门身上拿分，所以本轮比赛曼联需要小心。

因为利物浦欧冠失分，又有多人因伤休战，本轮同样需要防冷。布莱顿本赛季有一些低迷，赛季开启的战绩是4胜3平5负，赢球的比赛都是对阵中下游球队，对阵强队都输球了。布莱顿分别1比3切尔西、2比3曼联、1比2热刺，联赛杯0比3曼联，这其中主场两场输曼联，揭幕战输给切尔西，主场战绩也不好，所以也可能送利物浦三分到手。

利物浦本赛季失分的场次有5场，球队曾经连续三场不胜，战绩是1平2负。这其中联赛杯主场4比5不敌阿森纳出局，回到联赛客场2比7不敌维拉，之后客场2比2平埃弗顿。客场两场败局的确是太过于冷门了，卫冕冠军本赛季神经性崩盘，的确需要规避平局的可能。

红军近三场比赛1胜1平1负，除了欧冠爆冷输球外，联赛客场1比1平曼城，球队本赛季客场战绩的确比较低迷，目前失分的5场比赛有3场都是客战。本场比赛布莱顿如果加固防线的话，的确可能拿一分。

本轮比赛前，主队布莱顿联赛9轮过后以2胜3平4负，打进13球，失15球，防线的问题比较严重。布莱顿近15场比赛的战绩是5胜5负5平，打进22个进球，失20球，场均进球1.5个，场均失球1.3个。球队近期有一些回暖，因为布莱顿近两场不败，球队主场0比0伯恩利，上轮联赛客场1比2拿下维拉。球队没有欧战的赛事，所以备战时间更多，体能也更充沛。

利物浦前9轮战绩6胜2平1负，球队近15场的战绩是10胜2负3平，红军共打进39球，失19个，场均进球2.6个，场均失球1.3个，联赛表现不及上赛季，但是总体还是可以说得过去的。本场比赛很多利物浦球员无法登场，这其中包括范戴克、戈麦斯、蒂亚戈、亨德森、张伯伦，前两位是长期伤号，后三位出战还存在疑问，再就是阿诺德能否出战也是一个问号。

虽然萨拉赫本场可以出战，但还是他近期的低迷的确很明显，本场是否受困于严防同样是一个问号。利物浦历史战绩占据优势，布莱顿此前31次对阵利物浦的战绩是4胜8平19负，本场比赛利物浦除了希望赢球外，还寄望能大胜，因为这样才能回到榜首。因为球队和热刺的净胜球差距是7球，此外还希望切尔西能阻截热刺，这样的话小胜也能位居第一位。

回看利物浦欧冠0比2不敌亚特兰大的比赛，球队全场4次射门0射正，这也是利物浦近几个赛季中极少见的，所以球队的进攻端核心球员的确是陷入了困顿中。亚特兰大8次射门4次射正打进2球，角球2比2，扑救2比0。利物浦门将化解两次险情，否则红军还可能丢更多的球，这也是令人陌生的利物浦。

两队本赛季第一次碰面利物浦5-0血洗亚特兰大，但是没过多久再度碰面居然被零封，这的确是攻防都无力的一战。萨拉赫开场不久传球失误被对手断球，亚特兰大球员过早的考验了阿利松，随后亚特兰大先后数次射门都无果，不过都是射术不精不是打偏就是射高了，如果把握机会到位的话，上半场就能取得进球。

上半场最好的机会是齐米卡斯左路传中，萨拉赫射门打高了。

上半场受困的利物浦下半场仍很被动，所以第59分钟的失球也是必然的。当时戈麦斯传中球助攻伊利西奇铲射得手，防守球员慌乱没有盯防和限制对手。失球后萨拉赫就被换下，主帅这样的行为也是因为核心低迷，也可能是认输了，并开始为联赛的比赛着想了。

不过克洛普更换多名球员并没能改变场上的局面，反而是不久再度失球。当时戈麦斯斜传到禁区内，哈特鲍尔头球摆渡助攻戈森斯推射破门，后者身边无人盯防，防线再度暴露问题。

这场比赛虽然有球员伤停，但是三叉戟都首发出战，最终却是被零封的结果，的确不只是萨拉赫一个人低迷的问题。欧冠输一场还不至于致命，联赛则不能失分。克洛普此前的两个赛季的确是成功的，但是本赛季似乎过早的遭遇的困顿期，所以接下来对阵布莱顿一战有更多的意义，就看球员和主帅能否重拾霸气，无论如何这场比赛都不该零射正了。



