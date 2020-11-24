国际比赛日之后的英超并没有出现多少冷门，除了曼城0比2不敌热刺，莱斯特城0比3不敌利物浦外，只有室内客场0比0平利兹联是最大的冷门，切尔西赢得更为轻松，曼联1比0西布朗是惊险博得三分。毕竟国际比赛日后豪门球队都有一些困顿，所以这轮英超的赛果也算是令人满意的。

切尔西本轮占据主场2比0纽卡斯尔之后，蓝军豪取5连胜，还保持着9场不败，所以本周中欧冠客战雷恩的欧冠小组赛也有望延续连胜的模式。两队上一次碰面是在11月5日，当时切尔西坐镇主场3比0拿下雷恩。从雷恩转会到切尔西的门将门迪目前保持着8场比赛7场零失球的纪录，再度面对旧主也寄望不失球。

切尔西联赛赢球后，一些名宿认为本赛季的切尔西谁也不敢轻视，因为球队也有可能触及冠军。此外更多的认为兰帕德打造的新一代球员磨合到位了，接下来的确有望延续连胜战绩。当年孔蒂执教切尔西当赛季夺冠的最长连胜纪录是13连胜，兰帕德率领的切尔西还需要8场赢球才能追平这项纪录，的确不易。

切尔西接下来的对手是欧冠对阵雷恩，联赛主场对阵热刺，随后客战塞维利亚。再之后回到联赛主场对阵本赛季给豪门球队制造麻烦的升班马利兹联，之后是欧冠主场迎战克拉斯诺达尔，随后的对手是埃弗顿、狼队和西汉姆。这其中热刺和塞维利亚是难关，不过如今的切尔西还需要稳扎稳打，还没办法过度的高调。热刺虐杀曼城，切尔西再战穆氏热刺也需要小心。

对阵纽卡一战兰帕德重新启用了吕迪格首发出战，其实这员大将是很稳健的，只是转会窗开启期间有离队的想法，所以之后没有得到太多的出场时间，如今应该重新得到了主帅的重用，也会为随后的赛事增加稳定性。中后卫此前一直是球队的隐患，如今可以合理轮换也更利于球队防线的稳固，这一点也是上轮英超另外一层收获。

值得一提的是切尔西5连胜期间场均打进2球以上，只丢一球，近7场比赛只丢了一球，这样的攻防表现的确不俗。本赛季蓝军主帅也是在进行各种尝试，锋线的组合在近几场进行了变化，事实证明亚布拉罕和维尔纳的搭配是产生了极好的效果。

从切尔西3比0伯恩利开始这两人就一起首发出战，球队一直连胜也是基于这个用人方面的改变。之前和维尔纳一起出战的是奥多伊和其他球员，所以兰帕德也算是很快的找到了取胜对手的最佳组合。上赛季的亚布拉罕就曾多次位居射手榜首位，这说明悍将是有实力的，而今这两人联手更加犀利，这也说明兰帕德的运筹同时激活了亚布拉罕，因为上赛季后半个赛季的亚布拉罕有点低迷。

维尔纳是已经完全适应了英超，并且在比赛中游刃有余，亚伯拉罕做支点的作用增强了维尔纳的进攻效率，齐耶赫的发挥更稳定和犀利，以往切尔西边路给力的赛季，球队先后斩获几座冠军奖杯，而今边路的用人也更灵活，边路的球员也都具备实力。

坎特和若日尼奥的组合也越来越稳健，总之切尔西多个位置都到位了，连胜就成为必然的。目前吕迪格稳定，席尔瓦也已经适应了英超的赛事，所以这两位防线大将也能让后防更稳固，加上门迪的出色和奇尔韦尔的多能，蓝军阵容的确到了该拿成绩的时候了，接下来的强强对话才是检验这套阵容的试金石，对阵热刺一战是关键。

客战雷恩需要旅途劳顿，这样的情况如何为随后对阵热刺也很关键，兰帕德需要对阵容进行微调。对阵纽卡的两粒进球中，首球是角球机会，芒特战术角球传中帮助奇尔韦尔制造威胁，对手送乌龙大礼。此后维尔纳和亚布拉罕制造了一些威胁，只可惜射门偏出了，维尔纳还错失了一次单刀球机会。

切尔西的第二球是第65分钟打进的，同样是维尔纳突破后的传球，亚布拉罕推射建功，这一球也等于锁定了胜局，今后比赛这令人相互做球还是可以制造进球的，随后对阵热刺的比赛，这对组合可能遭遇更多的考验。