本周末的英超大战是热刺主场迎战曼城，这也是穆帅和瓜帅之争，以前两位主帅多次交战，穆帅也曾祭出数场经典战，面对狂人率领的球队也令瓜帅很是头疼。穆帅当年率领切尔西对阵瓜帅的巴萨，随后先后率先曼联和热刺对阵瓜氏曼城，其中胜负都有，可以只要是这两位名帅对垒总是会有很多的看点。

瓜帅刚刚和曼城续约到2023年，各方都认为这样的举措将可能在明夏纳入梅西。本赛季曼城排名并不理想，目前球队少赛一轮的情况下排名第10，7轮联赛3胜3平1负，打进10球，丢9球。热刺排名第二，8轮积17分，战绩是5胜2平1负，打进19球，失9球。曼城目前榜首的莱斯特城少6分，本场的确不能再失分。

有趣的是本场比赛对于瓜帅和穆帅都很重要，因为曼城主帅续约后首场比赛必须全取三分，而穆帅刚度过执教热刺的一周年纪念，这场比赛也是必须赢球的，所以此役必然精彩。本赛季目前热刺排名是很理想的，所以主帅也获得了很多人的支持，本场有主场优势，所以曼城需要全力才能拿分。

热刺本赛季联赛开门黑，主场0比1不敌埃弗顿，但是随后多线作战的11场比赛都没输球，战绩是9胜2平，两场平局是主场1比1纽卡、3比3西汉姆，可以说热刺联赛失分都在主场，客场战绩反而比主场更为出色一些。热刺第二次输球是欧联杯客场0比1不敌安特卫普，这也是最大的冷门。

热刺目前保持着三连胜的模式，本场比赛之后还有欧联杯的比赛，的确也有需要适度的留力。热刺本赛季还是最倚重孙兴慜和凯恩的发挥，不同的是凯恩助攻次数最多，孙兴慜则领跑英超射手榜。令人目前已经合力贡献15球，本场比赛曼城防线需要盯防这两人。

曼城本赛季比较不稳定，所以没有太长的连胜战绩。球队目前失分的场次有4场，这其中球队主场2比5不敌莱斯特城、客场1比1利兹联和西汉姆，上轮联赛主场1比1平利物浦。经过国际比赛日，队内国脚也有一些体能上的劣势，的确需要防备本场有失分的可能。

曼城近9场比赛的战绩是6胜3，平弱旅的确不该。以往赛季曼城进球数总是联赛第一，虽然本赛季少赛一轮，但是球队进球数和此前相比的确有减少，这也证明球队进攻端有一些低迷。曼城前7场联赛打进9球，部分进攻球员低效很明显。

阿圭罗的伤病也是球队进球数锐减的一个主因，国家队比赛期间阿克和斯特林都受伤提前归队，此外还有感染新冠阳性的津琴科注定无法出战本场比赛，目前这三人中只有斯特林可能出场，曼城防线上用人吃紧。

热刺上一次主场迎战曼城是在上赛季英超第25轮，曼城客场0比2热刺，比赛中曼城少打一人因而落败，津琴科被红牌罚下，贝尔温和孙兴慜先后进球。

历史交战数据显示曼城近9次对阵热刺5胜2平2负，这两场败仗一场是欧冠一场是联赛。双方英超历史交锋46场，热刺24胜7平15负，主场14胜3平6负。此前瓜迪奥拉23次对阵穆里尼奥取得10胜7平6负的战绩，两位名帅也是相持不下，只是穆帅略占优。

上一次对阵中曼城占据场面上的优势，只是德布劳内和阿奎罗的射门都差之毫厘，久攻不下斯特林飞铲阿里吃到黄牌，这也揭示了曼城球员的急躁。比赛中有一些判罚成为赛后质疑的地方，上半场末尾阿奎罗在禁区被放倒，裁判没做判罚，但是VAR判罚为点球，热刺主帅这不满意这次判罚。遗憾的是京多安主罚的点球被扑出，随后斯特林补射的时候再度被放倒，这一次VAR没再判点球，穆帅对这次判罚也不满意，因为热刺主帅认为应该给斯特林黄牌。

下半场还是曼城屡屡错失机会，阿圭罗射空门被阿尔德韦雷尔德救险，运气的确是不济，这样的射门良机也被错过，的确很伤士气。第60分钟津琴科对温克斯战术犯规，吃到第二张黄牌被罚下场，少打一人之后曼城先后失球，第63分钟小卢卡斯助攻贝尔温破门，第71分钟恩东贝莱助攻孙兴慜锁定胜局。