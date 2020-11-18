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曼城将续约真核，联赛战热刺赢面大，德布劳内双线均关键

(2020-11-18 00:56:19)
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英超

德布劳内

曼城

斯特林

瓜帅

 分类： 聚焦英超争霸
曼城将续约真核，联赛战热刺赢面大，德布劳内双线均关键

     近日德布劳内透露自己和俱乐部商谈续约引发热议，球队能留住这员大将的确是极大的利好，因为比利时人和经纪人分手，所以才会亲自谈判，这样顺利完成的几率也会提升。此前因为曼城可能遭遇两个赛季的欧冠禁令，所以德布劳内暂缓了续约判罚，而今曼城已经没有这样的忧虑，和队内核心球员续约也是必然的。
　因为疫情的影响，豪门俱乐部因为经济上的损失，所以强援加盟和队内核心续约都可能会受到一些影响，所以薪水太高的话可能会需要一些时间才能定论。不过曼城对德布劳内和斯特林这样的球员会更宽松一些，也许国际比赛日之后可能有进一步的消息。
　目前德布劳内和曼城的合同还有三年，如果续约的话，合同期有可能延长到五年，周薪也有可能从28万英镑上涨到40万，这样两方面都会满意，德布劳内也有可能在曼城挂靴。即便不终老球队，职业生涯最美好和强势的阶段也都在曼城，这已经很可贵了。
曼城将续约真核，联赛战热刺赢面大，德布劳内双线均关键

    近几个赛季德布劳内都是曼城最关键的球员，但是也有不完美的表现，近期也有人提及曼城对阵利物浦的点球错失，不过比利时人表示谁都可能错失点球，自己也不例外。球员的心态还是很好的，能接受赞扬也能承受质疑和批评，不过本赛季他的表现的确是延续了上赛季的强势，并没有下滑的迹象。
   近期欧国联的赛事中比利时2比0力挫英格兰，德布劳内的表现极其的关键，而在之前英格兰在温布利2-1拿下比利时之后，德布劳内也面对质疑，当时他认为球队并不需要弥补不足，因为比赛中的表现不错，英格兰也并没有获得太多的机会，只是防守的问题丢了两球，最后表示进攻应该制造更多的机会。
   近日欧国联的比赛中，比利时打进2球的是蒂莱曼斯和默滕斯，送出助攻的是卢卡库，默滕斯是利用任意球机会一脚世界波破门的。赛后数据显示比利时射门8比16，射正3比3，角球1比5，控球率35%比65%。但是欧洲红魔3次射正打进2球的确是高效率，而英格兰徒有16次射门却没有进球，进攻端哑火除了射术不精外，核心球员也受困于比利时防线。
曼城将续约真核，联赛战热刺赢面大，德布劳内双线均关键

    这场比赛阿扎尔缺席，比利时并不是全主力阵容，所以一旦扎球王复出，球队的威力更大，此外也揭示了德布劳内的关键性。比赛开始不久德布劳内得球后选择横敲，卢卡库接球后选择三角回传，可惜这次机会被防守球员化解。随后2分钟比利时就进球了，这也是球队进攻端频频施压的结果，对手慌乱中被维尔亨通抢断制造了进攻机会。
   进攻端不断施压也因为中场组织可以制造机会，作为指挥官的德布劳内自然是其中的功臣。半场第22分钟莱斯在禁区前放倒德布劳内，默滕斯就是利用这次机会直接破门的，德布劳内的威胁很明显。这粒进球也是锁定胜局的一球，因为一球之差，英格兰还是有机会的，而2球落后的很难有逆转的机会。
    很短的时间打进2球，有这样的优势，英格兰再猛攻也都没能产生进球也是必然的。下半场刚开始不久默滕斯抢断后分给卢卡库，后者传球给德布劳内完成一脚射门，可惜偏出了。此后的比赛双方都有攻势，只是均未取得进球，比利时防线也比以前更稳固，所以才能将2比0的优势延续到中场。
   国家队层面比利时很是强势，德布劳内更稳定和关键，持续着较高的竞技水平。俱乐部赛事中德布劳内更被球队倚重，即便是面对利物浦的比赛，球队也不处于下风，而是不断的组织进攻，所以即便是输球也并非完败，反而是因为运气不济错失了一些机会。德布劳内上赛季各项赛事参与了38球，这其中打进16球，送出22次助攻，这个数据也超越所有英超球员，本赛季依旧强势。
   本周日1点30分，曼城将客场对阵热刺，这场比赛也是强强对话，同样寄望德布劳内的发挥。曼城少赛一轮位列第10位置，热刺8轮联赛积17分钟排名第二位，曼城和对手的积分差距是5分，所以本场比赛曼城是必胜的信心。德布劳内等参与国家队赛事的球员的确需要调整好状态，同时克服体能疲惫的影响。
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