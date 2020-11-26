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球王离世揭开球迷记忆，世界杯雨战血性，马拉多纳独特而神奇

(2020-11-26 17:43:28)
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马拉多纳去世

马拉多纳

阿根廷

梅西

世界杯

 分类： 综合体育集萃
 球王离世揭开球迷记忆，世界杯雨战血性，马拉多纳独特而神奇

    11月26日凌晨马拉多纳离世，因为太突然，所以很多人都无法接受。球王的一生影响了很多人，很多热爱足球的球迷都是从喜欢马拉多纳开始的，所以球王也是人们的青春记忆。即便不曾跟随球王职业生涯的脚步，也能从影像中了解球王的传奇一生以及独特的球风和脚下技术。
   阿根廷足球最辉煌的时代就是马拉多纳率队制造的，之后球队一直无法举起大力神杯也让人们更加期待一个新的马拉多纳。球王走了，留下了很多财富，阿根廷国脚们经历过痛苦，下一届世界杯也能更加振奋，毕竟阿根廷国家队的荣誉是球王最关心的。
   马拉多纳在足坛有着举足轻重的作用，不同时代的球员和球迷都有相同的感受，那就是球王的独特和伟大。回看球王的职业生涯，1994年12月27日马拉多纳在墨西哥手捧世界杯奖杯，那之后阿根廷只有遗憾和泪水。
　梅西是阿根廷的希望，下一届世界杯梅球王的表现也是至关重要的。马拉多纳去世后，梅西发声：“对于所有阿根廷人和足球这一行来说，这是非常悲伤的一天。迭戈离开了我们，但也没有离开，因为迭戈是永恒的。我将珍藏所有与迭戈在一起的美好时光。”
   马拉多纳是在1960年出生在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，球王在1986年的世界杯获得金球奖，此后2001年被国际足联评为“20世纪最佳球员”，1986年马拉多纳率领阿根廷队获得世界杯冠军，送出8次助攻成为助攻王，另外一项数据是90次过人，创造世界杯过人纪录，60次被侵犯次数也是世界杯最高纪录。数据可以折射球王的伟大和无敌，似乎没有人能阻挡他的脚步。
球王离世揭开球迷记忆，世界杯雨战血性，马拉多纳独特而神奇

球王离世揭开球迷记忆，世界杯雨战血性，马拉多纳独特而神奇

   马拉多纳的技术是独特和多元化的，更为重要的是他在球场上是反对个人英雄主义，更信任团结的力量。马拉多纳曾公开表示：“单靠某一个光彩夺目的球星的作用就想获得冠军，这是不可能的。重要的要有全队的协调配合。要有一个互相理解、互相支持的整体”。
    马拉多纳与中国结缘，2011年起球王先后中国的12个省市自治区建立了25个马拉多纳足球培训基地，还输送了50多名阿根廷青少年足球教练，足以印证他对足球的热爱和对中国足球未来的关心。球王还多次表达想执教中国队的愿望，并寄望帮助球队跻身世界杯决赛圈。
    对于年轻的球迷来说，最难忘的是马拉多纳执教阿根廷期间的奇迹出线一战，下半场末尾突然风雨交加，但是就是在那样的情况下帕勒莫进球拯救阿根廷，球王在场边激情庆祝，在雨中滑跪的场面的确记忆犹新。那是阿根廷的奇迹，更是球王的神奇，因为重用帕勒莫还曾备受质疑，但是这样的关键战证明马拉多纳用人到位。
   当时是世预赛的比赛，阿根廷在90分钟被进一球的情况下，最终打入制胜的一球。那场比赛马拉多纳轮换7名球员，做球员时代不平常的老马，当教练同样不同寻常。即便之后的世界杯未能触摸冠军奖杯，但是这一战始终是血性而神奇的。
    这场比赛发生在2009年10月10日阿根廷主场迎战秘鲁，伊瓜因为阿根廷首开纪录，秘鲁在终场前扳平比分，第93分钟上演读秒绝杀，当时阿根廷队主帅马拉多纳贴地滑行庆祝的一幕足以令人所有人动容。激情和华丽是阿根廷足球的元素，也同样是足球所希望拥有的两个特质，马拉多纳给阿根廷人注入了更多的元素。
    阿根廷队主帅马拉多纳带队参加2010年世界杯，当时的队内进攻核心球员中有22岁的阿圭罗和伊瓜因，23岁的梅西，26岁的特维斯，31岁的米利托，36岁的帕勒莫。那届世界杯阿根廷有喜悦也有遗憾，但是始终是令人无法忘怀的。
    球王离世，全球哀悼，马拉多纳给予足球和阿根廷的一切都会被永远记忆于心。
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