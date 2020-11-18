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德国战车锐利已失，勒夫无力阻挡惨败，定位球防守是顽疾

(2020-11-18 17:44:35)
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标签：

欧国联

德国

西班牙

拉莫斯

勒夫

 分类： 综合体育集萃
 德国战车锐利已失，勒夫无力阻挡惨败，定位球防守是顽疾

   欧国联第6轮在的赛事，西班牙主场6比0横扫德国，莫拉塔率先破门，费兰-托雷斯和罗德里随后各进一球，半场就3球领先，这场大战已被定格，所以即便拉莫斯伤退也不影响球队下半场再进3球。诺伊尔的神奇不在，德国防线的疏漏也是很明显的暴露了出来，而锋线也哑火的确也令人意外，因为正常发挥下起码会有一粒挽回颜面的进球。
    下半场费兰-托雷斯上演帽子戏法，德国队的防线似乎形同虚设，末尾奥亚萨瓦尔替补出场也建功，这一球这将德国的自信心击碎了。赛后西班牙跃居小组第一，晋级4强，接下来斗牛士也可能触及本赛季欧国联的奖杯。
    惨败之后，很多人认为勒夫可能在随后下课，但是个人认为继任者没找到好的话，高层是不太可能轻易的让勒夫下课的，毕竟现在的德国队也是处于更新换代的关键期，明年的欧洲杯如果还有这样的败仗或战绩不佳的话，大赛之后勒夫这可能下课。
   也有人认为德国队并不重视欧国联的比赛，而且勒夫基本弃用了老将，更多的是在给年轻球员机会，所以这场败仗并不会导致主帅下课。下一次国家队赛事开启之前，还需要看看勒夫人员上的变化，以及战术上的安排，总之目前的一切都是为明夏欧洲杯做准备，所以输赢并不可能动摇主帅的位置。
    其实这场比赛和轻敌也有关系，再就是被西班牙打蒙了，所以一下子没有了还手之力。因为本场比赛前的西班牙也很低迷，因为斗牛士此前的5场比赛一共打进3球，球队的火力的确令人失望。德国队倒是很有看点，因为维尔纳在进攻端的表现不错，其他球员也是可圈可点，所以这场比赛德国队更有致胜的信心，却没想到被对手血洗。
德国战车锐利已失，勒夫无力阻挡惨败，定位球防守是顽疾

德国战车锐利已失，勒夫无力阻挡惨败，定位球防守是顽疾

    以往势均力敌的大战产生大比分只有两种可能，一种是意外伤病，核心球员不在导致惨败，第二种就是失球后，全力进攻导致防线漏洞太多暴露出来，被对手利用后就是惨败的结果。本场比赛德国队就是第二种，年轻球员还是需要交一些学费的。
    这场比赛后德国领队比埃尔霍夫公开表示勒夫会继续带队，意思是不会被下课。此外认为本场比赛抢断少，且不断地丢失球权是最大的问题，接下来需要时间来解决，球队依旧信任主帅。只要主帅不换，之前勒夫弃用穆勒、胡梅尔斯和博阿滕等老将也不会再度被征召，明夏大战前目前的这套阵容还有练兵的时间。
   目前在德国队坐镇的是萨内、格纳布里、格雷茨卡和诺伊尔，但是这几人在本场比赛都很无力。后防线菲利普-马克斯、聚勒、科赫、金特尔首发出战，下半场若纳坦-塔换下了聚勒，但是仍没有改变防线的问题，这一点才是值得深思的。
    本场比赛数据也是极其的一边倒，射门西班牙24比2，射正12比0，角球6比2，黄牌0比2，犯规6比12，越位2比3，两队各击中一次立柱，控球率69%比31%。数据也是极其罕见的，足以令德国队上下反思。回看德国队的失球，第一球是角球防守不利，拉莫斯也惯用头球破门。
    费兰-托雷斯破门前，曾有多次威胁球门，而德国防线却一直无法有效的限制这个对手，费兰-托雷斯的第一球是队友头球攻门击中横梁后捡漏破门的，也存在运气的成分，他的身边没人防御。5分钟后德国队再度利用角球破门，这一次是罗德里头球建功，可以看出德国队定位球防守的问题的确很大。
    西班牙上半场就有两人因伤下场，但是球队并没有受到影响，只能说德国队的心态失衡了，所以下半场没有进球。如果上半场是定位球防守问题导致失球的话，下半场这是运动战的溃败，因为西班牙第一球是三人配合后进球，加亚横传助攻费兰-托雷斯铲射破门。第二球是莫拉塔直塞，法比安-鲁伊斯横敲助攻费兰-托雷斯远射破门。末尾的进球是罗德里挑传，加亚回敲助攻奥亚萨瓦尔推射空门得手。
   令人不满的是中场休息的时间，勒夫并没有调整到位，下半场的情况其实比上半场更凄惨，也是彻头彻尾的完败，因为拉莫斯都不坐镇了，德国队进攻依旧没有制造太多的威胁，除了第76分钟格纳布里外围重炮轰门击中了横梁是唯一制造威胁的射门。
   有人认为2018年世界杯德国惨败韩国小组赛出局成为硬伤，之后至今就一直没有重拾霸气过，这其中主帅也做了各种努力，最终决定开启新生代来接班，结果也是不尽如人意。这样的窘境除了主帅无力，核心球员低迷外，还有一点也很关键，那就是西班牙年轻一代优于德国的新生代，本场比赛一个费兰-托雷斯就令德国队沉沦，今后还可能会有后遗症。
    本场比赛后，德国队赛事结束，随后的时间交给勒夫，一切还需要在下一次国际赛事开打期间定论。西班牙同样经历过低迷期，如今莫拉塔被尤文激活，费兰-托雷斯又惊艳全场，接下来的欧国联赛事还可以检验西班牙的含金量，毕竟随后的赛事中可能遭遇的是法国这样的强队。

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