凌晨欧冠切尔西率先开战，蓝军客场2比1绝杀雷恩之后成为本赛季首个晋级淘汰赛的球队。老将吉鲁替补登场绝杀对手，看来冬季转会开启之后，切尔西还不能放走这位关键先生，因为本场比赛就能证明老将的能量。本赛季吉鲁登场机会极少，这也是法国人希望冬季离队的一个主因，而本场比赛后主帅兰帕德或许会挽留这名球员，本赛季欧战的淘汰赛依旧需要吉鲁。

这场比赛后切尔西近10场比赛不败，上一次输球是联赛杯点球大战不敌热刺出局，常规时间也是1比1平。本赛季至今切尔西三线作战的总战绩是9胜4平2负，近期的确球队的一个高潮期，本场比赛后切尔西排名欧冠小组第一，和塞维利亚同积10分携手出线。本赛季常规时间唯一的一场败仗是主场0比2不敌利物浦。

接下来切尔西将在主场迎战热刺，这也是兰帕德复仇的机会，因为本赛季联赛杯点球失利出局。不过热刺此前在主场2比0力挫曼城，士气正盛，所以此役将考验兰帕德的运筹和应变的能力。热刺目前领跑英超，不过和第二的利物浦同积20分，战绩是6胜2平1负，欧联杯小组赛3场2胜1负，本周中也有欧战的比赛，球队主场迎战卢多戈雷茨，应该可以轻松过关。

切尔西欧冠取得了3连胜，这也是2015年12月以来的第一次，由此可见青春风暴的蓝军已经渐入佳境了。切尔西近期8场比赛6场零失球，另外两场失球的比赛也都只丢了一球。本场比赛第22分钟率先破门，当时芒特后场断球后选择长传球直接找到奥多伊，后者单刀破门，芒特本世纪发挥最为出色，兰帕德上赛季培养出来的双子星亚布拉罕和芒特本赛季的表现也更关键了，这也说明蓝军新老更替后日趋成熟。

上半场维尔纳错失一次必进球机会，门迪将对手的进攻威胁一一化解，所以上半场力保球门不失，新门将还是祭出了关键性的表现。因为近期多场比赛不失球，门将的确是功臣，此外蓝军后防线也越来越稳固了，席尔瓦本场率领的后防比较稳。

下半场维尔纳破门可惜被判越位，悍将本场的状态有一些低效，因而没能斩获进球。关键时刻兰帕德开始调兵遣将，第75分钟齐耶赫替和哈弗茨替换奥多伊和科瓦契奇登场，吉鲁和坎特第68分钟换下亚布拉罕和芒特，这也是在为周末战热刺做准备。

切尔西的失球是角球防守出现问题，不利若开出角球，吉拉西高高跃起头球建功，这个时间失球的确很危险，蓝军定位球的防守还需要加强。门迪也是做足了准备，且提前靠后意图阻挡对手的头球，可惜已是差之毫厘，毕竟对手距离球门太近了。

关键时刻吉鲁站出来了，第91分，来袭齐耶赫的传球，味儿呢的射门被门将扑出，吉鲁及时插上头球破门，这门前的意识和跑位，还有身高的优势很明显，也帮助球队锁定胜局。切尔西上一次夺冠吉鲁就是绝对的功臣，所以本赛季球队想筹谋冠军还需要他助力。

本场比赛前切尔西欧冠9次对阵法国球队的战绩是2胜2平5负，所以客战华安是有一定不稳定性的，经此一战这能证明球队的实力。本场比赛兰帕德轮换四人出战，队长阿斯皮利奎塔、蒂亚戈-席尔瓦、奥多伊和若日尼奥首发，下一场还有调整的余地。

全场比赛切尔西射门9比13，射正都是5次，控球率49%比51%，角球3比11，越位2比0，犯规9比13，扑救4比3，关键传球8比10，数据上并不占优，这也是因为客场作战的缘故，因为此前主场作战球队有绝对的优势。上一次交战切尔西射门8比7，射正4比2。